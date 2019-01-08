图片版权 Getty Images Image caption 1977年1月，北京民众纪念周恩来逝世1周年。

1月8日，是中国前总理周恩来逝世43周年纪念日。按照中国传统和官方历来的做法，对已故领导人的大规模纪念通常在逢十或逢五的“大日子”。

然而，周恩来逝世43周年的时候，中国官方媒体以及社交媒体上的纪念热度之高，却是其他已故领导人不曾有过的。

在中国社交平台微博上，#周恩来逝世43周年#是最热门的话题之一，截至北京时间晚上7点，有超过一亿人阅读。而在中国另一社交平台微信上，也有不少人在朋友圈中分享纪念周恩来的文章或图片。

周恩来逝世43年后，他在如今的中国仍然有对内对外的多重意义。

民意与舆论

中国建政近70年来，在第一代领导人当中，周恩来堪称争议最少、民意最高、对当局历史负担最轻的一位。

周恩来辅佐多年的毛泽东，因为反右、文化大革命等中共历史上的重大错误，被认为功过“三七开”。

周恩来逝世后，带领中国改革开放的邓小平则与1989年的“六四”天安门广场民主运动被血腥镇压脱不了干系。

而另一位中共开国元勋刘少奇，在毛泽东发动的“文化大革命”中惨遭迫害致死，成为中国当局在纪念他时难免让人想起的黑暗历史。

1976年1月15日中国官方安排的周恩来追悼大会之后，北京市民自发的“十里长街送总理”，人数据称高达100万。

周恩来当年在中国民众心目中的完美形象，似乎一直延续至今。套用当今网民时髦的用语，周恩来仿佛“男神”一般，“日理万机、鞠躬尽瘁、死而后已”这几个成语总是出现在有关他的官方报道中。

查看微博却也不难发现，中国官方以及媒体在民间热议周恩来逝世43周年所发挥的舆论引导作用。共青团中央、中央人民广播电台、中国青年报名列这一话题贡献者排行榜之首。

楷模

2018年3月，中国官方曾隆重纪念周恩来诞辰120周年。

图片版权 Weibo Image caption 中国微博上超过一亿人阅读#周恩来逝世43周年#话题。

中国最高领导人习近平在纪念大会上对周恩来作了如此评价：马克思主义者，无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，党和国家主要领导人之一，解放军主要创建人之一，开国元勋，是以毛泽东为核心的中共第一代中央领导层的重要成员。

在如此高度评价之外，习近平还把周恩来称为：不忘初心、坚守信仰的杰出楷模；对党忠诚、维护大局的杰出楷模；热爱人民、勤政为民的杰出楷模；严于律己、清正廉洁的杰出楷模。

比较习近平2018年11月在纪念刘少奇诞辰120周年大会上的讲话，会发现习近平强调的仍然是刘少奇对党忠诚、勤于学习、廉洁奉公的榜样作用。

图片版权 Getty Images Image caption 1972年2月21日，美国总统尼克松与中国总理周恩来见面，27日中美签署《上海公报》。

的确，在中国经济改革开放40年后的今天，如果说忠诚、勤政、清廉这些是对中共党员干部最基本也是最迫切的要求，那么周恩来无疑在习近平的反腐败运动中有非常难得的楷模形象作用。

中国外交

1月8日，中国高调纪念周恩来逝世43周年之际，恰逢朝鲜领导人金正恩访问中国，在北京度过了他的35岁生日。

这是中国在2019年新年伊始接待的第一位外国领导人，也是金正恩在过去12个月当中第四次走访中国。而每一次他对中国的访问，都会引来全世界的关注。

他此行有什么目的？中国官方称，金正恩是应习近平之邀而来，那么中国方面又有什么打算？中国官方新华社短短的新闻通稿，惹来无数的遐想和揣测。

进入2019年，如习近平所说，世界面临百年未有之大变局，而中国将如何应对？

“一带一路”的国策无疑将继续下去，而周恩来作为中国外交曾经的掌舵人和开拓者，在中国如今的“一带一路”外交战略中仍有很好的利用价值。

周恩来在1957年曾经走访的尼泊尔小学，最近获得中国的援助帮助地震后的重建。1957年周恩来走访阿富汗建立的两国外交关系，最近几年迅速发展。

这些都是中国媒体乐于报道的话题。

中美贸易战虽然暂时休兵，双方谈判仍在紧锣密鼓之际，中国方面也不忘提及周恩来1972年与美国总统尼克松签署中美《上海公报》，为两国正式建交奠定的基础。