图片版权 AFP Image caption 英国媒体报道说，中国西部新疆的拘留营地像战争时期的集中营，"有越来越多的证据显示，被囚的穆斯林在被强迫劳动"。

英国《每日电讯报》上月报道说，中国西部新疆的拘留营地像战争时期的集中营，“有越来越多的证据显示，被囚的穆斯林在被强迫劳动”。

《独立报》刊文说，中国正在前所未有地镇压新疆的维吾尔族穆斯林，一百多万穆斯林被拘禁在教育营地中。官方说是打击极端主义，维吾尔人被强制学习官方宣传并放弃伊斯兰教信仰的一些重要内容。

去年《卫报》也刊登了一位哈萨克斯坦的作者的长篇报道。他在中国做了长期调查后发表文章说，中国穆斯林少数民族每天都面对被捕，被拘禁和受"再教育"的危险。

周一（1月7日）在《独立报》撰文的伊斯兰事务撰稿人哈斯内特·莱斯（Hasnet Lais）把中国维吾尔人的境况比做奥维尔小说中描写的噩梦。

中国实力增加，争取获得超级大国地位，这点吸引了大部分的关注，但是《独立报》文章说，中国把伊斯兰教同精神疾病相提并论，为什么穆斯林世界竟然视而不见？

全球化挤压人权？

报道说，考虑到中国对维吾尔人犯下的“发指的罪行”，穆斯林国家的政客保持沉默就显得十分可耻。这说明了全球化的一个可悲之处，即财富被看得高于人权。

中国前所未有的经济增长以及努力进行全球性扩展，最能显示中国雄心的就是中国的“一带一路”计划。《独立报》文章说，许多分析认为中国的目的是推动单极世界向多极化发展。

图片版权 Getty Images Image caption 伊斯兰事务撰稿人哈斯内特·莱斯（Hasnet Lais）把中国维吾尔人的境况比做奥维尔小说中描写的噩梦。

中国计划通过贸易，电讯和基础设施建设，整合欧亚内陆国家。一些穆斯林国家都对中国的“一带一路”表示欢迎，一些海外国家把中国的庞大基建计划看作是推动海湾合作委员会实现转变的催化剂，其他国家注入巴基斯坦受到中国计划的吸引，希望创造经济繁荣，翻新国内陈旧的基础设施。

但是文章作者认为，伴随着中国向中东和南亚的扩展，现在那里都产生了通货膨胀和军备竞赛。他指出这说明穆斯林国家的领导人在全球计划里面仍然优先考虑经济利益，具体地说，人权成了全球资本主义的牺牲品。

作者举例说，最近巴基斯坦外交部发言人为中国国家支持的恐怖行为辩护，这也说明了全球市场的利益压倒了社会公众的诉求。

名为希尔（Steve Hill）的读者对全球化淡化人权的说法提出质疑。他认为穆斯林国家并无尊重人权可言。全球范围穆斯林面临最大的威胁来自其他穆斯林。

还有读者（Menelaos）说，有良好的人权纪录的穆斯林国家有哪些，谁应该干预呢？沙特阿拉伯，土耳其，埃及，利比亚，阿联酋，巴基斯坦，叙利亚，伊拉克，伊朗，阿富汗….?

《独立报》文章警告中国

有读者指出，维吾尔人是逊尼穆斯林，因此不会有什叶穆斯林国家会为他们说活。文章中所谓的“穆斯林领导人”并不存在，只有不同派系的穆斯林领导人。评论还指出中国政府担心的原因，因为“伊斯兰不仅仅是宗教，它并不区分国家，法律和宗教，伊斯兰思想中没有分权的概念”。

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其他评论还举出19世纪中国所谓"回乱"的历史，当时俄罗斯利用了中国境内的穆斯林反叛。中国对这段历史记忆犹新，因此特别警惕国际和国内的紧张关系会招致外来干涉。

哈斯内特·莱斯认为，中国夸大了新疆的极端主义威胁，但是如果那里的官员不抵制上面的政策，即通过强制政策把普通公民当作罪犯，他们的诉求没有正当的法律渠道，得不到公正，那么新疆的极端主义就会成为现实。

穆斯林国家政府如果不谴责中国的压制政策，不调整他们亲北京的外交立场，在作者看来，中国和穆斯林的关系就面临长期负面影响，从阿拉伯半岛到中亚广大地区的激进势力就会加强，他们会垮境漫延到别国，中国的地区计划也会受到威胁。

文章还警告说，如果穆斯林领导人不能说服中国避免使用强硬手段，那么像“伊斯兰国”和塔利班这种组织就会在阿富汗-巴基斯坦地区，以及中巴经济走廊一带整合壮大。

哈斯内特·莱斯甚至说，现在圣战者能够随意进入同中国新疆接壤的国家，采取行动，遏制习近平要建立世界新秩序的雄心。国际社会必须要对维吾尔穆斯林受到的野蛮对待采取措施，必须要遏制“中国邪恶的官僚系统”制定的企图。