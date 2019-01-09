图片版权 Getty Images Image caption 崔永元是中国央视前主持人，现任教于中国传媒大学。

中国央视前主持人崔永元上个月底爆料“陕西千亿矿权案”卷宗在中国最高法院“被盗走”，引发舆论哗然，中共中央政法委周二（1月8日）宣布将牵头并联合多部门调查该案件。

被指遭窃卷宗与“陕西千亿矿权案”旧案有关。2008年，陕西省政府曾发函最高法给予对该案的处理意见，引发舆论对公权力干预司法的质疑。

此外，最高法院当事法官王林清近期再有一段视频流出，披露他在承办另一起矿权案过程中，遭遇施压、甚至被短暂扣押的过程，但BBC中文不能独立核实该内容。

据中国媒体“财新网”报道，接近王林清的人士称，其1月3日曾到最高法露面，之后被带到法院附近一家宾馆接受最高法调查组的讯问。

启动调查

中央政法委周二（1月8日）在官方网站发布公告称，针对网友反映最高人民法院二审审理案件卷宗丢失等问题，“由中央政法委牵头，中央纪委、国家监委、最高人民检察院和公安部参加，成立联合调查组依法依纪开展调查，相关事实查清后将向社会公布。”

新华社报道称，最高人民法院党组随后召开会议，表示“坚决拥护中央政法委牵头的联合调查组调查‘千亿矿权案’卷宗丢失等问题，将全力配合联合调查组工作”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国陕西是煤炭资源大省。

联合调查的决定受到网友的广泛欢迎，有网友评论称，“最高法院被调查，滑天下之大稽！但晚来的调查总比没有好。”

前广东高院法官、法律学者刘仕毕对BBC中文说，此案涉及最高法内部事务，社会影响巨大，甚至成为最高法院有史以来最大的公信危机，因此理应其他部门进行调查。

“由中央政法委牵头表明这起案件仍属党的纪律调查，并且政法委也便于协调最高检、公安部和最高法，”刘仕毕说。

刘仕毕表示，除了对该案件的调查，他还希望当局能关注法官的职业化建设，建立法官身份保障制度，消除对司法权不必要干预和不正当影响。

直指最高法高层

最高法案卷失踪事件持续在中国社交媒体引发关注，继初期爆出“最高法有贼”后，崔永元并没有停下来。他在个人微博发布多张图片和影片，将该案直指中国最高法院的最高层。

图片版权 Weibo@CuiYongyuan

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在新发布的影片中，最高法法官王林清自述称，当他向他的领导、最高法审判委员会专职委员杜万华汇报合议庭意见一致后，杜万华坚持要求他将案件发回陕西高级法院重审。杜万华还称，是“周院长有明确指示，要发回重审”。王林清称，杜万华随后又改口让他直接判决，解除纠纷双方的合同。

这里所提到的周院长，便是现任中国最高人民法院院长周强。

崔永元在微博晒出的文件显示，已经“落马”的前最高法副院长奚晓明对“陕西千亿矿权案”的手写指示称：“按周院长指示，对案件情况严格做好保密工作”。另一张则写道：“周院长，我对判决书又做了部分修改。”

周强是谁？

公开资料显示，周强在2013年起担任中国最高人民法院院长。现年58岁的他从西南政法大学毕业后，曾任职司法部、共青团中央书记处等多个职位，2010年成为湖南省委书记。

图片版权 Getty Images Image caption 周强在2013年当选最高人民法院院长，此前他担任湖南省委书记。

周强出生在1960年后，曾一度被视为中国政治舞台的新星，但他也多次引发争议。

在他担任湖南省委书记期间，被软禁的失明民运人士李旺阳于医院突然死亡，并被强行火化。周强于2012年7月称，李旺阳死于自杀，证据确凿。他说：“湖南公民中没有人对这个事件提出过任何质疑”。

周强的最近一次争议，是2017年1月，他在全国高级法院院长会议上公开称，各级法院要坚决抵制西方“宪政民主”、“三权分立”、“司法独立”等错误思潮影响，“旗帜鲜明，敢于亮剑”。此番言论引发中国多名法律和知识界人士联署抗议。

在另一段流传在互联网上的王林清自述视频中，王林清提及了另一起他在2012年审理的“山西王永安和王见刚侵犯财产权案”。

王林清称，他在拒绝其中一方的贿赂请求后，接到威胁电话。2014年，他在江苏讲课时被法警扣押讯问，“幸亏院内人士代为疏通而未被带走。”

“财新网”报道称，接近王林清的人士称，其1月3日曾到中国最高法露面，之后被带到中国最高法附近一家宾馆接受中国最高法院一个调查组的讯问。崔永元随后在微博上发出“王林清，请马上联系我，我要确定你安全，这是我们约好的”的讯息。

BBC中文分别联系最高人民法院和王林清，但并未收到回应。