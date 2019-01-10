泰国前总理英拉中国“再就业” 在粤港公司任职

图片版权 Getty Images Image caption 英拉在2011至2014年担任泰国总理。

泰国前总理英拉·西那瓦（Yingluck Shinawatra，又译盈拉、英禄）近期出任中国广东一家码头的董事长，她同时还疑似用柬埔寨护照在香港注册成为一家公司董事。

英拉在中国广东出任董事长的企业，名为“汕头国际集装箱码头有限公司”，位于汕头市珠池港，而她在香港使用本名担任董事的公司名为“P.T Corporation Company”，用途不明，但该公司在泰国的注册地址与其兄长他信创立的电讯商AIS相同 。

英拉是泰国前总理他信（Thaksin Shinawatra）的妹妹。她于2017年8月逃离泰国，随后泰国法庭于当年9月，以“大米渎职案”为名缺席判处她5年有期徒刑，但英拉对该指控予以否认。

在英拉和他信踏入泰国政界之前，西那瓦家族便一直活跃在泰国的电信和进口行业。此次英拉在中国内地和香港的活动，引发外界对其家族继续在海外捞金的猜想。

接手码头

据中国媒体报道，英拉于2018年12月成为汕头国际集装箱码头公司的董事长。工商变更信息显示，2018年12月12日，汕头集装箱码头法人由林达奇变更为英拉的英文拼写姓名“Yingluck Shinawatra”。

汕头国际集装箱码头公司成立于1994年6月，注册资本为8800万美元。

图片版权 EPA Image caption 英拉在任期中一直被争议所笼罩。

股东及出资信息显示，该公司的大股东是“（香港）和记港口汕头有限公司”，占股70%，而和记港口是香港富豪李嘉诚旗下的全球港口业务旗舰公司。

此外，汕头国际集装箱码头公司还由有官方背景的汕头招商局港口公司占股30%。

汕头是中国最早的四大经济特区之一。90年代，在李嘉诚旗下集团的投资下，原先为纯散货码头的汕头港转型为中国南方重要的集装箱港口。其现有7个港区，全港货物吞吐量达5000万吨左右。

然而，和记港口集团对BBC泰语说，和记港口已出售汕头国际集装箱码头的股权予新加坡投资者，之后引入其他投资者，但并未指明新投资者的名称。

任香港公司董事

除了汕头集装箱码头，英拉还疑似用柬埔寨护照在香港注册成为一家公司的董事。

在BBC中文获取的一份提交给香港政府公司注册处的表格显示，英拉在2018年8月20日同意在“P.T Corporation Company Limited”担任唯一董事。

根据表格，该公司在香港的建议地址是尖沙咀的一处写字楼，但创办成员的地址填写的是泰国曼谷拍凤裕庭路（Phaholyothin Rd）414号。BBC中文记者发现，该地址正是泰国电信商AIS的办公室。

图片版权 YASUHIRO SUGIMOTO Image caption 2018年3月，他信和英拉突然现身日本。

AIS是他信创立的通讯业巨头，英拉曾在该公司任行政总裁。

据《南华早报》报道，该公司在香港的注册地址被一家名为太平洋国际资本（Pacific International Capital）的公司占用。其中一位董事名为陈怀丹。

根据企业信息查询，陈怀丹也在上文提及的汕头国际集装箱码头公司担任董事。

值得注意的是，英拉在同意担任董事的文件中，使用了柬埔寨护照。但此前，柬埔寨否认向英拉颁发柬埔寨护照协助其出逃。

BBC中文联系泰国和柬埔寨外交部，但并未收到回应。

中国情结

据中国媒体报道，2019年1月5日，英拉与他信现身广东梅州丰顺县探亲祭祖。发布在Instagram上的一段视频显示，英拉与他信颇受中国民众的欢迎。

除了此次回乡，兄妹二人还在去年8月在北京一家酒店现身。有网友发布图片显示，他信提笔为酒店题字。此前2月，有消息称英拉与他信现身北京街头逛起庙会。但无论是中国政府，还是如今执政的泰国军政府，对此皆保持沉默。

与中国微妙的联系，或许是英拉选择在“流亡”时频繁出入中国的原因。

现年51岁的英拉祖籍广东梅州，与她的兄长他信均是泰国第四代华裔。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 英拉和她的哥哥他信在泰国仍然受到部分民众欢迎。

英拉是泰国政坛的知名人物。2011年，她带领惠泰党在泰国大选中获胜，使她成为泰国史上首位女总理。然而，2014年5月，宪法法院以滥用职权为由，要求她立刻下台。

2017年8月，英拉在法院宣判前夕，悄然离开泰国，泰国法院随后仍判处她5年监禁。