图片版权 AFP Image caption 习近平在人民大会堂为金正恩举行欢迎仪式。

朝鲜最高领导人金正恩在突如其来的第四度赴华访问后返回朝鲜，同时带回了习近平对可能到来的第二次美朝领导人峰会的支持。有消息称，金正恩向习近平发出访朝邀请，习近平已经接受。

中国新华社报道称，习近平表示支持朝美举行首脑会晤并取得成果，希望朝鲜和美国“相向而行”。

美国总统特朗普去年6月与金正恩在新加坡举行会谈，但此后朝鲜无核化进展几乎停滞。

中国是朝鲜主要盟友及关键贸易伙伴。习近平称，中国将支持有关各方“通过对话解决各自合理关切”，愿意为维护朝鲜半岛和平稳定，实现半岛无核化和地区和平发挥“积极建设性作用”。

图片版权 Reuters Image caption 周三，据信为金正恩搭乘的火车离开北京火车站。

习近平访朝计划

2018年3月，金正恩首次正式访问中国，在会见韩国总统文在寅及特朗普前率先与习近平见面。此次是他一年内第四次访华。据新华社报道，三天行程内，金正恩与夫人李雪主受到习近平及夫人彭丽媛的晚宴接待并共同欣赏文艺演出。金正恩与李雪主还参观了中药品牌北京同仁堂旗下一家制药厂，考察相关传统工艺及现代化中药加工程序。

今年是中朝建交70周年。朝中社表示，金正恩此次与习近平会谈期间邀请习近平访朝，而习近平“欣然接受”，并对有关计划进行通报。

而韩联社引用北京消息灵通人士表述称，预计习近平会在第二次美朝领导人峰会后访问朝鲜，但不会晚于10月6日中朝建交70周年纪念日。

中国外交部发言人陆慷10日在例行发布会上对此回应称，中朝之间有高层互访传统，中国愿与朝鲜加强高层交往，扩大交流合作，有相关消息会及时发布。

图片版权 AFP Image caption 去年6月，特朗普与金正恩举行首次美朝领导人峰会。

无核化进展缓慢

金正恩在今年的新年讲话中曾重申实现无核化的意志，但同时警告称如果美国继续制裁，朝鲜将不会继续前行。

朝中社报道称，中国坚持朝鲜的这一立场。

“习近平表示，朝方主张的原则性问题是正当要求，朝方的合理关切应当给予解决，”朝中社表示。

目前第二次“特金会”时间地点尚未确定，但文在寅表示将会“尽快”举行。

文在寅自去年以来一直扮演美国和朝鲜之间的中间人。周四他在韩国首都首尔举行新年记者会，会上文在寅表示已向金正恩致亲笔信，韩国将继续就对朝制裁问题与美国进行合作。他还称，由于解决对朝制裁问题是朝鲜去核的关键，为加快解决对朝制裁，朝鲜需要在实质性的去核措施上行动更加“果断”。

在去年首次美朝领导人峰会上，特朗普与金正恩签署文件承诺朝鲜半岛实现无核化，但没有对此具体的时间表和路线图。此后朝鲜无核化没有取得太大进展。

此前由于朝鲜推进核武器和导弹项目，联合国出台措施制裁朝鲜。朝鲜希望美国可以放开对朝制裁，称在其无核化的同时，美国需要采取相应行动。朝鲜已拆除一座核试验基地及一处重要导弹发动机制造设施。