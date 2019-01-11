图片版权 Getty Images Image caption 四川遂宁一名儿童接受H1N1疫苗注射（资料图片）。

据中国媒体报道，在近一个月时间内，有145名婴幼儿在江苏金湖县一家卫生院接种了过期的脊灰疫苗。接种过期疫苗后，多名孩子出现不良反应。

当局称，金湖县疾控中心多名领导已被免职，涉事卫生院多名人员被立案调查。

去年7月，中国大型疫苗公司长春长生被曝出狂犬病疫苗造假丑闻，25万名儿童接种问题疫苗。事发不到半年，问题疫苗事件再度出现，引发中国网友愤怒。

不良反应

中国媒体《北京青年报》报道称，这批疫苗批号为201612158，有效期至2018年12月11日，不过，直到该批疫苗有效期满后近一个月，仍有婴幼儿在服用该批次脊灰疫苗。

一名孩子母亲说，她的孩子接种过期疫苗后，“发热发到39度多，持续了半个月，咳嗽、感冒，还有轻微的呕吐”，还有家长称小孩出现红疹、高烧等现象。

图片版权 Getty Images Image caption 中国自1978年开始，逐步实施"国家免疫规划"。

金湖县当局周四（1月10日）发布通告称，对疾控中心分管副主任杨万琴等相关负责人给予免职处理，对黎城卫生院3名工作人员、县疾控中心2名工作人员予以立案调查。同时组织受影响儿童体检。

尽管相关责任人受到处理，但该事件还是在中国社交媒体上迅速引发讨论，一些网友表示，疫苗问题再次发生，是“处罚太轻”。

“不是这群人胆子大，而是惩罚力度不够！”一名微博网友评论道。“长春长生疫苗事件才过去没多久，那么大的动静全国上下应该都知道，卫生部门都组织学习了，为什么过期疫苗又出现了？”

“远不止这些数量的儿童服用或者注射了过期疫苗，2010年以后出生的宝宝，很多都有这样的遭遇，”另一名网友说。

“管理混乱”

据了解，该批次脊灰疫苗是二价减毒活疫苗（OPV），俗称“小糖丸”，是中国免费提供的一类疫苗，由疾控中心负责配送及回收。

金湖县宣传部长周广峰称，目前已查明有145名婴幼儿服用了上述批次的疫苗。他还对中国媒体“澎湃新闻”说，此次出现过期脊灰疫苗，主因是“管理混乱、工作失职、监管失灵”。

当地政府发布的通报称，该批次疫苗系2017年5月9日由淮安市疾控中心冷链配送至金湖县疾控中心，金湖县疾控中心于当年5月18日冷链配送至黎城卫生院。

2018年12月27日，金湖县疾控中心通知要求各接种单位将过期疫苗送至县疾控中心销毁，但黎城卫生院却没有报送“过期疫苗”。

图片版权 EPA Image caption 去年7月，中国疫苗巨头长春长生被曝出狂犬病疫苗造假丑闻。

此外，有多名来自金湖的孩子家长向媒体反映称，孩子接种的过期疫苗不止脊灰一种，还涉及卡介苗、百白破、乙肝疫苗等多个批次。不过官方尚未对此作出回应。

中国自1978年开始，逐步实施“国家免疫规划”，按照不同省份和地区确定疫苗品种和方案，在人群中进行预防接种。目前，中国在全国范围内免费提供脊灰、乙肝和百白破等一类疫苗接种，甲肝、水痘、狂犬病疫苗等则属二类自费疫苗。

然而，无论是免费疫苗还是付费疫苗，在中国都曾屡次发生安全事故。仅此次事件半年前，去年7月，中国疫苗巨头长春长生被曝出狂犬病疫苗造假丑闻。

2016年3月，山东曝光价值5.7亿元的非法疫苗案：25种儿童、成人用二类疫苗未经严格冷链存储运输销往24个省市。

2010年3月，媒体曝光山西近百名儿童注射疫苗后或死或残，引起广泛关注。