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中国领导人习近平本月初提出的“两制台湾方案”，再次将一国两制端上台面。蔡英文的强势回应，在民意上获得台湾民众支持，不但一扫民进党地方选举失利阴霾，也可能会改变台湾政治格局。

习近平在中国纪念《告台湾同胞书》发表四十周年大会上强调中国人不打中国人，但不会放弃武力统一台湾，以对抗台独以及境外势力。其讲话在台湾政坛及民间引起千层浪。蔡英文政府于习谈话当天下午立即回复习近平，强调两个政府的谈判只能民主授权。在提到习近平话语中引述的“九二共识”，蔡英文说这证实了习把它等同“一国两制”，台湾没有人能接受，并要求各政党应该放弃使用九二共识。

根据多数台媒分析，蔡英文的强硬回应，不只是引起国际各界关注，她在台湾内部的政治声势，立即“由黑翻红”将一个月前的败选阴霾扫除一大半。许多报导戏称＂蔡英文死里逃生＂或是＂蔡英文路上捡到枪，（台湾网路用语，意指火力全开）＂，蔡英文政府一反过去被外界评论为＂谨慎近于迟钝＂的执政风格，她本人以及行政各部会迅速强势的在记者会以及各大社交媒体回应中国以及相关批评，让各界耳目一新，认为蔡英文引人诟病的＂无感施政＂终于有所进步。

蔡英文在发表对习近平的强烈回应之后，其发表的文章宣告以及她本人在社交软体譬如脸书，或电子布告栏PTT以及搜索引擎（一般使用google trends 调查）的被搜索度突然激增。大数据统计公司，DailyView网路温度计对台湾媒体提及，根据他们的统计，习近平抛出一国两制后，蔡英文的网路人气飙升。原因与蔡英文的脸书经营战略进步有关。该公司提到，蔡英文这次回应习近平的策略，是用自己的肖像压上表达立场的文字宣言，并取得良好效果，不仅在短时间内有1万多次的分享，还有14万人点赞。

图片版权 Alamy Image caption 台湾总统蔡英文

谷底翻身的蔡英文

在1月2号，蔡英文回应习近平告台湾同胞书之前，没有太多人对蔡英文施政还有信心。蔡被媒体公认为被“打趴”倒地的败将，即将过去的政治人物。中共官媒环球日报因而注解“蔡英文第一个任期刚过半，就在九合一中输得溃不成军，这显示出，蔡英文是台湾开始竞争选举以来执政最差的一届行政当局。” 民进党已经被认为极有可能在2020出局。

此外，胜选的国民党则是动作频频，在蔡英文声望已经跌落谷底时，立即对2020总统选举表示兴趣。其中，前新北市长朱立伦，在去年底已经公开正式参选国民党党内总统选举初选。前总统马英九，副总统吴敦义以及前行政院长王金平都在媒体暗示有意加入2020总统大选。而台北市长柯文哲也被各大政治评论家分析绝对参选，并有可能领先的候选人。根据去年底台湾多家媒体民调，柯文哲胜选2020总统的可能性最高。

图片版权 REUTERS/Tyrone Siu Image caption 柯文哲

然而，习近平的告台湾同胞书，却让蔡英文支持度逆风而起。蔡英文强硬的回应让媒体措手不及。她对一国两制的拒斥以及对中国政府在猪瘟议题上的高调表达，让曾经支持她的三大板块：深绿选民，「天然独」年轻人，以及中间选民成功在她的言语下召唤回来。

这场习近平发言后的政治海浪，也让对手国民党措手不及。尤其与中共政府有所接触的国民党高层，乱了阵脚，一再以九二共识为全民主张为自己辩护。蓝绿板块又各自归位，2020总统，蔡英文从被认为出局的参选人，又站回战斗位置。

民意回归？

网路声量之外，蔡英文反对一国两制的回应也似乎得到民意支持。“台湾两岸政策协会”于1月9日公布当周调查的最新民调结果，有8成1的民众不赞成一国两制，85.2％支持蔡英文对于两岸关系发展提出的“四个必须”，78%民众支持蔡英文两岸政治协商应经台湾人民授权和监督。另外，过半的民众表示海峡两岸没有“九二共识”，只有三分之一的民众认为有。

关于蔡英文的声势回归，专攻两岸及国际政治经济关系，香港中文大学客座副教授林夏如接受BBC中文专访时表示，习近平这次的发言，可以说他是想在两岸关系上有所建树，既打破现有的两岸现状，提供一个香港一国两制的“进阶版”（Hong Kong plus）给台湾，“也就是给台湾比香港的一国两制更多自由自主。”

但是，林教授认为，此次习过于自信，反而给了蔡英文反击的空间。因此，蔡英文被公认已经几乎失去威信的总统，却意外的在习近平谈话后声势大涨。“也许蔡英文已经没什么好失去了，干脆就说出她心底的话，同时也对党内表示出他的决心，” 林夏如向BBC 中文解释。林教授说她一直都告诉人不要以为蔡英文在下次总统选举中已经出局了，习近平越打她，她就越有胜算; “尤其现在蓝绿以及柯文哲都怕中国接近他们，怕被戴上红帽子，” 林夏如向强调。

台湾世代教育基金会执行长洪耀南接受台媒访问则提醒，蔡英文强调的反对一国两制的“台湾共识”的支持度并没有回流到蔡英文身上。以前文提到的民调为分析，洪耀南认为，蔡英文的声势上涨，应该是曾经支持她，但对她施政失望一度背离她的民意归来。换句话说，民众又各自回归党派，因为蔡在民进党阵营的满意度依然高达88.2％；在蓝营支持者中却仅有38.3%，其不满意度则超过5成。

台湾东海大学政治系副教授张峻豪向BBC 中文表示，蔡英文之前身兼民进党主席与总统时面临民进党理念与政策上的矛盾冲突，有严重顾此失彼的问题。张表示，譬如婚姻平权，环保或劳工权益等，民进党在理念以及施政上反复矛盾，致使所有批评都指向蔡英文本人，最终以去年底地方选举大败，行政院长赖清德本周宣布内阁即将总辞收场。

张峻豪提及，现在蔡英文辞去党主席，减低民进党执政内阁中所需要担负的行政精力，转而以总统身份掌握外交以及国防，而这也是蔡英文的强项，找回失去的绿色支持者。张分析，这也可以看到赖清德急着离开行政院长，而准备参加2020总统大选，因为内政施政的总总不容易招致民众的批判，严重折损赖清德的政治声望。

反对者不曾停止批评

蔡英文的民意支持回归同时也引起批评。外界评估会参选2020总统大选的台北市长柯文哲，对此讥嘲“股市也会有一日行情”，认为政治人物的声势有时只是昙花一现。台湾网媒风传媒主笔专栏批判蔡英文“得意忘形”且“可恶”，刻意曲解习近平，将“九二共识”等同“一国两制”实为误导台湾民众及民意，为其连任总统造势铺路。

此外，创建“九二共识”的前大陆委员会主委苏起接受台湾联合报专访时则批评蔡英文将习近平口中“九二共识”与“一国两制”画上等号，是曲解。苏起表示，九二共识的功能是“创造性模煳”，在两岸在这模煳空间中，找到协作与维系两岸和平的平台。苏起认为当今之策是将两岸问题拉回到中间去谈判，而中间最模煳的地带就是九二共识。

不过，在台湾与中国都抛弃“模煳”的两岸战略之后，林夏如向BBC 中文强调，也许最需要重新创立两岸政策的，是北京政府，因为其或许需要重新思考怎么得到台湾人心，除了经济红利之外，还有什么？

林夏如亦认为，虽然蔡英文声势上扬 “但是也不要觉得国民党是没有希望的，两边都开始突然间要重新创新自己的战略”。“台湾的认同政治已经结束，你不能站在台上用台语唱几首歌，就说你投给我吧！这个时代已经过去。你一定要说我如何治理政府？ 你一定要说经济要怎么改革，才能得到认同，”林夏如强调。