华为中国高管涉嫌间谍被波兰当局逮捕

图片版权 Getty Images Image caption 华为1987年创立，1996年开始走向国际市场，在波兰设有办事处。

波兰国家安全局ABW逮捕了中国电信巨头华为公司的一名中国籍高管以及一名波兰籍工程师。

波兰国家安全局副主任马季奇·瓦斯科( Maciej Wasik ) 向波兰国家新闻社PAP表示，这个中国公民就职于一个大型电子公司，而这个波兰人则因为网络服务在圈中颇有名气。

波兰公共电视台TVP报道称，波兰安全部门周五（11日）搜查了华为在波兰的办公处。

波兰公共电视台TVP在报道中提及，被捕的中国籍高管为Weijing Wu，是华为在波兰分公司负责销售的管理人员，而被捕的波兰工程师 Piotr D 是曾就职于国家安全局的高官。波兰国家安全局除了搜查华为办公处，还搜查了另一电讯商Orange的办公处，这是被捕波兰工程师最近的雇主。

报道还提及，波兰国家安全局是在本周二（8日）早晨根据波兰防止有组织犯罪部发出的逮捕令对二人同时采取拘捕行动。

报道称，他们二人被指控涉嫌间谍活动，“为中国情报部门谋利”。