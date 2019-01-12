辽宁海关官员出轨多名女性代购帮忙逃税

图片版权 Getty Images Image caption 代购是近年来在中国兴起的一种职业，但它一直存在涉嫌偷逃税甚至走私的争议。

代购和海关官员应该是“死对头”，但日前，辽宁大连一名海关官员被指婚内出轨多名女代购，并依靠职务便利帮助她们逃税。大连海关周五（1月11日）称，该官员已被停职，并被开除党籍。

被指出轨的管姓官员现年37岁，是大连海关监管通关处查验管理科的主任科员。

爆料该官员的是他的妻子，她1月5日在社交媒体举报称，自己的丈夫与14名女“代购”发生不正当性关系，并帮助多名专职代购逃避海关查验，以及存在收受贿赂等违法行为。

协助走私的物品包括爱马仕包、名牌衣服与化妆品。

她在帖子中贴出了该官员与多名朋友的聊天记录，在记录中，该官员用不堪的语言，向对方炫耀自己的约会经历。

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此外，她还公布了一段疑似当事人承认曾经出轨多名女性的“认罪视频”。在视频中，该男子赤裸上身承认自己在2016到2018年间，和其他女性发生性关系。

举报信在社交媒体上引发轩然大波。有网友评论道，男子在聊天记录中的表现，不是一个人，而是中国很多不尊重女性的男性的“标本”。

“毁三观啊，但中国社会的男性就是这样的，冰山一角，很真实！”一名微博网友说。

中国媒体报道称，管姓官员对此予以否认，并指妻子“恶意中伤”。他说，此前单位已对其进行调查，现在再次启动调查，“我相信我是清白的。”

图片版权 Getty Images Image caption 中国《电商法》实施后，游走在灰色地带的代购们可能会感到“压力山大”。

他还表示，所谓的聊天记录，是“我在和哥们聊天，哥们之间随便聊，尺度大很正常。”管某称，“我会向法院自证我的清白，会配合组织调查。”

然而，大连海关周五（1月11日）发布声明说，经专案组审查，管兆津有关行为已“严重违反党的纪律”。大连海关决定给予管兆津开除党籍处分，目前专案组正在进行进一步调查。

代购是近年来在中国兴起的一种新兴职业。由于很多进口商品在中国往往因关税而更加昂贵，很多人嗅到商机而频繁从国外购买商品，并带回国内在网上销售。

海外代购一直存在涉嫌偷逃税甚至走私的争议，中国今年1月1日开始实行新的《电子商务法》，其中就有针对个人代购行为的监管条款。