这是2019年的第二周。2019年迎来中美关系正常化40年，学者分析中国是最大赢家；中国当局大力加大网络管控力度，波及VPN（虚拟私人网络）的个人用户；英国媒体指责中国镇压新疆维吾尔族穆斯林，批评穆斯林国家保持缄默的态度；台南的菲律宾劳工跨年期间自创另类选美比赛，排解生活苦闷的同时热心公益；另外，我们邀请您了解高风险的自淫方式，提高对自我情欲的认识。

1. 中国VPN用户两人被罚 如何"翻墙"算违法

图片版权 Getty Images Image caption 中国用“防火长城”屏蔽国外网站。因为有了防火墙，就有了大量使用翻墙软件联通世界的用户。

中国大陆公安局近日公开指控两名使用VPN（虚拟私人网络）浏览境外网站的网友“擅自建立、使用非法定信道进行国际联网。”中国自2017年起执法收紧VPN市场。中国大陆现有大量VPN使用者，但此前当局鲜有针对网民个人“翻墙”行为进行处罚。学者分析，这是以一儆百，意味着当局正在加大网络管控力度。根据中国法规，目前只有三大电信运营商（中国移动、中国联通和中国电信）申请的海外服务器对接服务才是合法行为，其它形式的“翻墙”行为均属违法。

2. 中国"打压维吾尔人" 英媒刊文警告后果严重

图片版权 AFP Image caption 英国媒体报道说，中国西部新疆的拘留营地像战争时期的集中营，"有越来越多的证据显示，被囚的穆斯林在被强迫劳动"。

英国媒体报道，中国正在镇压新疆的维吾尔族穆斯林，一百多万穆斯林被拘禁在教育营中，被迫受“再教育”并放弃伊斯兰教信仰的一些重要内容。一些穆斯林国家对中国“一带一路”等贸易和基础设施建设计划表示欢迎，希望通过这些计划创造经济繁荣。有报道批评穆斯林国家的政客保持亲北京的外交立场，优先考虑经济利益，对中国对维吾尔人的压迫行为保持沉默。

3. 观点：中美建交40年美国是否失策 谁是最大的赢家？

图片版权 Getty Images Image caption 1979年1月，邓小平访美与时任美国总统卡特握手见面。

2019年正值中美建交40年，新年伊始，台湾总统蔡英文则声明台湾要保持自由民主体制，而中国国家主席习近平发表讲话坚决断言维护一个中国，不承诺放弃使用武力。美国纽约大学法学院教授孔杰荣分析，中美关系正常化40年，中共是最大的赢家，最直接的好处是北京在与苏联的争端中得到更大的支持，从长远意义上看，是邓小平的“改革开放”政策得到支持。而美国却造成了一个对美国利益具有威胁的强权国家。孔教授认为，中国现在果敢的外交政策，以及针对其国内的打压令人沮丧，中国人民对习近平极度的权力垄断越发不满，既伤害了中国，也对外国造成影响，或许如此，中国可能因此走向更自由化及多元化的方向。

4. 台湾的菲律宾移工自创"粗鲁小姐"选美比赛

图片版权 Resty Photography Image caption 菲律宾“粗鲁小姐”选美比赛三名“佳丽”

2018年12月30日，台南的菲律宾移工发扬他们热爱选美的传统，举办“粗鲁小姐”（Miss Brusko）另类选美比赛，排解生活的苦闷。参赛选手均是在台南工作的男性菲律宾劳工，选美过程比照专业比赛，吸引了近200名外籍劳工到场观看。比赛还与公益结合，门票除去选手奖金将悉数捐给菲律宾无家可归的孩子和孤儿院。台湾现有大量外国劳工，主要来自菲律宾、泰国等东南亚国家。

5. 德国法医：全国每年近百人死于高风险手淫

图片版权 Getty Images Image caption 德国法医说，自淫致死最常见的原因是窒息 ，其他常见的自淫死因是电击，不过很难真正准确估计究竟有多少人死于这种方式……原因有很多。

德国勃兰登堡一名法医说，每年约有80到100名德国人死于手淫，当人们不能满足通常的手淫方式时，他们往往会寻求刺激更强的手淫方式，而这种高风险手淫是难以预料的危险杀手，每年每100万人当中就有1-2人死于高风险的手淫。自淫致死最常见的死因包括窒息和电击。高风险手淫者遍布各年龄段，大部分受害者是男性，因为女性在自我情欲中往往“更小心谨慎”。