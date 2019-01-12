图片版权 Getty Images Image caption 四川遂宁一名儿童接受H1N1疫苗注射（资料图片）。

江苏金湖过期疫苗事件在中国持续发酵。数以百计的孩子家长周五（1月11日）前往县政府与主要路段抗议，当地官方出动大量警力进行封锁，并与民众发生冲突。

金湖县官方周五回应称，目前已对金湖县副县长高昌萍政务立案，并对县卫生部门和发现问题的黎城卫生院等17名负责人分别予以立案调查、开除党籍和公职等处分。

然而，这起疫苗事件至此却并无收场的趋势。中国官媒《环球时报》报道称，经调查，金湖过期疫苗问题最早可以追溯到2010年，这意味着受影响儿童的数量远超当地政府所声称的145名儿童。

多名金湖家长对BBC中文表示，除了政府承认的脊灰疫苗，自己孩子接种的水痘疫苗和乙肝疫苗都存在过期问题，还有家长称，孩子接种的疫苗未有编号记录。

图片版权 Getty Images Image caption 中国自1978年开始，逐步实施"国家免疫规划"。

家长抗议

数以百计的金湖家长周五（1月11日）下午和晚上走上街头，抗议当地存在的大规模过期疫苗事件。上传至社交媒体的多段视频显示，当局在当地部署了大量警力，他们身穿统一的黄色雨衣，组成人墙，试图驱散示威人群。

多名当地民众对BBC中文证实，众多家长今天前往金湖县政府和县人民医院抗议。当地警方遂召集特警前来支援，并对城区的主干道进行封锁。

还有视频显示，警方与民众爆发冲突，并试图强行拖走一名人士，但BBC不能核实其具体原因。

戴女士是两个孩子的妈妈，她对BBC中文说，自己的两个孩子分别出生于2011和2017年，但打的水痘疫苗都是过期的，“一个过期几个月，一个过期近2年。”

“我们现在要求并没有很多，只是希望政府至少能对这些孩子做全面检查，看看孩子体内有没有水痘抗体，而不是现在这样只承认145个有问题，” 戴女士说。

另一名要求匿名的母亲对BBC中文说，自己孩子在金湖接种的两针乙肝疫苗分别过期7个月和10个月，而卡介苗疫苗则没有批号。

女儿正在上幼儿园的黎女士对BBC中文说，她女儿的疫苗是在金湖县和毗邻的淮安市洪泽区两个地方接种。事发后发现，洪泽区打的疫苗近大半都过期，最严重的乙脑疫苗过期两年之久，但在金湖接种的疫苗均显示合格，她怀疑是否有人修改系统数据。

中国媒体《南方都市报》也报道称，有家长反映，自己孩子接种疫苗的批号被人为修改过，他们怀疑涉事单位有"破坏证据"的行为。

“我们这压力好大，老板给压力，社区给压力，孩子老师给压力，刚才公安还在敲门，让去写保证书才放被抓的人，” 黎女士说道。

不良反应

据中国媒体此前报道，在近一个月时间内，有145名婴幼儿在江苏金湖县一家卫生院接种了过期的脊灰疫苗。接种过期疫苗后，多名孩子出现不良反应。

《北京青年报》报道称，这批疫苗批号为201612158，有效期至2018年12月11日，不过，直到该批疫苗有效期满后近一个月，仍有婴幼儿在服用该批次脊灰疫苗。

一名孩子母亲说，她的孩子接种过期疫苗后，"发热发到39度多，持续了半个月，咳嗽、感冒，还有轻微的呕吐"，还有家长称小孩出现红疹、高烧等现象。

一段上传至社交媒体的视频，展示了一名自称孩子打了过期疫苗并出现不良反应的家长，在金湖县政府召开的对话会上发言说，自己的孩子在打了A群流脑疫苗和乙肝疫苗后三天，便突然发“高烧”、“昏迷”，住院一个月后还出现了肺炎和败血症。

金湖县当局周四（1月10日）发布通告称，对疾控中心分管副主任杨万琴等相关负责人给予免职处理，对黎城卫生院3名工作人员、县疾控中心2名工作人员予以立案调查。同时组织受影响儿童体检。

去年7月，中国大型疫苗公司长春长生被曝出狂犬病疫苗造假丑闻，25万名儿童接种问题疫苗。事发不到半年，问题疫苗事件再度出现，引发中国网友愤怒。一些网友表示，疫苗问题再次发生，是“处罚太轻”。

“不是这群人胆子大，而是惩罚力度不够！” 一名微博网友评论道。

“长春长生疫苗事件才过去没多久，那么大的动静全国上下应该都知道，卫生部门都组织学习了，为什么过期疫苗又出现了？” 另一名网友说。

“管理混乱”

据了解，该批次脊灰疫苗是二价减毒活疫苗（OPV），俗称“小糖丸”，是中国免费提供的一类疫苗，由疾控中心负责配送及回收。

金湖县宣传部长周广峰称，目前已查明有145名婴幼儿服用了上述批次的疫苗。他还对中国媒体“澎湃新闻”说，此次出现过期脊灰疫苗，主因是“管理混乱、工作失职、监管失灵”。

当地政府发布的通报称，该批次疫苗系2017年5月9日由淮安市疾控中心冷链配送至金湖县疾控中心，金湖县疾控中心于当年5月18日冷链配送至黎城卫生院。

2018年12月27日，金湖县疾控中心通知要求各接种单位将过期疫苗送至县疾控中心销毁，但黎城卫生院却没有报送“过期疫苗”。

图片版权 EPA Image caption 去年7月，中国疫苗巨头长春长生被曝出狂犬病疫苗造假丑闻。

此外，有多名来自金湖的孩子家长向媒体反映称，孩子接种的过期疫苗不止脊灰一种，还涉及卡介苗、百白破、乙肝疫苗等多个批次。不过官方尚未对此作出回应。

中国自1978年开始，逐步实施“国家免疫规划”，按照不同省份和地区确定疫苗品种和方案，在人群中进行预防接种。目前，中国在全国范围内免费提供脊灰、乙肝和百白破等一类疫苗接种，甲肝、水痘、狂犬病疫苗等则属二类自费疫苗。

然而，无论是免费疫苗还是付费疫苗，在中国都曾屡次发生安全事故。仅此次事件半年前，去年7月，中国疫苗巨头长春长生被曝出狂犬病疫苗造假丑闻。

2016年3月，山东曝光价值5.7亿元的非法疫苗案：25种儿童、成人用二类疫苗未经严格冷链存储运输销往24个省市。

2010年3月，媒体曝光山西近百名儿童注射疫苗后或死或残，引起广泛关注。