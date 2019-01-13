中国官方称涉枪案骤降 生活在中国究竟有多安全

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中国公安部治安管理局局长李京生表示，中国是当前全世界枪爆犯罪最少的国家之一，也是世界上最安全的国家之一。

李京生表示，2018年1月到11月，持枪爆炸犯罪下降了27.6%。

中国官方媒体在社交媒体平台上发布了相关视频，浏览量超过100万次。

那么与其他国家相比，中国到底有多安全，我们能否相信官方数据？

中国的涉枪案件

中国政府表示，从2012年到2017年，涉枪案件从311起降低至58起，降幅81.3%。

澳门大学犯罪学专家徐建华称，这些数据所统计的犯罪，包括持有和使用枪支。

“就涉枪案件而言，中国应该是全球犯罪率最低的国家，因为政府有非常严格的限制。但是并不意味着其他犯罪也低。”

很多专家谨慎对待这类数据。澳大利亚国立大学的博格·巴肯（Borge Bakken）从事中国犯罪研究，他对这些数据持批判态度。

“中国的犯罪数据，这些都是谎言，该死的谎言。只不过是宣传，从基层的派出所到最高层，都是虚假的数据。”

即便数据是不可靠的，但中国的涉枪犯罪率低确实有其原因。

在中国，普通人拥有枪支是非法的，而政府通过强有力的运动收缴非法枪支。

根据中国政府的数据，2018年，警方收缴了14.6万支枪。

图片版权 Getty Images Image caption 天安门广场上的中国武警

其他国家

相比于中国，欧洲和美国的涉枪犯罪数据很容易获取。

根据美国联邦调查局的数据，2017年，美国有超过31万起有记录的凶杀、抢劫、袭击案中涉及枪支。

2017年，英国和德国包括用枪威胁在内，分别有6375起和8935起涉枪案件。

这些数据不能与中国的数据直接比较，但不难看出为何中国的媒体抓住美国的类似案件不放，指出美国城市是何其危险。

在很多国家，收集和报道犯罪数据充满争议。

相关数据的一个很大变量是公众上报的意愿和对于犯罪活动的定义。

在中国报道暴力犯罪

BBC亚洲事务记者杉丽雅（Celia Hatton）分析

几乎是每一天，中国的官方媒体都在报道西方国家的持刀、枪击和性侵犯罪。

他们尤其钟情于报道美国的枪击案件。

图片版权 AFP Image caption 中国官方媒体之一环球时报

背后传递的信息是：西方国家并不安全。去年7月，中国驻美大使馆警告中国游客在美国“避免夜晚独自出行”。

北京方面想保护自己的公民，没错，但它也想借此宣传国内的安全政策。这些政策目的是保护公民，也被用于维护共产党的领导。

中国国内的低犯罪率可以用于解释政府在监控网络上的巨大开支。

2015年，北京官方宣布这座城市的每个角落被警方的监控摄像头覆盖。到2020年，中国官方媒体称应用人脸识别的监控网络将在全国建成。

中国的官方媒体经常性报道在破获一些大案时，“天眼”监控系统所发挥的作用。

去年6月，中国媒体就曾报道，中国西南省份四川的一个村庄中，两个村民因为金钱发生口角。“当一个年轻人刚准备掏出刀子时，警察及时赶到，阻止了一场可能发生的凶案。”

因此，难怪当一些中国人在社交媒体上告诉另一些中国人，在比较安全的国内度假。

政治压力

在中国，分析人士认为，在各级政府，官员有动力去修改犯罪数据。

警方首先将案件上报市一级，再上报省一级，最终上报到国家层面。

“对于地方警察和官员而言，犯罪数据是很重要的政绩，因此不同层级的地方官员修改数据。”徐建军表示。

他补充，在犯罪率方面如果有优异表现，有助于官员们涨工资和升迁。

图片版权 Getty Images Image caption 中国的一线城市之一：广州

国家公布的犯罪数据是基层警方上报数据的集合，但一些案件只有达到一定严重程度才会被上报。

根据徐建军的研究，拨打报警电话的数量和公布的罪案数量并不相符。

“如果你对比报警电话的数量，就能发现超过90%没有被上报，但并不是说每个电话都意味着一宗犯罪。”他表示。

尽管中国公布的犯罪数据有疑问，但在中国的城市中还是相对安全。