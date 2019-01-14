图片版权 EPA/TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE Image caption 台湾新任行政院长苏贞昌（右）上任，他表示要“接地气做努力”。

台湾前行政院长赖清德星期一（1月14日）与行政院同仁道别。执政仅一年半后，赖清德就为2018年11月地方大选惨败担责，正式离任。

新任行政院长苏贞昌已经71岁，2006年，他曾在陈水扁执政时担任过一年多的行政院长。他这次重新出山被形容为“老将回锅”。苏贞昌在就任仪式上喊出目标：“卷起袖子拼，接地气做努力，成绩才是一切，人民才是王道”。

一年后的2020年1月，台湾将举行总统大选，现在的内阁改组被视为相当关键。台湾中山大学政治研究所教授廖达琪对BBC中文称，这次内阁改组可以看出蔡英文布局2020总统大选的态势，她也断定蔡英文会在2020出马参选。

廖达琪分析：“在败选后，蔡英文辞党主席，内部急独派系一再逼宫，但在习近平谈话后，内阁攻防上出现问题的蔡英文得以团结住党内，这对她而言这是个‘虽输实赢’的内阁布局。未来一年，以蔡英文为主的执政态势还是会顺畅。”

台湾师范大学政治所教授范世平则认为，蔡英文还是想抓住行政权，让苏贞昌成为单纯执行者，整体内阁架构没有太大松动，他形容这是台“蔡英文牌的拼装车”。

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 接任副院长的陈其迈（左），在地方选举败选后人气反而直升。

败选内阁

有趣的是，包括院长苏贞昌、副院长陈其迈与交通部长林佳龙等，都是民进党在2018年11月地方大选时的主力战将，三人分别在新北市、高雄市与台中市出征，都是台湾选战的最热区。

然而，三人纷纷在选举中落败，苏贞昌输了近30万票，陈其迈则是输了15万票，过去4年坐稳台中市长的林佳龙也败选，更跌破许多学者眼镜。大输与小输的两位候选人再携手当正副院长，遭到台湾亲中派媒体讥讽为“败选内阁”。

不过，这些在地方大选中落败的战将，却被视为相对接“地气”，对地方事务相当熟稔。苏贞昌过去担任过改制前的台北县长，陈其迈担任过代理高雄市长，林佳龙也是前市长，三位都有20余年的地方民意代表经验。

廖达琪认为，选举失败后让这些人转进内阁，未尝不是坏事，“中央跟地方能够通通气，顺便换位思考，在政务能力跟政策推动上，反而会有加分”。她说，“失败者联盟”假若施政有方，说不定会变成“复仇者联盟”。

图片版权 Getty Images Image caption 吴钊燮留任外交部长。

两岸外交出现突破？

台湾对中国大陆事务的最高行政机关陆委会，主任委员依旧由陈明通留任，而外交部长吴钊燮也同样留任。廖达琪认为，新内阁未来一年的两岸外交论调会依旧走紧。

她解释，在习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表谈话后，蔡英文迅速回应称不接受一国两制和九二共识。虽然此前有些独派大佬想联合逼蔡英文退选，但蔡英文随后对中国大陆强硬表态，她的支持率出现上升。

被视为是中国通的学者陈明通，过去也曾担任陆委会主委，担任学者时常往返两岸，对于两岸往来的历史与“九二共识”的内涵与背景相当熟悉。

而外交部长吴钊燮在任时，虽然台湾失去几个邦交国，但在地方选举后，发言语调也转为更强硬，并时常在社交网站上关注中国人权议题。

廖达琪分析，台湾政府未来一年将更加强与美国关系。但在中美贸易战下，台湾的挑战是如何在跟中国大陆讲话转硬的同时，还要照顾与中国大陆有千丝万缕联系的台商。

内政改革将成重心？

蔡英文执政三年，内政问题同样引发大部分民意不满，从劳动基准法修正到扩建火力发电厂引发争议，让这次的内阁改组同时以“让人民有感”为主轴。

不论是苏贞昌或是陈其迈，在败选之后都大量使用社交平台跟人民互动，陈其迈甚至变成“网红暖男”，从败选发言后一系列动作，人气有回升迹象。

廖达琪认为，个人特质与接地气固然很重要，但如果太倚赖人民在网路上的情绪做沟通，而忘记政策内涵与施政品质，会失去执政重心，毕竟专家学者的专业意见是更值得被采纳。未来一年的施政，接地气外也只能多花钱做地方建设。

范世平则认为，这些多半老面孔的内阁，其中很多人是常任文官升任，有些还是由副转正，无法让人耳目一新，如果没有新的想法跟政策，那未来还是没有办法突破。

图片版权 Reuters Image caption 最后一年如何有效施政赢回民心，将是蔡英文的重点。

最后一年能否力挽狂澜？

实施“双首长制”的台湾，对外是总统担任国家主轴，对内是行政院长被仰赖国家施政，足见行政院长责任之重。蔡英文于2016年5月执政以来，内阁至今已经经过三次改组，行政院长从林全、赖清德，再换到苏贞昌。

由于2018年的地方选举民进党已经大败，22席中仅落得6席，声势跌到谷底。离2020年总统大选只有一年，形势严峻。

廖达琪认为，台湾政治始终是难说的，民进党地方大选大败，肇因还是施政问题。

范世平则认为，未来苏贞昌跟蔡英文的磨合会是关键，如果没有求新求变，民进党依旧危机四伏。