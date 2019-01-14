图片版权 Getty Images Image caption 中国海关总署披露2018年的外贸数据。中国外贸进出口总值超过30万亿元人民币，比2017年增长9.7%。

周一，中国海关总署披露2018年的外贸数据。中国外贸进出口总值超过30万亿元人民币，比2017年增长9.7%。

虽然中美在2018年贸易摩擦不断，但中国对美贸易出口却同比大幅增长11.3%。

不仅如此，今年美国实施多项贸易壁垒，以减少中国对美国的顺差，但中国对美国贸易顺差却增至3233亿美元，为2006年以来最高。

分析人士称，这些反常识的现象，是因为“抢出口效应”和政策的延迟，同时12月单月表现疲弱，表现出贸易战的影响逐渐显现，为未来蒙上阴影。

贸易战影响下，为何对美出口大幅上涨

根据中国官方公布的数据，若以美元计价，中国外贸进出口总值达到4.62万亿美元，同比增长12.6%；中国对美国出口同样增长强劲，同比增长11.3%，达到4784亿美元。

“刚公布的中国外贸数据，需要放在大背景下理解。”凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）分析，中国对美出口保持在高位，主要有两个原因：一是，美国经济强势上涨，二是，中国的出口商急于在美国的贸易限制措施生效前发货。

这种“抢出口效应”在受访经济学家的预期之中。

此外，香港科技大学经济系教授朴之水（Albert Park）表示，对中国商品的强劲需求也反映出其他国家面对中国商品的价格和质量难以竞争，所以少量的加征关税不会从实质上改变全球对中国出口商品的需求。

图片版权 Reuters Image caption 低廉的要素成本使中国产品在全球市场颇具竞争力

中国对全球顺差收窄，为何唯独对美顺差增加

特朗普政府发起贸易战的原因之一是想降低中国对美的贸易顺差，但从数据上看，似乎事与愿违。

虽然中国对全球的贸易顺差大幅下降16.2%，到3517.6亿美元，为2013年以来的最低。但中国对美国贸易顺差却不减反增，达到3233亿美元，为2006年以来最高。

从数据上来看，朴之水分析，虽然中国对美国的贸易顺差增长，但对全球的贸易顺差却下跌。主要因为，中国从美国的进口几乎没有增长，相比之下，中国从全球其他国家的进口却增长强劲，达15%。更深层而言，中国对美国贸易顺差的增长，反映出中美贸易战前的一些趋势，因为贸易战在去年下半年才激烈起来，而且进口商和出口商也需要时间调整新订单。

图片版权 Getty Images Image caption 贸易战开始后，美国大豆出口量大幅下跌，价格也跌至10年来的最低点，这给中西部的农户造成巨大损失。

陆修泉指出，一增一减之下，现在中国对美的贸易顺差几乎是其全部顺差。这表示当前中美贸易对话非常重要，可能未来会着力降低中国对美的贸易顺差。

经济学人智库分析师马罗（Nick Marro）称，美国对中国贸易逆差再创新高，会让特朗普政府很不舒服。后者将减少这一数字视为政治上的首要任务。这点可能会给下一轮的中美贸易谈判蒙上阴影。

此外，朴之水提醒，中国整体贸易顺差的收窄也证明，中国没有系统性地实施不公平贸易措施，以帮助其出口商。

年末的疲弱为2019蒙上阴影

虽然中国全年外贸表现较好，但12月单月表现疲弱。中国海关总署公布，以美元计价中国2018年12月出口同比下降4.4%，创2016年12月以来最大降幅；进口同比下降7.6%，创2016年7月以来最大降幅。

路透社援引多位分析师称，去年12月进口、出口数据“双降”，显示出全球经济和中国经济放缓已初步得到验证，抢出口因素基本消失，展望2019年一季度，外贸走势不容乐观。

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中国官方也表达对新一年外贸情况的担忧。海关总署新闻发言人李魁文称，2019年，外部环境还是复杂严峻的，不确定、不稳定因素依然较多，加上基数抬高等客观因素，外贸增长速度可能有所放缓。

陆修泉也表达悲观，对即便没有新增的贸易壁垒，仅因为2018年的政策效应，中国对美出口在2019年预计会下跌。

但马罗提醒，贸易战并不是12月唯一的影响因素。全球消费电子产品需求周期的触顶也具有相关性，这点同样影响台湾和马来西亚在2018年末的表现。它可能对于最终产品出口的同感格外强，比如手机、电脑等，这些产品还未受到美国加征关税的影响。