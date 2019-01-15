波兰要求欧盟和北约就如何对应华为制定统一策略，如何解读？中国所称的针对华为的"真实意图，各方都看得很清楚"，什么意思？

波兰国家安全机构以涉嫌从事间谍活动为由逮捕了在波兰的中国华为雇员王伟晶以及一名波兰籍工程师Piotr D之后，波兰内务部长约阿希姆·布鲁金斯基(Joachim Brudzinski) 周末（12日）呼吁欧盟和北约在如何对应华为可能带来的安全威胁，以及是否要将华为排除在欧洲市场之外的问题上协调政策，制定共同立场。

协调行动

布鲁金斯基在接受波兰电台RMF FM采访时说：“在北约国家内也有对华为的担忧。最好是在欧盟国家和北约成员内有一个共同的立场。”

他还说，任何有关华为在波兰前途的决定“都将与欧盟和北约组织保持一致，因为波兰是欧盟和北约成员国。”

布鲁金斯基紧接着补充了一句：“我们希望跟中国保持良好、紧密且相互具有吸引力的关系。中国是个巨大的市场。”

布鲁金斯基的一番话，表达了多层意思，颇值得玩味。

图片版权 Getty Images Image caption 华为1987年创立，1996年开始走向国际市场。波兰成为华为在欧洲的"大本营"。

巨大市场

据美国《华尔街日报》的统计，华为自2004年进入波兰市场后，到2008年，华为将服务中欧、东欧、北欧26个国家和地区业务的区域总部设立在波兰首都华沙，当使得波兰成为华为在欧洲的“大本营”。

分析人士认为，波兰呼吁欧盟和北约成员国协调立场，一方面反映出华沙不愿意“挑头”得罪北京，希望能看到以欧盟和北约的“组织形式”出面，分担自己的压力。

另一方面，它也显示出欧盟国家在如何对应华为“安全隐患”问题上的不同态度和矛盾心态。

美国总统特朗普去年8月签署法案禁止美国政府使用华为设备后，一直在向它的传统盟友施加压力，希望能携手将华为排除在5G市场之外。

图片版权 Reuters Image caption 欧洲国家的4G网络已经大量使用华为设备，下一代5G 网络与华为一刀两断，立刻"断奶"并不像政客表态那么容易。

矛盾心态

“五眼情报联盟”成员国中，美国，澳大利亚，新西兰等都已经明确将禁止使用华为设备。

相比之下，欧盟国家迄今的态度则显得没有像特朗普希望的那样明朗坚决。

英国情报部门虽然对华为可能带来的潜在安全隐患“深表忧虑”，但在采取行动上却显得犹犹豫豫。

英国军情六处负责人扬格（Alex Younger）判断华为可能构成安全威胁的根据是“5G网络依赖中国技术”，这本身就是西方国家不得不面对的一个悖论。

欧洲国家的4G网络已经大量使用华为设备，下一代5G 网络与华为一刀两断，立刻“断奶”并不像政客表态那么容易。

图片版权 Reuters Image caption 中国政府一直担忧一个"阴谋论"：西方国家在美国的领导和施压下，正在试图联手封杀华为。

虽然英国，法国，德国，挪威等都公开表达了使用华为设备的担忧，但其它欧盟国家，如西班牙，葡萄牙，匈牙利等，仍对中国的参与表示欢迎。

瑞士网络安全咨询研究组织（Swiss Cybersecurity Advisory and Research Group） 的吉纳奥迪博士（Dr Solange Ghernaouti）对路透社表示，“欧盟在对付华为问题上面临挑战。它暴露出欧洲大陆缺乏自主性。”

吉纳奥迪博士说：“欧洲要么依赖中国，要么依赖美国。”

图片版权 Money.pl Image caption 波兰媒体对华为被捕销售经理王伟晶有很多报道，称他有个波兰名字：Stanislaw。

“讨好美国”

波兰执政的右翼政党法律与公正党的反欧盟、反移民等民粹主义政策与美国特朗普政府很“合拍”，使得波兰成为欧盟国家中公开为特朗普喝彩的为数不多的国家之一。

波兰显然不愿意最新的逮捕行动被北京视为是在讨好美国。波兰情报部门发言人刻意向媒体澄清，王伟晶受到的指控"属于个人行为"。

然而，中国显然把波兰的动作与北京视为的美国领头全面封杀华为的阴谋联系了起来。

中国外交部发言人华春莹周一（14日）表示，“希望波兰能和中方相向而行，多做有利于双方互信和合作的事情，确保两国关系持续健康发展。”

中国官方喉舌《人民日报》旗下的《环球时报》说话就直白的多了。环时14日发表社评称，“波兰方面的这些举动印证了人们的一个怀疑，波兰高调抓捕华为员工是出于政治目的，它在迎合美国打击华为的行动。”

环时的社评称，“在中美之间搞选边站，在华为问题上做帮助美国的志愿者……像波兰这样公然跳出来的欧洲国家，还是第一个。”

你的器材不支持播放多媒体材料 中国外交部：特朗普iPhone被窃听？用华为吧！

“联手封杀”

《环球时报》不乏民族主义情绪的语言，也从侧面反映了中国政府一直担忧的一个"阴谋论"：西方国家在美国的领导和施压下，正在试图联手封杀华为。

在14日的新闻发布会上，中国外交部发言人华春莹表示，现在有些人试图以“可能存在安全威胁”为理由对中国高科技企业在海外发展进行打压限制。

华春莹说：“对于他们的真实意图，各方都看得很清楚。安全问题必须用事实说话，必须要有确凿的证据才能判断哪些行为和公司具有安全威胁。”

环时的社评中也反映出北京的更深一层的担忧：“华为作为中国公司的标签很突出。它的遭遇具有象征意义。如果华为遭到重创，对中国全社会的信心都将造成打击。”

然而，与北京过去一个多月来全力营救滞留在加拿大的华为高管孟晚舟的努力形成鲜明对照的是，华为公司在王伟晶尚未认罪的情况下，迅速发表声明，称王伟晶是“因个人原因涉嫌违反波兰法律而被逮捕调查，该事件对华为的全球声誉造成了不良影响，依据公司劳动合同相关管理规定，华为决定立刻终止与王伟晶的雇佣关系。”

分析人士称，华为显然想撇清与王伟晶的关系，而波兰方面也强调王伟晶受到的指控“属于个人行为”，表明北京和华沙都不愿看到事态失控。