加拿大人在华被判死刑：“上诉加刑”与“行刑外交”引发争议

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 谢伦伯格2016年3月首度受审，却在2018年12月被发回原法院重审，并迅速宣判

中国一家法院周一（1月14日）以走私毒品罪判处一名加拿大男子死刑。

罗伯特·劳埃德·谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）此前被判处有期徒刑15年，上诉后进行重审，但被判处死刑。

一个月前，华为高管孟晚舟应美国引渡请求被加拿大拘留，中国警告加拿大要承担“严重后果”，随即北京方面逮捕了两名加拿大人，但不包括此次被判死刑的谢伦伯格。

处在风暴中心的加拿大迅速表示抗议。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）对此表示严重关切，指责中国的死刑判决“武断”，这是他就中国接连拘留加拿大公民事件爆发以来最强烈的回应。而美国政府仍未发出官方回应。

针对特鲁多的说法，中国官媒《环球时报》发表社论反击称，特鲁多的言论是从价值观出发，“武断”地以加拿大法律为参考标准，却没有从中国的司法角度考虑问题。加拿大不设死刑，但中国的刑法规定，毒品走私犯面临的最高刑罚是死刑。

与此同时，加拿大联邦政府目前已对考虑前往中国的加拿大旅客发出警告，提高对中国旅游安全的风险级别，称由于中国”存在任意执行当地法律的风险“，前往中国需”高度谨慎“。

美加解读死刑判决：“武断”、“不寻常”、“行刑外交”

BBC中文驻美记者冯兆音 发自华盛顿

谢伦贝格的死刑判决一石激起千层浪，在美国和加拿大迅速掀起舆论波澜。

首先受到关注的是死刑判决的时机。中国观察家利明璋（Bill Bishop）形容，“人质外交升级为行刑外交。”

利明璋称，在一周前就听说中国当局将重新审判谢伦贝格、并判他死刑的消息。他在推特上表示，“这整个过程都是设好来干预加拿大的司法程序，威胁加拿大释放孟晚舟。”

美国乔治华盛顿大学中国法教授克拉克（Donald Clarke）还撰文称，法庭罕见地主动邀请了国际媒体旁听审判，显然有意提高案件的国际关注度。

克拉克认为，不是每一个加拿大人在中国被捕都与孟晚舟案有关，中国希望公开这场审判背后的动机，可通过两种假设来理解：第一，中国希望借此展示中国刑事法律的流程；第二，中国希望向加拿大就孟晚舟案施压。而上述种种的“不寻常”，以及最近中国驻加拿大大使卢沙野的公开表态、中国逮捕其他两位加拿大公民的事件，都指向后一个假设，让人很难相信一切都只是巧合。

克拉克指出了此案的多处不寻常：首先，被捕、审判与裁决之间存在长时间的延误，谢伦贝格在2014年12月被捕，在2016年3月首度受审，直到2018年11月才获得15年监禁的首个判决。跟这环环的延误相比，重新审判发生得非常快，法庭在上诉裁决后16天就安排了重新审判，并且迅速作出了死刑判决。

其次，发回重审的案例相对少见，根据克拉克的统计，在2017年中国的刑事上诉中，只有2%的案件被发回重审。根据刑法规定，被告人上诉后，上诉庭不能加重原判决，但如果上诉庭不作出裁决，而是发回原法院重审，被告人可能面临更高的处罚。在谢伦贝格的案子中，检察官就提出了新的证据、控诉更严重的罪名，被告人因而被判得更重。

克拉克对BBC中文表示，“我以前也见过在我看来不公正的案件，但想不起来任何一个案件如此明显与被告的有罪或无罪无关。据我所知，这是中国外交领域前所未有的一步，是中国的一种外交计谋。”

图片版权 Getty Images Image caption 谢伦伯格受审的大连市中级人民法院

十五年徒刑上诉改判死刑

中国法院称，2014年底，谢伦伯格与其他人合谋，试图从中国走私222公斤冰毒到澳大利亚。谢伦伯格在被捕前曾准备逃往泰国，但在途中被捕。

谢伦伯格案一审被判有期徒刑15年。

据1997年修订的《中华人民共和国刑法》第347条第1款规定，走私、贩卖、运输、制造鸦片1000克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的，“处15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产”。

去年12月底，辽宁省高级人民法院裁决将谢伦伯格案发回原审法院重新审判，因出庭检察员提出一审法院认定被告人为从犯和犯罪未遂并从轻处罚明显不当。

12月初，加拿大警方在温哥华机场逮捕中国公司华为的高管孟晚舟。

毒品走私在中国通常会受到严惩。中国此前曾处决过犯有毒品相关罪行的外国人。2009年，一名英国人因贩毒被处决，引发英国方面强烈抗议，称中国缺乏任何精神健康评估。

路透社援引谢伦伯格的律师张冬硕称，他的当事人可能会对死刑判决提出上诉。