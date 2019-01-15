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最近中国社交媒体抖音国际版上给土豆化妆的挑战席卷互联网。世界各地的化妆高手正拿出他们的美妆画笔，给土豆改头换面。

这种趋势可能听起来很奇怪，但人们投入的热情却是令人印象深刻的。

去年12月初在抖音国际版上有几个类似的视频，当时是俄罗斯用户埃洛娜（Elona Balasyan）在去年圣诞节前发布了给土豆化妆的教程。

随后这个趋势变的越加受欢迎。

她先给土豆上粉底液，然后涂匀。底妆完成后，画眉眼，涂眼影，画眼线，涂睫毛，画鼻和口红。

脸部妆容完成后，埃洛娜还给土豆画了一头金发。一颗本该躺在厨房的土豆就这样华丽变身成了睡美人。本来坑坑洼洼的土豆表面，现在看起来“皮肤”平滑无暇。

目前尚不清楚她当时是因为开玩笑发的视频。但却激发了很多"灵魂画手"的创作欲。社交媒体的用户们开始在Instagram上分享他们的成果。

但任何蔬菜都可以拿来化妆吗？专业化妆师凯特琳·鲁布拉（ Caitlin Rubra）解释说，土豆特别适合这种美容：“因为土豆水分稍微少些，所以它会更好地吸收化妆品，它们表面也相对平滑”

“胡萝卜更平滑，苹果太光滑和有光泽，化妆品会滑落。”

“也许梨也适合被画脸，但那不是正常的脸型。”

Instagram用户，Danieli，Yelena和Maya三人共同经营一个帐号。他们画的土豆更自然。他们这样解释创作灵感：

“我们看到一篇关于给土豆化妆的帖子，”他们告诉BBC， “我们认为这就像给自己朋友化妆一样，对每个人都是好主意。”

“我们是抱着玩一玩的心度画的，但与此同时，这不只是寻常艺术。”

他们也在考虑尝试其它碳水化合物，但是他们也意识到其中的浪费因素。

“这是个好主意，但也浪费食物。”他们说。