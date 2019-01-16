图片版权 AFP Image caption 谢伦伯格案在短时间内完成重审，引起质疑。

加拿大男子罗伯特·劳埃德·谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）在中国因贩毒罪被判死刑，引发中加两国新一轮外交争议。加拿大的法庭文件显示，谢伦伯格过去十多年，在当地曾多次因为毒品有关罪行被判入狱。

BBC取得的法庭纪录显示，谢伦伯格2003至2012年共11次在加拿大被裁定贩毒和各种交通违规罪成。其中在2012年被判四项犯毒罪成，被判入狱两年。

主审这宗案件的法官布朗（Neill Brown）当时训勉谢伦伯格说，谢伦伯格住在加拿大，是“世界上其中一个最好的地方”，他不应这样对待自己的国家。布朗又说，希望那是他“最后一次到法庭应讯”。

图片版权 AFP Image caption 大连中院此前耗时甚久才能下达一审15年监禁判决。

谢伦伯格今年36岁，外界目前尚未清楚他早期的生活，但他2003年起就有多次犯罪纪录。

加拿大广播公司（CBC）报道，当地警方2012年的调查发现，谢伦伯格利用自己的住所作为毒品分销中心，并搜出价值6080加拿大元（约合4580美元）的可卡因和海洛英，又发现3205加拿大元现金，相信涉及毒品买卖。

主审法官布朗接受加拿大广播公司访问时透露，谢伦伯格当时因工受伤，因而滥用止痛药，而谢伦伯格上庭受审时也戴上石膏套。又说，他判刑时指谢伦伯格十分幸运，因为他住在加拿大，又仍然获得部份家人支持，要他“不要低估自己所犯罪行的严重性”。

布朗颁布裁决时说，他看不到谢伦伯格在小时候遭受任何虐待，又说谢伦伯格的人生的确出现点毛病，但那是他“必须解决的问题”。

谢伦伯格当时透过律师在庭上表示，他对自己的行为“感到羞耻”，又担心自己的父亲会否因为自己的罪行遇到尴尬情形。

图片版权 AFP Image caption 特鲁多对谢伦伯格案的评论遭北京批评为“武断”。

“爱冒险的旅行者”

谢伦伯格在2013年获释至2014年被中国当局拘捕期间，外界对他的行踪所知甚少。他的姑姑纳尔逊·琼斯（Lauri Nelson-Jones）早前向美国《纽约时报》形容，谢伦伯格是一个“爱冒险的旅行者”，经常用工作赚来的钱到亚洲旅行。

琼斯说，谢伦伯格出发到中国前曾给自己的父亲打电话，告诉对方自己的旅行计划，父亲只回应说：“嗯，好的。”

大连中院在重审宣判后发表声明称，2014年底，谢伦伯格与其他人合谋，试图从中国走私222公斤冰毒到澳大利亚。谢伦伯格在被捕前曾准备逃往泰国，但在途中被捕。谢伦伯格案一审被判有期徒刑15年。

中国官方传媒报道，谢伦伯格为自己辩护时说他到中国只是旅行，途中却被人陷害。