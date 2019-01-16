图片版权 Getty Images Image caption 1987年任正非创立华为，时至今日华为发展成中国最大的公司之一

一向低调的华为创始人任正非，本周二（1月15日）罕见地接受国际媒体采访，他驳斥了华为参与间谍活动的指控。

任正非还说，非常想念自己的女儿孟晚舟。

孟晚舟是华为的首席财务官。去年12月初，因为美国指控她违反伊朗制裁禁令，要求引渡，孟晚舟在加拿大被捕，目前她获准保释，但必须留在加拿大。

华为是全球最大的电信设备制造，最近却在多个国家受到审查。

上周，华为一名销售主管在波兰被捕，当地政府指控他从事间谍活动。华为随即解雇了这名主管， 并否认他的任何违法行为是代表华为进行的。

此外，英国等在应用5G技术和建设通信基础设施时，也对使用华为的设备表达担忧。这些国家认为，华为可能向北京方面提供监控和干扰数据的方法。

没有“后门”

这是任正非第三次与国际媒体进行此类采访，包括《金融时报》、《彭博社》和《华尔街日报》在内的六位记者受到邀请，上次采访要追溯到三年前。

外界对华为的诸多担忧中，任正非的背景常被提及——他于1978年加入共产党，还是解放军的退伍老兵。

这位已经74岁的企业家告诉记者，“我爱我的国家。我拥护中国共产党。但我不会做任何伤害这个世界的事情。我个人的政治信念也与华为的商业营运没有关系。”

他补充说，中国政府从未要求他或他的公司提供华为合作伙伴的“不适当的信息”。

“我个人永远不会损害客户的利益，我和我的公司也不会答应这样的要求，”他说。

另有质疑称华为可能让中国间谍直接获取数据，任正非驳斥，“中国没有任何法律要求任何一家公司安装强制性‘后门’”，而华为“从未发生严重的安全事件”。

澳大利亚战略政策研究所访问学者尤伦（Tom Uren）此前向BBC中文表示，外界担忧的根源是中国去年通过的《情报法》，该法第七条要求中国国内任何组织和公民要“依法支持、协助和配合国家情报工作”。

尤伦认为，中国政府可以按《情报法》要求华为与当局合作，“这样做的话，他们不会触犯澳洲任何法律，但仍可帮助中国情报组织的工作。因此，当中国公司在其他国家参与建设网络基础设施时，难以取信当地政府。”

图片版权 Reuters Image caption 习近平在2015年访问英国时，任正非陪同参观里华为在伦敦的办公室

盛赞特朗普

任正非的大女儿孟晚舟被捕后，检方指控她涉嫌造假、欺瞒多家金融机构，隐藏华为与Skycom的财务联系，声称两家公司并无关联，实质上利用Skycom作掩护与伊朗做生意，违反美国对伊朗制裁禁令。

中国批评，孟晚舟被捕是滥用司法程序。

中美两国贸易争端如火如荼，该案可能进一步加剧两国间的紧张关系。

12月，特朗普总统表示，如果符合美国的国家安全利益，并有助于达成与中国的贸易协议，他可能会干预孟晚舟案。

任正非称特朗普是“伟大的总统”，“他敢于大幅削减税收，这将有利于......商业”，他补充说。

据报道，特朗普还在考虑一项行政命令，该命令将正式禁止美国公司使用华为和中兴通讯制造的设备。

任正非强调，华为绝不会遭遇中兴通讯那样的情况，“我们多年来在研发上大量投入……中兴遭遇的事情不会发生在华为身上。”

“我想传达给美国的信息是‘合作与分享成功’。”他说。

但他似乎承认，在某些情况下，华为将无法在海外销售其产品。

澳大利亚已经禁止华为向本地运营商出售5G技术。新西兰也阻止类似交易。

“你不能和所有人合作，"任正非说，"我们将转移重点，更好地服务于那些欢迎华为的国家。”