2019年的第三周，华为再次成为全球关注热点，在波兰的中国华为高管王伟晶因涉嫌间谍活动被逮捕，而加拿大男子罗伯特·劳埃德·谢伦伯格被改判死刑也引发外界讨论，探究此事是否与华为高管孟晚舟去年12月在加拿大被捕有关。

国际方面，英国首相特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议，没能获得议会的批准；澳大利亚的一条大蟒蛇因为虱子和寄生虫病得奄奄一息。

刚刚过去的一周，BBC中文的这些报道受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 华为终止与原驻波兰高管王伟晶雇佣关系

图片版权 Getty Images Image caption 华为1987年创立，1996年开始走向国际市场，在波兰设有办事处。

华为事件一波未平，一波又起。波兰以涉嫌间谍活动逮捕了在波兰的中国华为高管王伟晶以及一名波兰籍工程师后，华为回应，王伟晶系因个人原因涉嫌违反波兰法律而被逮捕调查，该事件对华为全球声誉造成不良影响，华为决定立刻终止与王伟晶的雇佣关系。

2. 加拿大人被判死刑："上诉加刑"与"行刑外交"引发争议

图片版权 AFP Image caption 谢伦伯格案在短时间内完成重审，引起质疑。

华为高管孟晚舟被捕事件仍处于舆论热点之时，中国法院突然以走私毒品罪改判加拿大男子罗伯特·劳埃德·谢伦伯格死刑。加拿大迅速表示抗议，谢伦伯格的辩护律师也质疑重申过程有违法之处。BBC驻北京记者麦迪文分析，中国也许以此作为谈判筹码，争取加拿大释放孟晚舟。

3. 英国脱欧协议被议会否决 政局五种可能面面观

图片版权 EPA Image caption 特蕾莎·梅首相与欧盟达成的脱欧协议没能获得下议院议员的批准。英国脱欧前景将如何？

周二（1月15日）晚间的投票表决中，议会以432 票反对，202票支持的史无前例压倒性多数，否决了梅首相的脱欧协议。紧接着在周三晚间，特雷莎·梅首相在议会不信任动议投票中险胜，虽然保住了相位以及争取跨党派共识的机会，然而英国脱欧前景仍然是个未知数。

4. 习近平的中国：从"秦岭违建"案看其绝对权力的强化

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独立学者邓聿文认为，中国领导人习近平要通过秦岭别墅违建案杀一儆百，进一步强化其绝对权力：“制作‘秦岭违建’专题片，现在再查处赵正永，目的就是要告诫全党，所谓政治纪律政治规矩政治站队，说一千道一万，领导干部亲历亲为，不折不扣地贯彻落实习近平的指示批示最重要，以此强化党国绝对主义的统治和治理。”

5. 澳洲蟒蛇大战五百虱子 结果惨烈出人意料

图片版权 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 虱子之多，兽医感觉手里像握着一个会活动的装满了鹅卵石的袋子。

澳洲的一条大蟒蛇因为浑身爬满虱子奄奄一息，兽医从它身上除掉了500多只虱子。救了这条蟒蛇一命的托尼·哈里森说，给蟒蛇除虱子时，感觉像手里攥着一个装满了鹅卵石的会动的袋子。