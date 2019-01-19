图片版权 iQiyi Image caption 演员王林凯的耳朵在某电视节目中被模糊处理。

一个中国在非常受欢迎的网络视频平台决定对男演员的耳朵进行一番“审查”，原因是他们佩戴了耳环，这在网上引发了一场激烈的辩论。

爱奇艺，是一家类似于Netflix的网络视频平台，其节目在大量转发和分享，但视频中戴耳钉或耳环男演员的耳垂处都被模糊处理。

“男电视明星不允许戴耳环”的标签已在中国社交媒体微博上出现超过88,000次，许多用户对于这件事表达了他们的愤怒。

在中国，这种对电视节目近乎"粗暴"的模糊处理引起了争议。凡是涉及了嘻哈文化，纹身和LGBT符号的节目都受到了审查。

图片版权 IQIYI Image caption 微博上的一些人指出了著名演员井柏然在电视节目'I Actor'第一集（左）和第三集（右）之间的区别

许多人在社交媒体指出，这次明显审查是出于对"传统"性别角色观念的一种保护。近年来，具有“女性化”特征的男性名人在中国已成为一个备受争议的话题。

一位微博用户开玩笑地写道：“佩戴耳环的男人是娘娘腔，成吉思汗是个娘娘腔的人，我们应该禁止他在我们的历史书中出现。”

也有人说这是双重标准，因为女演员的耳环并没有被模糊处理。

“谁能说这不是性别歧视？为什么男人不能这么做？我们好像回到了100年前，” 另一位用户写道。而还有一位称此举是“未说出口的性别歧视”。

图片版权 IQIYI Image caption 微博用户评论了演员林彦俊的耳朵和他的女性合作演员小S(徐熙娣）的耳朵之间的区别

虽然大多数的评论都在批评这种模糊处理，但也有些人支持这种做法。

一位网民写道：“我觉得政府应该有明确的规定，男人就应该像个男人一样。”

其他一些人评论说他们认为戴耳环的男人是“奇怪的”和“娘娘腔”。

BBC评论员 凯丽 艾伦（Kerry Allen）指出，中国的所有电视广播公司都是国家经营并受到严格的监管和审查。

国内节目必须至少提前两个月向当地监管部门提交相关文件供官方批准。对于外国电视广播的节目，这个过程可能需要更长的时间。

由于人们越来越多地通过互联网看电视，甚至播出他们自己的内容，因此监管也已经扩展到电视以外的数字平台。视频直播应用程序的普及使中国政府感到不安，因为中国政府希望对所有广播进行绝对控制。

图片版权 WEIBO

然而，社交媒体用户对于观看内容的限制感到不满。一位微博用户评论说，为什么演员戴耳环是如此大的问题。

“有些人说这实际上会对孩子产生负面影响。如果就因为看见戴耳环会对孩子产生负面影响而指责一个媒体，那么这个国家的教育体系是有多么脆弱？”