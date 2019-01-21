图片版权 Reuters Image caption 中国2018年经济数据显示，全年城镇调查失业率保持在4.8%-5.1%之间，实现了低于5.5%的预期目标。

中国国家统计局周一（1月21日）公布2018年经济数据，全年国内生产总值（GDP）90万亿元人民币，比上年增长6.6%。

尽管实现了中国政府年初设定的GDP增6.5%的预期发展目标，但却是中国28年来的最低经济增长率。

分季度来看，经济增长率逐渐降低，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%，四季度增长6.4%。

外界长期以来质疑中国经济数据的真实性。专家认为，数据依然反应出中国经济的放缓迹象，并对2019年的经济前景进行预测。

BBC中文将持续更新本页面，带来更多经济学家的数据分析和预测。

放缓的经济引擎

关于中国的经济前景，BBC特约经济记者达尔希尼·戴维（Dharshini David）分析，中国通过40年的时间确立了世界工厂的地位，但当其竞争优势逐渐输给劳动力更便宜的菲律宾和越南时，中国政府决定将经济增长的动力从出口转向国内消费。然而，这一过程产生了日渐高涨的债务规模和不良贷款，中国的老百姓、政府与企业，所承担的债务规模是GDP的三倍之巨。再加上与美国间爆发激烈的贸易战，使全球投资者和决策者对中国的经济增长越来越敏感。

路透社表示，过去十年，全球经济增长的三分之一来自中国，中国经济越来越多的放缓迹象带来关于全球经济风险的忧虑。

多年来，媒体和学界对中国统计局发布的数字一直有质疑。每年春天的两会上，中国政府工作报告都会提出当年GDP增速目标，而最后的统计数据几乎都会与目标值相差无二。

经济学人智库首席分析师王丹告诉BBC中文，GDP增速不可信，因为对于价格的估算和实际相差太大，地区性差异也没有反映出来。

"我们预测的GDP增速和统计局在有的年份上差别很大，比如2017年我们估计是4.2%，没想到政策刺激过头导致经济加速，最终统计局的数字是6.7%。中国从2008年之后的经济增长绝大部分是政策驱动型，宏观政策尺度不好把握。"王丹说。

图片版权 EPA Image caption 经济学家和机构预测中国经济在2019年会进一步放缓至6.3%左右

2019经济前景

BBC经济记者安迪·韦尔第认为，中国领导层在2008年金融危机后整理出一套方法，即通过大规模释放流动性，保持住经济增长的速度，今年通过大规模投资基建刺激经济增长，但债务也一飞冲天。上周，中国央行继续释放大量流动性，未来类似举措似乎将接踵而至，但中国的经济已经对强力刺激已经习以为常，外界希望的是，中国经济体还未对这些刺激感到麻木。

路透社采访多位经济学家，大多数分析认为，中国的刺激政策需要一段时间才能见效，中国经济很可能在变得更好之前，会变得更糟，今年会进一步放缓至6.3%。一些经济学家称，实际经济增长已经比官方数据低得多了。

对于2019年经济前景，多家机构进行预测。渣打银行预测中国经济将在2019年一季度后温和反弹，中国将维持全年经济增长在6.0%至6.5%之间；美国先锋集团方面认为，预计经济增速将在2019年稳定在6.0%至6.3%区间，中国经济硬着陆的可能性很小。