图片版权 AFP Image caption 2018年11月在香港举行的第二届人类基因组编辑国际峰会上，贺建奎发言，称为研究结果感到“自豪”。

震惊世界的中国 "基因编辑婴儿事件"在公开近两个月后，中国当局对贺建奎及其研究团队做出处罚决定。

中国官方新华社周一（1月21日）报道了对南方科技大学副教授贺建奎的调查报告结论：

贺建奎为“追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动；

贺建奎通过他人伪造伦理审查书；

为规避艾滋病病毒携带者不得实施辅助生殖的相关规定，策划他人顶替志愿者验血，指使个别从业人员违规在人类胚胎上进行基因编辑并植入母体。

调查报告还公布了中国当局对“基因编辑婴儿事件”的定性以及如何处罚：

中国官方有此决定之前，海外媒体报道称，贺建奎被“软禁”接受调查。

基因编辑伦理

2018年11月26日，中国党报《人民日报》报道了”世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生“。与此同时，进行这一实验的科学家贺建奎通过海外媒体和社交媒体也宣布了这一消息。他在视频中宣布，一对”健康“的经过基因编辑的婴儿”露露“和”娜娜“诞生了。

消息一出，举世震惊。实验所涉及的伦理、科学可靠性等诸多问题立刻引起国内外科学界的质疑和谴责。

112位中国科学家发表公开信，对贺建奎试验团队使用的CRISPR基因编辑技术的巨大风险提出警告，同时批评”生物医学伦理审查形同虚设“。

中国各大媒体，也深挖这一实验如何通过伦理审查的过程，质疑伦理审查过程是否有漏洞。

在事件公开后的11月28日，贺建奎出席在香港举行的第二届基因编辑国际峰会，对基因编辑婴儿在医学上的突破表示”自豪“。

2019年1月8日，中国最高领导层参加的国家科学技术奖励大会上，总理李克强代表中共中央及中国政府表态，要求"严守科研伦理规范，加强科研诚信和学风建设"。 中国《法制日报》曾就此大会和李克强的讲话报道称，"基因编辑婴儿的诞生挑战了人类共同的科研伦理道德"是一个不争的事实。

中国高层的此番表态，实际上为现在公布的贺建奎基因编辑实验调查结论和处理结果埋下了伏笔。

法律禁止

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基因编辑技术用于人类生殖，目前在多个国家仍然是法律层面明令严禁的；然而自改造编辑基因研究技术得以发展以来的数年间，基因编辑的伦理讨论就没有平息过，而且随着技术的日趋成熟，希望将这一技术应用到人类生殖的呼声也越来越高。

目前科学界逐渐达成的共识是，应允许开展相关基础研究，但还不能扩展到生殖领域的临床应用；未来在严格监管的条件下可批准早期胚胎的基因编辑临床试验，但也只限于防治严重病症。

英国，在2008年确立了基因编辑试验的合法性，但要求试验囊胚，其体外培养期限自受精或核移植开始不得超过14天，不许植入生殖系统。

这一要求，与中国于2003年规定的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》第六条基本一致。

2018年7月，英国纳菲尔德生物伦理学协会发布报告认为，在充分考虑科学技术及其社会影响的条件下，通过基因编辑技术修改人体胚胎、精子或卵细胞细胞核中的DNA（脱氧核糖核酸）“伦理上可接受”， 为英国在伦理层面开放基因编辑婴儿开了第一道绿灯，但修改法律仍然遥遥无期。

该报告说，基因编辑工具代表生殖选择的一种“全新方法”，因而将对个人和社会产生深远影响。