图片版权 CNSA Image caption “嫦娥四号”探测器进行人类历史上首次月球背面软着陆。

英国《卫报》科技事务记者汉娜·德芙琳(Hannah Devlin)撰文说，在美国的阿波罗11号第一次载人登月时，美国航天局在休斯敦的地面控制人员对宇航员说，要看看"名为“嫦娥”的中国美女"是不是在月球上。根据中国传说，嫦娥几千年前就带“玉兔”到了月球。

当时美国宇航员巴兹·奥尔德林（Buzz Aldrin）笑着回答说：我要找找这个“兔女郎”（美国花花公子俱乐部的性感侍者），随后他和阿姆斯特朗就在月球表面作了历史性登陆。

本月中国的“嫦娥”4号探测器成为第一个在月球背面着陆 的探测器，它携带的玉兔号月球车开始在人类从未探测过的月球背面探索。中国的探索发回神秘的月球背面的图像，令月球再次成为令人振奋的话题。

《卫报》文章说，中国的嫦娥4号登月表明了中国要成为世界主要太空探索强国的雄心。虽然北京很少透露他们在太空计划的投资数目，但是他们的目标包括：建立太空站，在月球建立基地，另外在2020年前探索火星，在2029年前探索木星。

图片版权 xinhua Image caption 北京航空航天大学建造了"月宫一号"空间基地生命保障人工闭合生态系统，学生在和月球相近的条件下，种土豆，小麦和蔬菜。那些志愿者在封闭生存环境中生活了370天。

汉娜·德芙琳认为，其它国家的航天机构可能受到中国雄伟计划的刺激，开始重新对月球发生兴趣。美国，印度，日本和俄罗斯都计划在今后10年中发送月球探测器。

欧洲太空局月球探索团队的项目研究员卡彭特认为对月球的新兴趣已经超出了纯科学范围，"长期来说，人要长期在太空生存是一个动机。如果我们想长期离开地球，经济上可持续地工作和生活，这需要学会使用在太空发现的资源。"

更长时间进入太空的动机包括从月球和陨星上取得珍贵资源，另外也为“逃生飞船”那种前景作准备，即在我们居住的世界不适合居住的时候，人类要另寻他途。

中国探索建月球基地

中国官员在新闻发布会上说，在进行过从月球取样返回地球的“嫦娥”5号探月后，还要继续进行3次探月项目。在研发到“嫦娥” 8号时，中国期望为在月球建立基地打好基础，包括依靠3D打印技术使用月球土壤建造房屋。

中国的太空工程的一个重要组成就是为人类在太空生活作准备，“嫦娥” 4号探测就包括调查月球土壤中是否包含水分，以及在微重环境下在微型温室中测试植物和昆虫的生存能力。

图片版权 NASA Image caption 中国的太空工程的一个重要组成就是为人类在太空生活作准备，嫦娥 4号探测就包括调查月球土壤中是否包含水分，以及在微重环境下在微型温室中测试植物和昆虫的生存能力。

《卫报》报道说，北京航空航天大学在地面进行为期一年的试验，即“月宫一号”空间基地生命保障人工闭合生态系统，学生在和月球相近的条件下，种土豆，小麦和蔬菜。那些志愿者在封闭生存环境中生活了370天。2018年5月15日，“月宫一号”志愿者封闭生存370天出舱。

“嫦娥” 4号探测器里面有许多瑞典和德国团队研发的装置，但是一些专家说，其它国家对和中国合作的问题采取谨慎态度。

华盛顿战略及国际研究中心技术政策项目主管詹姆斯·刘易斯说，中国有盗窃技术的名声，这就减少了他们的国际合作机会。他认为，虽然中国说要双赢，但实际上他们将其视为竞赛，说明他们认为这是一场零合游戏，只有一个赢家。

因为中国军方控制大部分太空项目，也有人担心中国的目标是部署太空系统，以获得比对手更多信息，或阻碍对手的太空能力。

欧洲太空局月球探索团队的项目研究员卡彭特说，不管关于太空的外交走向如何，各个国家和商业运营者都应该开展合作，为探索月球和太空其它地方确立规则。卡彭特说，地球上的经验告诉我们如何以可持续，符合伦理的方式管理使用资源，这当然会成为讨论的一个问题，即我们如何以对未来负责的方式行事，如何建立规则和法律框架，确保能做到这一点。

挑战美国太空主宰？

中国，美国和欧洲竞相努力，计划在月球建立基地，取得月球资源，引发了新一轮太空竞赛的话题。有人说中国已经在这场决赛中领先。不过《卫报》报道说，美国乔治华盛顿大学的国际问题专家洛格斯登教授认为中国最近的太空成就被许多人夸大了。

图片版权 xinhua Image caption 在2013年中国摧毁了一枚35000多公里上空的卫星。美国专家担心中国会挑战美国的太空主宰。

美国宇航局发生了“新地平线”号（New Horizons）探测器去探索矮行星冥王星和柯伊伯带的行星际，日本发送给太空探测器“隼鸟2号”在一个陨星上成功着陆并计划取样返回地球。洛格斯登教授说，同美日这些探索项目相比，中国的成就并不大。

乔治华盛顿大学的的洛格斯登教授说，下一轮太空探索的关键问题是：中国是否会同其他国家合作，还是继续进行竞争。他说这其实是个关系到中美关系的更大的问题，中国和美国将成为在军事，经济和技术方面的竞争者，还是他们能够找到合作的办法。太空探索竞赛集中说明了这点。

中国嫦娥4号探测器登月后，玛丽·德约夫斯基（Mary Dejevsky）在《卫报》专栏中说，冷战期间美国和苏联的太空竞赛最后以某种太空合作方式结束。现在中国的太空探索成功引发的问题是，中国在多大程度上会被现有的“俱乐部”接受。

美俄的太空合作是长达半个多世纪的竞争和磨合的结果，但是中国最近的太空成功打破了目前的太空探索平衡。美国国会长期存在中国恐惧症，因此美国似乎已经认定中国进入太空是个致命的对手。

美国CNN在报道“嫦娥”4号登月成功时引述国防研究和分析研究所中国太空计划方面的专家南拉塔·戈斯瓦米的话说，中国想“另行建立一套机构，投资机制和能力，这不仅会挑战美国在太空的主宰，也会确立中国主宰的太空秩序”。