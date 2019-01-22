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如果要说最有代表性的英国文化符号，小猪佩奇（Peppa Pig）可能不会是许多人的选择。

但在中国，这个英国创造的儿童卡通形象却成为这样的一种象征。

自七年前在中国发行以来，这部系列动画片已经在中国收获180亿次观看。在宣传英国形象方面，佩奇和她的英式中产阶级家庭可能比披头士乐队（Beatles）或者曼联足球队（Manchester United）等任何元素都有效。

因此，当与佩奇相伴的机会来敲门时，英国人当然会抓住机会。

在看过佩奇和她的朋友们前往白金汉宫（Buckingham Palace）拜访英国女王，并且带着女王跟他们一起玩泥巴的一集后，一对中国双胞胎姐妹最近在网上发布了一段视频，直接向女王伊丽莎白二世表达了她们的想法。

她们也想与佩奇一样，去她的宫殿拜访她。在某种程度，这个方法奏效了。

图片版权 British Embassy China Image caption 英国驻华大使吴百纳邀请这对双胞胎来自己家里做客。

英国驻华大使吴百纳（Dame Barbara Woodward）发布了一段她自己的视频作为回应。

“米妮和米艾，你们好，”她说。“我是英国大使，是英国女王在中国的代表。”

“我想邀请你们来我在北京的家里做客，”她说道。“我们可以一起品尝一下英国式的茶和司康饼。”

这则贴文在中国已经被浏览过900多万次，是吴百纳在中国履职四年来发布的其他贴文的十倍多。

图片版权 Huw Evans picture agency Image caption 这对双胞胎可能很快会去英国。

就这样，两个还有些摸不清楚状况的五岁小女孩来到了吴百纳的住处，跟她吃起了司康饼和巧克力蛋糕，还坐在一起给小猪佩奇图画纸上色。她们面前，还有一群媒体记者。

“你觉得女王的花园里真的会有泥塘吗？”我问她们。

她们点了点头。毕竟女王的花园面积很大。

这次经历可能跟她们想要的不完全一致，但这对双胞胎还得到了一次去英国旅行的机会，使得她们至少有机会去看一下白金汉宫。

英国驻华大使馆还与小猪佩奇在中国的版权方优酷网发起了一项招募活动，被选中的小朋友们可以与米妮和米艾一起前往英国。

图片版权 Jie’yi Tattoo Image caption 佩奇开始被用作一种叫“社会人”的反正统文化的标志。

然而还需指出的是，中国的小猪佩奇热也有它的阴暗面。

大约两年前，一些展示小猪佩奇纹身的图片开始在网上出现。

自那时起，佩奇开始被用作一种叫“社会人”的反正统文化的标志。

去年，中国人气视频网站抖音开始大规模删除含有佩奇的视频。中国官媒《环球时报》称“社会人通常受教育程度不高，没有稳定工作”，“他们游手好闲，是党努力培养的年轻一代的反面。”

软实力

但佩奇却在这场封杀中存活了下来。

一部针对中国市场打造的小猪佩奇电影将在中国农历春节（二月五号）期间上映。

这部电影由中国阿里巴巴影业与加拿大Entertainment One公司联合制作。尽管佩奇是英国人打造的，但现在归加拿大公司所有。

这部影片的预告片最近在中国广泛传播。凭借佩奇故事与中国家庭团聚主题的精巧融合，该预告片目前已被观看超过3亿次。

在后脱欧时代，英国需要与世界主要经济体建立更紧密的联系。这种背景下，我向英国驻华大使提问道，她是否认为一只粉红色小猪会比一群英国政客更有说服力。

“老实说，我不会说得这么零和（绝对），”吴百纳笑着回答。

她告诉我，一段良性的英中关系由三部分组成：政府间强有力的关系，商界强有力的关系，以及民间强有力的关系。

“如果要说软实力，小猪佩奇与王室、温布尔登（Wimbledon）、英超及其他事情一样，都是民间关系的一部分。”

在一对可爱的双胞胎，一个英国制造的好产品，以及大量的中国媒体曝光之下，她肯定希望所有的英中外交问题都能这样顺利。

有一句话是这么说的，猪也有会飞的时候（Pigs might fly，比喻不可能的事情）。