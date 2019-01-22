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中国日益加速的军队现代化不但在迅速缩小与美国的军事实力差距，而且解放军在某些领域已经达到世界一流水准甚至超过对手。

这是上周发表的美国国防部五角大楼2019年《中国军事力量》报告得出的结论。

五角大楼对中国军力的最新研判是，中国的部分武器系统研发在过去几年里取得了飞跃性进展，不但能与美国平起平坐，甚至某些领域更胜一筹。

图片版权 XINHUA NEWS AGENCY Image caption 中国庆祝第一艘国产航母下水。

五角大楼中国军力研判要点：

中国持续20年不断增长的国防预算、海陆空全面发展及队对信息作战等非传统作战 手段 的关注，以及对指挥控制结构的改革，使得中国军力迅速提升。

中国的中程精确打击武器，如巡航导弹，几乎正在获得与美国及西方盟国同类系统的同等水平。

中国着力发展高超音速武器（hypersonic weapons），使得能数倍于音速飞行的中程导弹可以躲避导弹防御系统。

中国新一代中程和远程新型轰炸机的研发可能在2025年达到实战部署要求。

中国的部分武器系统已经接近世界上最先进 水平 。 “ 某些领域甚至世界领先 ” 。

中国的许多军事研发项目都在地下隐蔽环境中进行，能躲过卫星侦察，保密良好。

中国人民解放军的加速现代化可能会提升军方对自身战斗力的信心，最终可能使得中国领导层更愿意冒险发动区域战争。

五角大楼2019年《中国军事力量》报告认定，中国人民解放军之所以能在极短的时间里实现技术现代化甚至赶超世界一流水平，一个关键的助力是中国可以“使用一切手段获得技术”。

报告称，中国的国内法律使外国合作伙伴被迫以泄露技术秘密来换取进入中国巨大的市场。

图片版权 CSIS ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE / DIGIT Image caption 卫星图片显示中国在南海渚碧礁上建立了空军基地

“强加中国意志”

中国人民解放军海陆空三军全面提升的作战能力，已经部分掌握的一流军事技术和武器系统，对世界意味着什么？

五角大楼2019年《中国军事力量》的核心研判是：中国的军事现代化着眼点不在介入一场大规模的全球性战争，而是为了应对地区行动可能面临的挑战。

最令五角大楼担忧的似乎并不是中国军队的某些硬件系统能与美国平起平坐甚至更胜一筹，而是每个系统提升的背后，是中国军队将领们的自信心的同步提升。

一位不愿透露姓名的五角大楼高级情报官员在报告发表后对法新社说：“最大的担忧是，随着许多技术的成熟，随着他们对军队的重组开始实施，随着他们越来越精通这些能力，中国将达到这样一个临界点，即他们在内部决策时会作出决定，使用武力解决地区冲突是更可能的办法。”

五角大楼的报告的结论是，中国在空中，海上和太空及网络站能力的大幅提升，“使中国可以在地区强加其意志”。

图片版权 xinhua Image caption 美国国防部报告说，航程扩大的轰6K轰炸机能够携带6枚对地攻击巡航导弹，使解放军的远程精确打击能力覆盖了关岛，而且他们可能针对美国和盟友的目标进行攻击训练。

“威胁美国”

五角大楼最新的有关中国军力的研判认为，中国军力提升带来潜在危险更具地区性。分析人士指出，这与５个月前另一份五角大楼的相关研判相比，美国的隐忧似乎有所不同。

2018年8月，美国国防部在对国会的年度报告中，就中国军事和经济的发展可能带来的潜在威胁作了全面评估。其中，中国新一代隐形远程战略轰炸机的研发和中国空袭能力是评估的重要一部分。

美国国防部对国会的年度报告说，中国正在增强向更远地区部署轰炸机的能力。五角大楼警告说，解放军可能在针对美国和它的盟国进行空中打击训练。

"在过去3年中，解放军轰炸机水面的活动区域迅速扩展，他们在重要的海域获得经验，可能针对美国和盟友的目标进行攻击训练。"

图片版权 xinhua Image caption "最大的担忧是……他们达到这样的地步，即解放军领导层可能会告诉习近平：他们对自己的实力有信心"。

五角大楼报告说，在2017年8月，中国空军派遣轰6K轰炸机首次飞越冲绳。该型轰炸机沿冲绳岛东海岸飞行，冲绳岛上有驻守5万美军的军事基地。

中国轰炸机进入西太平洋令美国感到不安，因为“航程扩大的轰6K轰炸机能够携带6枚对地攻击巡航导弹，使解放军的远程精确打击能力覆盖关岛。”

中国军方可能展示了“打击美国和盟国军队和西太平洋和关岛的军事基地的能力”。

但是，报告也承认，解放军的训练飞行“除了展示其增强的能力之外”，并不清楚北京究竟想发出什么讯号。

“针对台湾”

北京想发出的信号在五角大楼最新的中国军力研判报告中似乎更明确了：在地区冲突中北京更具备了军事能力的自信，台湾将首当其冲。

2019年的《中国军事力量》报告发表后，五角大楼一位高级情报官员说，北京对自己军事能力的自信程度可能足以促使其相信，用武力收复台湾是可行的选择。这位官员称，这个想法是报告得出的“最令人担忧的”结论。

图片版权 EPA Image caption 蔡英文：“我要重申，台湾绝不会接受'一国两制'，绝大多数台湾民意也坚决反对'一国两制'，而这也是'台湾共识'”。

路透社援引这位官员的话说，“最大的担忧是……他们达到这样的地步，即解放军领导层可能会告诉习近平：他们对自己的实力有信心”。

五角大楼最新报告发布两周前，中国国家主席习近平重申北京不会放弃武力攻台的威胁，引起台北的强烈反应和华盛顿的紧张。

习近平1月2日在北京人民大会堂举行的"告台湾同胞书"发表40周年纪念会上再次明确，反对台独及统一台湾是两岸“唯一出路”。习近平的讲话强调“九二共识基底”，再提“一国两制”。

习近平讲话中一面称“中国人不打中国人”，同时又明确北京“不放弃武力统一”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国正在发展航母打击能力。对应大规模多兵种多武器系统的战争，中国军队还需要时间磨合协同作战能力。

台湾总统蔡英文立即对习近平的讲话作出强硬回应，称“北京当局所定义的‘九二共识’，其实就是‘一个中国’、‘一国两制’……我要重申，台湾绝不会接受‘一国两制’，绝大多数台湾民意也坚决反对‘一国两制’，而这也是‘台湾共识’”。

台湾海峡两岸对峙以及南中国海主权争议升温导致爆发地区性军事冲突的危险正在增加。

但是，中国是否已经具备或是否准备以武力在地区争端中“强加其意志”，则仁者见仁。

法新社引述的那位不愿透露姓名的五角大楼高级情报官员在对北京的意图表示担忧的同时也指出，解放军已经40年没有打过仗了。他认为，对应大规模的、涉及多兵种多武器系统的战争，中国庞大的军队还需要时间磨合协调指挥、协同作战的能力。