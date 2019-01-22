图片版权 Reuters Image caption 中国大使上周威胁说，如果渥太华对中国华为实行制裁，将面临后果。

加拿大前情报头目撰文说，因为安全风险太大，加拿大应该禁止中国华为为该国5G网路提供设备。这是继上月英国情报部门负责人对中国新技术主宰的安全威胁发出警告后，又一位西方情报界人物发出类似警告。

加拿大是西方所谓“五眼情报联盟”的成员，即加拿大，美国，英国，澳大利亚和新西兰组成的情报机构联盟，他们在反间谍，反恐和对付外部威胁时分享情报，互相提供支持。

中国高科技巨头华为公司参加西方国家的5G网络建设在“五眼情报联盟”国家中引起警惕。目前英国和加拿大仍然未对是否禁止华为作出最后决定。日本和韩国已经跟随“五眼情报联盟”对华为进行抵制。

中国大使警告

中国上周警告渥太华不要制裁华为。中国大使上周威胁说，如果渥太华对华为实行制裁，将面临后果。上月加拿大按照美国的引渡要求在加拿大逮捕了过境的华为高管孟晚舟，此后加拿大和中国关系急剧恶化。

图片版权 xinhua Image caption 理查德·法登（Richard Fadden）在2009-2013年间担任加拿大安全情报部门的负责人，他要求禁止中国的华为公司设备进入加拿大的5G网络。

理查德·法登（Richard Fadden）在2009-2013年间担任加拿大安全情报部门的负责人，他引述了其所谓的充分证据，要求禁止中国的华为公司。

法登说，“加拿大政府不应该理睬这个（中国大使）的威胁，要禁止华为设备进入加拿大的5G网络，保护加拿大人的安全。”

他在加拿大《环球邮报》上撰文说，“中国采取了把加拿大人处死的办法来捍卫中国顶尖的公司，如果让中共随心所欲进入加拿大的通信网络，他们还会怎么做呢？”

加拿大官员正在研究最新一代的移动通讯5G网络的安全问题。一名知情的消息人士最近表示，加拿大官员需要一段时间才能对此问题产生报告。

加拿大公共安全部长拉尔夫·古戴尔对记者说，加拿大未来的5G网络会使用其它公司的设备，但是他没有作出进一步说明。

图片版权 PA Image caption 英国军情六处负责人扬格警告说，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁。

中国新技术威胁

此前，军情六处负责人扬格（Alex Younger）讲述面对目前的威胁和地缘政治变化时说，中国的新技术主宰在未来对西方构成更大的安全威胁。他说，对于新兴的5G网络依赖中国技术的问题，需要考虑其对国家未来安全状况的影响。

军情六处负责人在去年12月的讲话中特别提到中国领导人习近平宣布“中国制造”战略，以及要在智能通讯，人工智能，合成生物学和基因学领域占主导地位的雄心。

“五眼”国家的情报部门负责人在2018年数次提醒加拿大总理特鲁多警惕中国的华为对加拿大潜在的安全威胁。加拿大媒体曾报道说，在孟晚舟被捕前几个月，特鲁多和“五眼”国家主管会面。

《华尔街日报》报道，美国也对德国有关当局施加压力，要他们放弃使用华为。欧洲最大的电讯公司德国电讯表示在审查他们的全球采购政策，要考虑关于中国制造商的网络安全顾虑。

营救加拿大人

图片版权 Reuters Image caption 在华为首席财务官，华为创始人的女儿孟晚舟在加拿大被捕后，中国要求加拿大立即放人，之后中国逮捕了两名加拿大人斯帕弗颇（左）和康明凯（右）。

在华为首席财务官，华为创始人的女儿孟晚舟在加拿大被捕后，中国要求加拿大立即放人，之后中国逮捕了两名加拿大人。最近中国的法庭将一名因贩毒被囚禁的加拿大人宣判死刑。

加拿大驻华大使麦家廉周五（1月18日）说，争取两名被中国逮捕的加拿大人获释，并且要求中国废除死刑判决是他工作的当务之急。

最近，来自19个国家140多名学者和前外交官给中国领导人习近平发出联名信，呼吁释放两名被中国逮捕的加拿大人。联名信警告说，中国逮捕两名加拿大人对外发出了"跨境交流在中国是不受欢迎的，甚至是危险的"信号。

中国外交部发言人华春莹周二（1月22日）回应说，这封信代表不了国际社会的主流声音，它既是对从事正常中外交流人士的不尊重，也是对中国司法精神的不尊重。华春莹还说，加拿大前情报头目理查德·法登的言论是无稽之谈。