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1月22日，一篇《搜索引擎百度已死》的文章在中国社交媒体引起极大反响，将中国互联网巨头百度推上了风口浪尖。

文章认为，百度搜索引擎过于偏袒百度旗下品牌，搜索结果优先显示百度自媒体平台“百家号”等自家平台信息现象严重，而存在百家号内容质量参差不齐，前列显示内容与搜索词条相关性不高等问题。

“Baidu.com已经不是你寻找中文互联网内容的地方，而是百度自家的站内搜索；它将你引向的不是中文互联网中的优质精神食粮，而是囤积在自家的腐臭变质内容，”文章说道。

百度23日通过官方微博发表声明称，百家号是“提升百度App内容生态体验的一个重要举措”，欢迎更多优质内容创作者加盟，为用户提供更优质的服务。

百度与阿里巴巴及腾讯并称中国互联网三巨头，百度搜索号称中文全球最大搜索引擎。市场研究公司Statcounter数据显示，2018年12月，百度搜索在中国搜索引擎市场中占比超过70%。

事件争议

文章作者、美国宾夕法尼亚大学传播学博士候选人方可成表示，这篇文章在他自己的微信公众号“新闻实验室”发表15小时内点击量已突破80万。

与此同时百度股价也在下跌。美东时间1月22日，百度股价以160.39美元收盘，跌幅达6.4%。方可成认为，百度股价下跌与自己的文章没有太大关系，22日美股交易活跃时自己文章的影响力还没有那么大。而路透社报道称，这篇文章对百度股价下跌有一定作用。

“搜索引擎作为获取信息的入口，直接关系到我们获取的信息的质量，”方可成向BBC中文表示。文章指出，最近半年来，在百度搜索词条，结果第一页基本一半以上会指向百度自家产品，其中“百家号”尤其频繁出现。他还称，百家号目前是以营销号为主体的内容平台，内容量很大，但“质量堪忧”。

“它（百度搜索）已经可以改名为‘百家号站内搜索’了，”文章写道。

百度声明中称，百家号现有190万创作者，“覆盖全部权威媒体和资讯机构，也包含了大量优质的自媒体”。

声明还表示，百家号平台信息在百度全站搜索中所占比重不超过10%。

方可成则在采访中表示，更重要的是搜索结果首页内容占比，“全站占比没有什么说服力”。

BBC中文已联系百家号发言人，截至记者发稿，百家号方面没有回答记者提问。

互联网平台的商业决策与公共利益

图片版权 EPA Image caption 百度与阿里巴巴及腾讯并称中国互联网三巨头，百度搜索号称中文全球最大搜索引擎。图为2018年12月，百度创始人兼首席执行官李彦宏（左）与中国篮球巨星姚明作为“改革开放杰出贡献者”，接受中国政府表彰。

2018年10月，百度对在首页将新闻栏目改为资讯栏目，同时将百家号在资讯搜索结果中的权重提高。

香港城市大学商学院教授马旭飞表示，百度并没有强迫用户使用其服务，优先显示自家品牌内容也并未破坏商业竞争原则，但从“全网”搜索到“本站”搜索的做法很有可能会改变公众对搜索引擎的认知。

方可成认为，搜索引擎具有公共属性，需要“根据内容的相关性和质量进行排序”。

百度已经不是第一次因为公共利益引发争议，其中影响最大的一个事例为“魏则西事件”。2016年4月，中国患癌大学生魏则西通过百度推广寻找治疗医院，但最终不幸去世。事后他生前记录的治疗过程让百度推广成为中国社会关注的焦点，百度也因此遭到中国政府部门的调查。

方可成称造成如今现象的原因有两个，一个是百度自身的决策，同时还有中国互联网企业各自愈加封闭的趋势有关。“微信、微博、今日头条，淘宝，这些全都是逐利的生态，都不互通”，他说。

“出现这种现象的原因均为‘本平台利益驱使’，期待平台自律可能性不大，要求政府进行管制则本末倒置，市场的监督和用户的倒逼也许能带来些许转变，”马旭飞称。

他还表示，中国搜索引擎市场目前均为本国产品，如果放开谷歌等国外产品进入也不能保证这种情况不会发生，但“竞争多一些，尤其是与世界级选手同台竞争，会‘收敛’很多”。