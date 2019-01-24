图片版权 Reuters Image caption 杨恒均曾在中国外交部任职。

澳大利亚政府表示接获中国政府通知，证实中国知名时政评论人，现已加入澳洲国籍的杨恒均近日在中国被拘押。

杨恒均曾任职中国外交部，并在1997年香港政权移交前派驻香港工作，继而赴美。其博士导师，悉尼科技大学中国研究中心副教授冯崇义称，杨恒均上星期六（1月19日）自美国纽约飞往中国广州后与外界失去联系。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）星期四（24日）称，澳洲驻华使馆于星期三晚间接获杨恒均被拘押通知。澳方将要求中方进一步说明杨恒均被拘押原因，并寻求领事探视。

杨恒均此次被抓捕正值中加华为风波，引发西方担心外国公民在中国遭随意抓捕之际。与此同时，澳大利亚国防部长克里斯托弗·派恩（Christopher Pyne）星期四访问中国，预料将商讨澳洲禁止华为参与该国5G电讯网络问题。

杨恒均2000年代成为针砭中国时弊的评论人士与作家，自称“民主小贩”。这是继2011年以来，杨恒均再次在中国境内与外界失去联系。

佩恩的声明说：“我们将继续与中方交涉，确保事件得到透明和公平处理。”

杨恒均失去联系“与中加华为风波有关”？

冯崇义透露，杨恒均在上星期六从与妻子袁瑞娟和继子从纽约飞往广州，但之后只有妻女登上了联程航班到上海。

澳大利亚媒体指出，袁瑞娟曾在社交媒体上发帖，显示她曾在北京出现。BBC驻北京记者麦笛文（Stephen McDonell）指出，袁瑞娟据信先把孩子送到上海交予亲戚照顾，再到北京接受中方调查人员问话。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 杨恒均的微信公众号遭到查禁。

冯崇义教授对BBC记者称，他最近曾劝告杨恒均不要前往中国，但杨恒均认为自己安全。

冯崇义说：“他的朋友、家人、我本人……我们过去四天都在试着联系他。”

从杨恒均的Twitter所见，他最后一次发帖是在17日，评论美国联邦政府停摆之影响。1月14日，杨恒均曾发帖祝贺北京经济学者和公共知识分子茅于轼90岁寿辰，但帖中所附照片摄于何时无法核实。

此外，冯崇义2017年4月也曾在广州遭扣查。

澳大利亚此前曾对中国抓捕两名加拿大人表达关注。全球143名前驻华外国使节与学者星期二（22日）发表联名信，促请中国国家主席习近平放人，联署者也包括澳大利亚前外交官。

杨恒均是什么背景？

杨恒均1965年出生，1987年毕业于上海复旦大学，随即进入中国外交部工作，也曾在海南省政府任职。1992年被调职香港一家中国国有企业，直到1997年香港政权移交为止，同年转到美国加入大西洋理事会从事研究工作。

杨恒均2000年在澳大利亚取得博士学位，并取得澳大利亚公民身份。同期开始从事创作，曾在互联网发表三部曲间谍小说《致命弱点》、《致命武器》和《致命追杀》。

2008年，杨恒均发表公开信，呼吁澳洲华人警惕北京奥运火炬传递活动所带来的中国民族主义宣传，使其成为澳洲华人社群之间广为人知的人物。

2011年3月，杨恒均在广州失踪，当时中国正严防“茉莉花革命”浪潮波及，杨恒均的朋友一直坚称他是相关打击异见人士行动的受害者。但杨恒均其后表示自己只是病倒住院，期间因“手机没电”无法与外界联系，造成“误会”。

2015年，杨恒均与茅于轼等人曾到加拿大温哥华出席一家华人财团组织的论坛，继而传出“杨恒均恢复中国国籍”的传言，并引发“杨恒均投共”的网络骂战。

2014至2016年期间，杨恒均曾定期为美国《外交家》杂志撰文。他此后继续在其个人网站与Twitter上发表时政评论，同时经营网络商店。2018年初，杨恒均转到纽约定居。