图片版权 Getty Images Image caption 中国政府希望鼓励年轻女性结婚和生孩子。

中国农历新年（春节）临近，数以亿计的人即将暂时放下工作，返乡与家人相聚。

不过，有部分女员工似乎更加“幸运”，因为她们在原本的7天假以外，还可以选择额外再放8天假——前提是，你必须是单身女性，而且年纪在30岁以上。

这样做的理由是，希望让她们能够找到真爱。

据香港《南华早报》报道，坐落在杭州一个著名公园里的两家公司就给非一线的女员工安排了额外的“相亲假”。

在此之前，杭州的一所学校就已经给未婚的女教师安排了“恋爱假”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国女性越来越多地将主要精力放在事业上，或者干脆就选择单身。

“剩女”

在中国，年近30岁的未婚女性常常被贬称为“剩女”。

但是，这却已经是一个越来越普遍的状况，因为越来越多人都选择将主要精力放在工作上，或者干脆选择单身。

不过，女性被催婚的社会压力仍然很大。政府担心，中国人口老龄化以及劳动力人口减少的问题愈加严重。

美国记者洪理达（Leta Hong Fincher）为此写了两本书：《剩女》（Leftover Women）和《背叛老大哥：中国女权运动的觉醒》（Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China）。

她认为，这种做法是“中国政府策划的宣传策略”，目的是要将处于某个年龄段仍然单身的女性“污名化”。

她向BBC表示：“这些都是政府的做法，特别是要将受教育水平高的女性推向婚姻，然后生孩子。”

持续下降的生育率

尽管中国在2015年正式结束一孩政策，但是生育率仍然持续下降。从2013年起，结婚率也在逐年下降。

2018年，中国只有1500万名新生婴儿出生，比之前一年少200多万。

洪理达表示，这个国家也面临着严重的男女比例失衡问题，因为当局政策鼓励家庭生男孩。

她说：“女性（在中国）其实是缺少的。根据政府的数据，目前男性比女性至少多3000万。”

中国社会科学院预测，在未来50年，中国的人口可能从现在的14亿下降至12亿。

加上人口年龄在上升，这可能会对公共财政和社会福利体系造成沉重压力。

图片版权 Getty Images Image caption 尽管中国已经结束了一胎政策，但是生育率仍然持续下降。

寻找另一半

但是，为约会和相亲而设的额外假期，如何就能帮助女性找到丈夫，然后生小孩？这是一个迷。

杭州宋城演艺公司的人力资源部负责人黄蕾向当地媒体浙江在线表示：“一些女员工跟外界的接触比较少，因此，我们希望多给女性员工一些假期，让她们多一些接触异性的时间和机会。”

他还表示，相亲假期受到了员工的欢迎。

但是，洪理达认为，这个政策“不会非常有效”。

“这个措施只不过是很多不同的实验和政策当中的一个，”她说。

“目前，中国女性已经越来越不着急结婚和生孩子了。”