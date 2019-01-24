图片版权 EPA Image caption 中国国家副主席王岐山在达沃斯试图消除人们对全球经济放缓的担心。

中国国家副主席王岐山在达沃斯世界经济论坛上表示中国仍然会继续对外开发，保持发展。目前中国经济增长已经降至1990年以来的最低水平，中美达成协议，避免让全面贸易战累及世界经济已经成了比达沃斯论坛更受关注的话题。

今年的达沃斯论坛，中国领导人和美国总统双双缺席，凸现了此次论坛的重要性不如以前。两年前，中国领导人习近平在达沃斯论坛上宣称美国没有发挥建立在规则上的国际贸易制度中发挥领导作用，中国将来会发挥这种自由贸易的主导作用。

时隔两年，达沃斯的变化又令人大跌眼镜。英国著名经济事务评论员华纳（Jeremy Warner）说，两年前习近平雄心勃勃的讲话虽然显示了中国膨胀的自信，甚至有点不自量力，但也是中国从一个封闭落后的共产主义经济体发展成一个经济超级大国的崛起的写照。当时看来，似乎习近平向前推进不可遏制；中国不久会超过美国成为世界的最大经济体。

图片版权 Getty Images Image caption 总体来看，中国在生产率和城市化方面仍然远远落由于先进经济体，因此中国仍然具有很多追赶的空间和潜力。

但此一时，彼一时。两年后世界发生了变化，中国的地位变得更不确定。中国最成功的公司之一，电讯巨头华为公司的创始人和总裁任正非上周讲话，公开对敌对国际环境下中国经济放缓和失业的前景发出警告。这点也印证了两年间的巨大变化。本周中国经济增长速度降到近30年来的最低水平6.6%。西方观察家认为，中国经济实际增长率可能低于4%，这个水平对于中国来说，简直就是经济衰退。

《每日电讯报》经济记者华纳认为，中国当局遏制信用增长膨胀是经济放慢的部分原因。他认为可能监管方对信贷膨胀控制矫枉过正，中国私人企业严重依赖影子银行，因此受到打击特别严重。他认为中国开始停滞数十年来的经济改革势头，国企再次被放到经济计划的中心位置。

对华警惕的共识

华纳认为，和中国内部变化对应的是国际环境的巨大变化。在过去数十年中，互相依赖的中美贸易一直是全球经济的主要组成。现在中美互相容忍已经到头，即使将来几个月中两国能达成某种协议，为关税战降温，但中美两国已经发生了彻底的变化。

《每日电讯报》的分析文章认为，美国总统特朗普的这个政策得到越来越多的两党支持，甚至成为华盛顿新的对华共识。他们认为中国得寸进尺，导致了目前的局面。因此美国对外投资委员会为了限制中国取得西方技术，几乎要把所有中国投资排除出去。

西方国家增加了对安全和知识产权的担忧，实际效果就是会把华为这样的公司排挤出西方市场。

几个月以前发生了“中国间谍芯片丑闻”，即美国一些大官司被中国组装的母板上嵌入微小芯片监视的争议。此后西方公司开始对中国供应链加倍小心，而且在可能的情况下，选用中国以外的供应商。另外，中国研究人员在美国工作的机会也受到了限制，学生签证获得的难度增加。

英国著名经济事务评论员说，所有这些对于离开欧盟的英国和"拥抱全球化的英国"都不是利好消息。英国政府官员发现他们会受到越来越多来自美国的压力，要求英国把中国公司排除出英国主要的电讯和核电基建项目。这自然就使英国同中国达成自由贸易协议很难实现。

所有这些会给中国经济增长带来中期挑战。尽管如此，王岐山在达沃斯试图消除人们对全球经济放缓的担心。他说中国发展经济速度"根本不低"而且肯定会"继续而且持续地增长"

图片版权 Getty Images Image caption 英国著名经济评论员华纳认为"遏制"中国的努力似乎会取得适得其反的效果，即可能刺激中国发展本土技术。

长远难以遏制中国

经济评论员华纳认为，从长远来看，未来仍然属于中国。因为总体来看，中国在生产率和城市化方面仍然远远落后于先进经济体，因此中国仍然具有很多追赶的空间和潜力。

作为经济后发国家，中国还有机会在目前的工业革命的几个关键领域“蛙跳”赶超西方国家，诸如从电动车和电子商务，从机器人到人工智能等广泛领域。

一般的看法是，习近平领导下的中国越来越专制，不可能同持续技术进步匹配。但是《每日电讯报》经济记者华纳并不认同这种观点。他说，历史地看，并没有多少理由相信民主是经济进步的必要前提条件。

他举例说，英国工业革命初期阶段就得益于无情的武力推动，那些失去家园者并没有多少申诉的渠道。另外中国对隐私和监控的态度不像西方那样严格，这样可能是个对人工智能发展的有利条件。机器学习依赖采集数据，而这在中国的文化氛围内，并不构成大问题。

华纳还认为“遏制”中国的努力似乎会取得适得其反的效果，即可能刺激中国发展本土技术。当然中国的进步不是一个直线发展的过程，但是如果认为中国会永久地被迫停止不前，落入中低收入陷阱，显然是某种误判。

他认为中国会继续取得进步，无论未来如何发展，连接中国和美国及其盟友的“脐带”已经断开。

经济发展会受制于政治不稳定。国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德在达沃斯就对全球增长可能受到世界政治的不确定性的影响发出警告。她提到了英国"脱欧"和继续发展的美中争端，说贸易形势恶化会削弱市场信心。