2019年第四周，孟晚舟事件之后一直波折不断的中加关系持续紧张；一篇中国自媒体文章宣称中国最大搜索引擎百度搜索“已死”，引起一场关于互联网公司公共属性的热烈讨论；一名加入澳大利亚国籍的前中国外交部官员在其广东省失联，引起国际关注，随后中国当局证实他因涉嫌“危害国家安全”被调查。

另一方面，一名为中国从事情报工作的美国人的故事折射了中美之间的紧张关系；BBC关于两名从朝鲜逃往中国的脱北女性的报道引起了读者极大兴趣，与大多数脱北者不同，在逃往中国后，把她们带离朝鲜的中间人却把她们卖到了色情行业；而本周反响最热烈的一篇文章与一则离奇的故事有关：一名艺术家用15年的时间完成了一件艺术作品，但她没想到的是，这却给自己的生命带来了威胁。

1. 华为孟晚舟事件：美国将“提出引渡” 外交官公开信促释放加拿大人

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中国通讯科技公司华为（Huawei）首席财务官孟晚舟案件的每一次发展都会吸引全世界的瞩目。加拿大传媒日前引述加拿大驻美国大使消息指，美国将向加拿大政府提出将孟晚舟引渡到美国受审。在此之前，逾140名前任和现任政客、学者和外交官周一发出联署信，呼吁中国立即释放康明凯和斯帕弗。

孟晚舟事件发生后，中国不仅仅扣押了两名加拿大公民，还判处另外一名加拿大公民死刑。不少迹象显示，孟晚舟事件不单单是一则商业新闻，也牵动了中美加三国外交的博弈。

2. “百度搜索已死”引起的讨论

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1月22日，一篇《搜索引擎百度已死》的文章在中国社交媒体引起极大反响，将中国互联网巨头百度推上了风口浪尖。

文章认为，百度搜索引擎过于偏袒百度旗下品牌，搜索结果优先显示百度自媒体平台“百家号”等自家平台信息现象严重，而存在百家号内容质量参差不齐，前列显示内容与搜索词条相关性不高等问题。

百度与阿里巴巴及腾讯并称中国互联网三巨头，百度搜索号称中文全球最大搜索引擎。市场研究公司Statcounter数据显示，2018年12月，百度搜索在中国搜索引擎市场中占比超过70%。

3. 时评人杨恒均涉“危害国家安全”在中国被拘

图片版权 Reuters Image caption 杨恒均曾在中国外交部任职。

中国外交部证实知名时政评论人，现已加入澳洲国籍的杨恒均近日在中国被拘押，理由是涉嫌“危害国家安全”。

53岁的杨恒均曾任职中国外交部，并在1997年香港政权移交前派驻香港工作，继而赴美。其博士导师，悉尼科技大学中国研究中心副教授冯崇义称，杨恒均上星期六（1月19日）自美国纽约飞往中国广州后与外界失去联系。

杨恒均此次被抓捕正值中加华为风波，引发西方担心外国公民在中国遭随意抓捕之际。与此同时，澳大利亚外长预料将与中方商讨澳洲禁止华为参与该国5G电讯网络问题。

4. 被迫在中国当色情主播的朝鲜脱北女孩

图片版权 Chun Kiwon Image caption 智允被迫当直播主的截图。

美华和智允是脱北者，她们分别在5年及8年前，从朝鲜逃到中国，但那些把她们带离朝鲜的中间人，却把她们贩卖到色情行业。

她们被囚禁在公寓中，成为了色情主播，经常要在镜头前进行挑逗性的色情表演。BBC采访了这两位脱北女孩的故事。

5. 凯文·马洛里：为中国当间谍的前中情局官员

图片版权 Police handout Image caption 凯文·马洛里

中国正试图影响美国的决策人，窃取机密，并暗中监视美国政府。这是美国官员最近提出的指认。但中国是如何行动的？从美国人凯文·马洛里（Kevin Mallory）的故事中，我们或许能够一窥答案。

6. 艺术家精心雕塑15年 不知作品正在毒害她

图片版权 Gillian Gensen / BBC Image caption 艺术家吉莉安•格恩瑟和她的作品“亚当”

许多艺术家将自己的作品视为生命，甚至为艺术献身。而发生在加拿大艺术家吉莉安•格恩瑟（Gillian Genser）身上的事情似乎真的让她为自己的作品而献身了。

在15年时间里，格恩瑟一直孜孜不倦地创作一件雕塑作品——用贻贝的贝壳雕塑出圣经故事中上帝创造的第一个男人——亚当。

在创作这件作品的过程中，格恩瑟一直感觉身体不适，似乎患了一种自身免疫功能退化的神经性疾病。她万万没有想到，她正在精心雕塑的上帝创造的第一个男人亚当，正在威胁着她自己的生命。