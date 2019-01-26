图片版权 AFP Image caption 在北京一场特别的发布会上，华为发布了它的5G网络技术。

中国华为（Huawei）正面临着一场公关危机，而这是委婉的说法。

上周，牛津大学表示，已经决定停止接受这家中国通讯科技巨头企业的研究经费捐助。

本周，贝尔法斯特女王大学（Queen's University Belfast）也作出了同样的决定。

然后轮到王子信托基金（Prince's Trust）。这家由英国查尔斯王子（Prince Charles，查理斯王子）创办的慈善机构表示，将不会再接受华为的捐款。

这家公司如今卷入了一场涉及广泛的国际政治争议当中，而上述这些举措只不过是这场争议在英国产生效应的少数几个例子。

但是在北京，华为为它的5G网络技术举办了一场令人眩目的发布会。在会议现场，看不到任何迹象显示这些公司受到的压力。

事实上，恰恰相反。

高管们一字排开，他们身后的大屏幕展示着一系列骄人的业绩——比如消费者业务利润在去年上升了50%，还有一些充满雄心壮志的前景预测。

全球的智能手机销量似乎都在下降，但华为却在去年卖出了超过2亿台手机，并且目标直指明年能取代韩国三星（Samsung）成为全球第一。

现场与会者听到的是，华为截至目前为止已经得到总共30份国外合约，同意安装华为的5G网络设施——其中18份合约是来自欧洲。

这当中的信息很明确：眼下业务一切如常，有关其5G网络安全性以及中国政府监控的担忧，都是小插曲。

“只有政治人物在吵，”华为的消费者业务首席执行官（CEO）余承东在会后告诉记者。

或许，这个也是一个委婉的说法。

图片版权 AFP Image caption 余承东是华为消费业务的首席执行官。

美国、澳大利亚和新西兰都已经拒绝华为参与其下一代5G移动网络的相关工作。

德国国内也在讨论，是否要采取同样的做法。

英国最主要的电讯提供商英国电信集团（BT）已经表示，将会从其现有的3G和4G设施当中移除华为的设备，并在5G的核心业务上将华为拒之门外。

与此同时，华为创始人任正非的女儿、首席财务官（CFO）孟晚舟因为涉嫌欺诈银行以将设备卖给伊朗，从而违反了美国的制裁令，目前正面临美国的引渡要求，被软禁在加拿大。

为此，中国政府做出激烈的回应，声称对孟晚舟的指控是带有政治动机，是以不公平的手段削弱华为竞争力的总体策略的一部分。

中国向加拿大和美国发出警告，指其这一举动将带来严重的后果。

在孟晚舟被捕之后的那些天里，中国先后扣押了两名加拿大公民，一个是现在作为学者的前外交官康明凯（Michael Kovrig），一个则是商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）。

如今的华为在安全、贸易和外交三条战线上都卷入了一场逐渐升级的斗争。

没有一家公司希望身处这样的位置。

而任何的浮华、光芒和向媒体展示的骄人数据都不能掩盖这一事实——华为所面对的是一些严重的问题，背后也可能有着严重的指向性。

图片版权 Reuters Image caption 去年12月，孟晚舟在温哥华被捕。

在发布会上，我试图问余承东，中国政府如此直接地通过外交手段为华为表现出强硬姿态，并且扣押了两名加拿大人，这是否与华为坚称自己没有受惠于中国政府的说法相违背。

此时一名新闻官介入，强调说今天不是问这种问题的时候。然后，余承东重复了此前就作过的保证，华为不是中国政府的棋子。

“我们会尽我们的最大努力保障客户的利益，”他说，“我们不会做任何对我们的客户有损害的事情。”

我再次问到策略问题：虽然有这样的保证，但是中国政府如此强有力地介入，是否对华为有帮助？

“我不方便回答这个问题，”他说，“不好意思。”

目前尚未有技术上的证据显示华为让中国军方或者情报部门从它的硬件当中获取数据。

事实上，美国及其盟友所担忧的似乎还涉及更大的问题：由于中国是一党执政，如果政府要求获取相关信息，没有公司可以拒绝。

而任正非最近就在一次访问当中表示，他会拒绝这样的要求。尽管如此，事实上如果中国政府想让他打破这个诺言，在中国没有一家法院，宪法上也没有一个条文能够限制政府这样做。

图片版权 AFP Image caption 加拿大人斯帕弗（左）和康明凯目前正在中国被扣押。

最终，华为似乎不太可能说服那些对其独立性存有怀疑的人们。

它唯一的策略，可能是希望其产品的力量，以及它在价格上的竞争力，能够让世界大部分地方对它敞开大门。

与此同时，随着华为CFO的引渡案件在加拿大持续发酵，余承东却给了一个耐人寻味的细节。

作为引渡理由之一，美国司法部表示，虽然孟晚舟曾经经常去美国，但是从2017年春天开始，她就没有再入过美国国境。

这当中的意味是，她可能知道美国对华为的刑事调查。

我问余承东，在这段时间里，他本人的出行计划是否也作了相似的回避？

“我个人在去年就去过美国很多次。今年才刚开始。我还没有去过美国，不过我去年到过美国好几次。”

“你会继续去吗？”

“对。对我们来说，会继续去。对我来说，我也会继续这样。”他回答说。

他这番话发出同样的信息：一切如常。