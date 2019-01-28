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中国人权律师王全璋被控“颠覆国家政权罪”一案在天津市第二中级人民法院公开一审宣判，王全璋罪名成立，被判处有期徒刑四年六个月，剥夺政治权利五年。

此前因大量代理法轮功案等中国当局视作敏感案件的王全璋，在2018年底被进行不公开审理之前已经被秘密关押三年。目前尚不知道这三年是否会被算在四年半刑期之内。

他在2015年8月失踪，当时中国当局对维权律师以及活动人士进行了大规模的抓捕行动。

王全璋是“709大抓捕”中最晚受到审判的律师。

BBC中文在宣判后尝试联络王全璋的妻子李文足，未得到回应。

李文足此前已经被公安限制在北京家中，未获准出席一审旁听。天津第二中级人民法院称“因涉及国家秘密，法院依法决定不公开开庭审理”。

英、美、德国与瑞士驻华外交官员到场希望旁听，被拒绝；审理期间有维权活动人士和维权律师的亲人到现场声援，也被公安带走。