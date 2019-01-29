中国官方对美国司法部以23项控罪正式起诉华为做出强烈反应。中国外交部长王毅称美国的做法“不公平”，“不道德”，要求美国立即停止他所称的对华为的“抹黑打压”。

在中美高级官员即将在华盛顿就两国贸易纠纷举行关键性谈判前夕，美国司法部周一（1月28日）正式宣布起诉中国电信巨头华为及其首席财务官孟晚舟，并通过两家法院提出23项具体指控。

华为及孟晚舟被控的主要罪名包括银行及电信欺诈、妨碍司法，以及窃取商业机密。加拿大和美国媒体称，美国司法部已经向加拿大发出了引渡孟晚舟的要求。

“不公正，不道德”

中国外交部长王毅称，美国对华为的起诉“没有任何证据”，是在“动用国家力量来抹黑和打击特定的企业”。

王毅说，各国当然都有权利维护国家的信息安全，但美国的做法是在“打着安全的幌子，以莫须有的借口损害甚至扼杀企业的正当合法经营。”

王毅称，“这种作法既不公正，也不道德。”

中国一直把华为在西方国家近来遭遇的怀疑和禁止视为是美国领导的一场对中国旗舰企业的全面围堵，意在把华为排除在5G市场之外。

中国工业和信息化部部长苗圩在回答路透社记者询问华为被起诉是否也会影响5G在中国的应用时称，中国的5G一直在按部就班的往前推进。

图片版权 Reuters Image caption 美国宣布针对华为、华为分支机构以及华为CFO孟晚舟的正式起诉。参加发布会的包括商务部长威尔伯∙罗斯、代理司法部长马修·惠特克、国土安全部长吉尔斯腾·尼尔森和联邦调查局局长克里斯托弗·雷。

亚洲股市受挫

在美国司法部宣布起诉华为的同日下午，中国贸易谈判特使刘鹤率领的庞大中方代表团抵达美国。

中共中央政治局委员、中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领中方代表团于美国当地时间28日下午抵达华盛顿，即将将与美方就中美经贸问题举行为期两天的高级别磋商。

据中国官方新华社的报道，中方代表团成员包括中国人民银行行长易纲，国家发展和改革委员会副主任宁吉喆以及财政部，外交部，工业和信息化部，农业农村部，商务部等中国多个部委的高级官员。

据信，美国总统特朗普有计划会见刘鹤。

美国在此关键时刻起诉华为，令中方尤为感到羞辱。中国外交部长王毅称，“尤其是考虑到其背后显而易见的政治意图和政治操弄，更是不能接受的。”

美国司法部还在起诉书中指，华为从2012年至2014年，企图窃取美国公司T Mobile用于测试智能手机耐久性的技术。当后者威胁要起诉华为时，华为存在妨碍司法的行为。

孟晚舟上月在加拿大遭到扣留，加拿大司法部确认美国正在寻求引渡孟晚舟。美国媒体称原因是华为及孟晚舟因涉嫌违反美国对伊朗的制裁正在被调查。

这一事件已经给中国和加拿大的关系带来极大影响。华为和孟晚舟均否认相关指控。

华为周二回应美国的指控称，对公司受到的指控感到“失望”。

华为称，在孟晚舟被扣留后，公司寻求与美国司法部就纽约东区法院指控事项进行沟通，但遭到拒绝，且没有任何解释。华盛顿西区法院提出的商业机密指控则是一件已经近似于解决的民事诉讼，诉讼过程中并未发现不当行为。

“华为及华为的子公司、附属公司否认指控中提到的罪名，也不知道孟女士的任何过错，相信美国法院最终会得出同样结论。”声明说。

华为被指控什么罪

美国商务部长威尔伯∙罗斯、代理司法部长马修·惠特克、国土安全部长吉尔斯腾·尼尔森和联邦调查局局长克里斯托弗·雷一起出席发布会，他们在发布会上称，华为及孟晚舟被控的主要罪名包括银行及电信欺诈、妨碍司法，以及窃取商业机密。

美国司法部在起诉书中称，华为在和其两家分支机构Huawei Device USA、Skycom Tech的关系方面向美国和全球银行提供了误导信息，以达到和伊朗保持生意往来的目的。

起诉书还提及，遭到华为窃取的技术名为“Tappy”，来自美国通讯运营商T Mobile。该技术通过使用机器人模仿人的手指以测试智能手机。

美国司法部称，华为工程师违背保密协议，秘密拍摄“Tappy”的照片，对机器人的部件进行测量，甚至窃取了一块部件。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非之女。

然而，华为曾表示两家公司已在2017年已解决纠纷。

美国联邦调查局（FBI）则称其收到电子邮件显示，华为在2013年7月，向成功从其他公司窃取机密信息的员工发放奖金。

美国官员说了什么

跳过 Twitter 帖子 用户名 @TheJusticeDept Acting Attorney General Matthew Whitaker Announces National Security Related Criminal Charges Against Chinese Telecommunications Conglomerate Huawei https://t.co/AB9lwHmqys pic.twitter.com/6TvhBfPja9 — Justice Department (@TheJusticeDept) 2019年1月28日

美国代理司法部长马修·惠特克表示，“就像我在（2018年）8月告诉中国官员那样，中国应该让其公民和公司遵守法律。”

美国商务部长罗斯在发布会上说，“中国机构多年来违反我们的出口法令，降低制裁效力，还经常利用美国金融体系达到支持非法活动的目的。这种做法现在结束了。”

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷称，“这些指控表明，在寻求不公平经济竞争优势的时候，华为明显无视我们的法律以及国际商业准则。”

“华为这样的公司对我们的经济和国家安全都构成威胁，”他说。

孟晚舟事件

2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在加拿大转机时，被加拿大当局代表美国政府暂时扣留。近十天后，加拿大法庭宣布孟晚舟获准保释，但必须居住在温哥华的住所。该事件使得加拿大、美国和中国的关系严重紧张。

事件发生后，中国安全机构逮捕了三名加拿大人，使中国和加拿大外交危机升级。

两天前，加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）在总理特鲁多的要求下辞职。麦家廉曾公开表示，美国对孟晚舟的引渡请求存在缺陷。

中美贸易谈判

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）称，对华为的指控“完全独立”于与中国正在进行的贸易谈判。

中国高级官员计划将于1月30至31日在华盛顿与美国讨论两国之间的贸易冲突。