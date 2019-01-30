图片版权 Reuters Image caption 美国联邦调查局局长克里斯托弗雷在听证会上说，中国是美国最重大的反情报威胁。

美国情报机构星期二（1月29日）在年度听证会上提交《全球威胁评估》报告，其中点名中国大陆和俄罗斯是美国在间谍活动与网络攻击上所面临的最大威胁，甚至将影响美国2020年的总统大选。

报告中提及，中俄战略联盟是自1950年代中旬以来最为一致，关系最为紧密的时候。

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗雷（Christopher Wray）丶国家情报总监科茨（Daniel Coats）及中央情报局（CIA）局长哈斯佩尔 （Gina Haspel）皆出席该听证会作证。

中国成美国最大威胁

《全球威胁评估》报告是由国家情报总监科茨主写，其中提及当中国领导人习近平去年取消任期限制后，中国共产党重申了对经济和社会的控制，加强对媒体和法律的控制，及打压中国穆斯林和其他宗教少数群体。

科茨在听证会上作证时说，“中国丶俄罗斯丶伊朗和朝鲜正在越来越多地使用网络行动以更多方式来威胁思想和机器窃取讯息，影响我们的公民，或破坏关键基础设施。”

克里斯托弗雷亦在听证会上指出，全美 56 个 FBI 分局内的经济间谍案件，几乎都和中国有关，他说中国是美国最大的反情报威胁。

事实上，美国当地时间上周二（22日）该情报机构发布新版《国家情报战略》报告中，强调美国面临的来自太空、网络、计算机和其他新兴技术的威胁，与这次“全球威胁评估”报告相同，将中国，俄罗斯，伊朗和朝鲜列为主要威胁国家。

在隔日（23日）的中国大陆外交部例会上，发言人华春莹对此回应，敦促美方摈弃冷战思维和零和博弈，多做有利于中美互信和世界和平的事情。

持续对台施压

据美国媒体报道，科茨在报告中也指出，几乎能肯定的是中国会继续对台湾施压，同时提供诱因，软硬兼施要台湾接受“一个中国”框架，最终由中国管控，而中国也会看美国如何反应，以评估美国对该区域的决心。

报告也提及中国大陆将运用其联合国维和经费第二大出资国丶常规预算第三大出资国的身分，持续在人权及台湾议题上对联合国施压。

无独有偶，台湾国防部所成立的智库“国防安全研究院”1月10日所出版的《国防情势月报》，也指出，“中国攻击台湾的其中一种手段就是透过实体破坏台湾的12条海底光缆，瘫痪台湾与外界连接的网路系统。”

据报告，这些光缆在海底的铺设深度不到300公尺，在台湾共有4个登陆站。

报告也提及，大陆可能从国际网路治理下手，以主权议题，要求主管网络地址的国际机构“网际网路名称与号码指配组织”（ICANN）变更台湾根网域名称，例如由.tw改为.cn，进而可能使中国可以能挟持通往台湾的资料流量，形同以政治干预切断台湾对外网络。

不过，台湾网路资讯中心执行长黄胜雄向BBC中文表示，大陆要更改台湾根网域名称的机率非常低，因为台湾早在1998年就参与“网际网路名称与号码指配组织”，且和组织有永久合约。他说，“台湾和该组织关系密切，且该组织是美国的非营利组织，不是说改就改。”

黄胜雄也强调，海底光缆错综复杂，若有断路会自行转到其他路由，不会停摆。

他说，若要实际切断海底光缆，得进入到台湾管辖海域，会遭到管制，不太可能发生。他强调，台湾的光缆算是连接东南亚光缆的转接点，若台湾因此断网，影响的还有东南亚许多国家。