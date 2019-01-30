图片版权 Reuters Image caption 过去克里姆林宫和华盛顿的冷战是意识形态对抗。图为中国军队参加2015年莫斯科胜利日阅兵。

美国总统特朗普一直说，中国窃取知识产权是美中贸易争端的主要的问题之一。这次美国司法部对中国华为公司提出10项指控：盗窃贸易机密，洗钱，窃取美国电话运营商的机器人技术等。

西方评论员说，这标志着美国和中国开始了新的地缘政治较量。不过也有人说，尽管世界最大的两个经济体对抗升级，但仍然没有打破有合作有斗争的模式，因为美中经济互相渗透，特朗普仍然可能同习近平达成协议，避免全面贸易战争。

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普一直说，中国窃取知识产权是美中贸易争端的主要的问题之一。

华为争端：美中对抗升级

《澳大利亚人报》的外交事务编辑谢利丹（Greg Sheridan）认为，美国指控华为盗窃知识产权，阻碍司法，洗钱和违反对伊朗制裁禁令，标志着中美两大经济体的对抗急剧升级。

从竞争者对手盗取保密信息是华为公司的一贯政策，这是美国对华为的主要指控之一。悉尼大学美国研究中心的研究员托马斯-努尼（Brendan Thomas-Noone ）对英国《每日电讯报》说，美国指控的时机旨在对北京最大限度地施加压力，警告中国在如何作出反应方面勿轻举妄动。

托马斯-努尼说，中共逮捕美国国民，或关闭美国在中国运营的公司，将会是个比对付加拿大更艰难的决定。

华为受到美国指责后，北京马上作出反击说，美国利用国家力量抹黑和打击中国企业。但是谢利丹说，虽然美中争端会造成深远影响，但这未必标志着美中进入了新冷战。

《澳大利亚人报》周三（1月30日）的文章作者认为，美中关系仍然是既有合作，也有公开的战略竞争，只不过双方的竞争会日趋激烈。另外，他认为特朗普很可能最终会同中国领导人习近平达成某种贸易协议，避免关税战升级，关于华为的争议造成的敌意甚至不会成为今后世界地缘政治的一个固定的内容。

图片版权 Reuters Image caption 华为的常务董事孟晚舟被捕引发美国，加拿大和中国激烈争执。俄罗斯总统普京和孟晚舟莫斯科VTB资本投资论坛上回答问题，2014年。

争夺新技术战场

但是《每日电讯报》周二（1月29日）报道说，世界最大的电讯器材制造商华为处于中国和西方日趋激烈的争夺的核心。

报道引述澳大利亚战略政策研究所的高级网络安全专家汤姆·乌仁（Tom Uren）说，“我们正看到的是，西方自由民主国家和中共在在价值观和行为方式上发生冲突。"他还说，虽然美国在技术竞赛中领先，"但是中国有政府聚焦，而且长期挑战美国的计划”。

汤姆·乌仁说，“中国似乎认识到技术对竞争和增长的重要性，把促进竞争力提升到战略高度，聚焦诸如人工智能，机器人，信息技术等重要技术领域。”

《每日电讯报》说，太空竞赛是过去美苏冷战的主要内容（现在仍然是大国争夺的领域），现在新冷战争端的主要战场是技术进步。现在的“冷战”和过去美苏之间的冷战有很大不同。首先，如贸易谈判显示的那样，美国和中国经济互相交合太多。

历史上的冷战最后的结局就是核大战，现在对于中国来说，如果在新冷战中摊牌，那就是1.1万亿美元的美国债务。如果北京大幅度减持美债，美国经济就会受到很大伤害，但是那样做中国也会蒙受重大损失。

图片版权 Getty Images Image caption 西方评论员说，中国认识到技术对竞争和增长的重要性，把促进竞争力提升到战略高度，聚焦诸如人工智能，机器人，信息技术等重要技术领域。

“美国先发制人”

加拿大《环球邮报》报道引述加拿大不列颠哥伦比亚大学教授保罗埃文斯（Paul Evans）说，过去的冷战是共产主义和资本主义的意识形态之争，而现在北京并没有谋求输出意识形态和中国文化，并没有要改变西方，他认为这是东西方共存的基础，因此孟晚舟引起的争议也应该在可管控范围。

该报记者约翰·伊比特森周三（1月30日）撰文说，虽然中国存在不公平利用贸易规则的问题，而且美国司法部对中国的指责很严重也很可信，但是中国并没有寻求发起新冷战。是美国首先发起新冷战。

他说美国，加拿大和中国在华为公司及其高管孟晚舟问题上的争端给世界带来了危险。他认为特朗普担任美国总统改变了1945年二战结束以来维护和平的机制，没人知道这一事件未来会如何收场。

他将目前的争端同冷战时期做了比较。1950年代，西方阵营的基础不像现在这么脆弱。虽然那时候联合国在朝鲜战争中和中国对抗，但苏联一直是西方最大的威胁。

现在特朗普政府面对国内政治不确定，政客炒作墨西哥边界和非法移民的所谓威胁，政府停摆，与此同时特朗普又开始同中国打关税战，甚至威胁对中国展开全面贸易战。