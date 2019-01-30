图片版权 SIMEON GARRATT Image caption 加拿大夫妇凯文·加勒特和朱莉娅·加勒特（中）与他们的孩子

2014年，加拿大夫妇凯文·加勒特（Kevin Garratt）和朱莉娅·加勒特（Julia Garratt）在中国被拘留并被指控犯间谍罪。在中国与加拿大不断升级的争端和报复性拘留的指控中，这对夫妇对BBC讲述了自己被拘留的经历，以及他们是如何被释放回家的。

凯文清楚地记得，他与朱莉娅在中国东北一起被捕的晚上。

他回忆，当他们走过一家餐厅楼下的大堂时，被人从妻子身边拉开，推进一辆黑色轿车的后座，车上坐满了魁梧的警察。

他当时以为，整件事是一次可怕的错误。

朱莉娅则被强行带到另一辆轿车上，因为事情突然发生，车辆又在黑暗中行驶，她发现自己因震惊和恐惧发抖。

她想：“这可能是我的最后一晚了。”

“我想我以前从未感到如此恐惧和震惊。我也为家人和孩子感到难过，因为没有任何预警，没有机会说再见。”

加勒特夫妇自1984年就居住在中国，并从2008年开始在中朝边境城市丹东经营一家广受西方外籍人士和游客欢迎的咖啡馆，同时也从事基督教援助工作。

图片版权 AFP Image caption 加勒特夫妇自1984年就居住在中国，并从2008年开始在中朝边境城市丹东经营一家广受西方外籍人士和游客欢迎的咖啡馆

但是他们两人都不知道，早在2014年，千里之外的美国当局就开始打击中国网络间谍活动。他们的目标之一是在加拿大工作的中国居民苏斌。

当年6月，加拿大当局为把苏斌引渡到美国，逮捕了他，指控他窃取军事项目数据并将其出售给中国。

尽管中国否认，但加拿大官员和观察者认为，中国逮捕加勒特是为了以牙还牙，是想向加拿大施压，让其释放苏斌。

当时的加拿大驻华大使圣雅克（Guy Saint-Jacques）形容凯文和朱莉娅是“在中国做了30年好事的加拿大传教士夫妇”。他对BBC表示，加勒特夫妇被逮捕“是我们第一次看到对加拿大发生的一些事情进行明确报复”。

圣雅克回忆，当他就此案与中国外交部官员会晤时，“他们从未直接说‘我们来交换吧’，但很明显这是他们想要的。”

加勒特夫妇被捕的晚上，他们受邀与一名朋友的朋友共进晚餐。这位朋友告诉加勒特夫妇，他们想聊聊女儿去加拿大读书的事情。

但是晚餐中的一些事情有些奇怪。“看上去不像是真的，他们的女儿也没来，”凯文说。

朱莉娅说，后来他们才意识到，整个晚上都是为逮捕他们设下的圈套。“这经过仔细考虑和事先计划，我们不知道，”她说。

这对夫妇的部分故事与最近的头条新闻有一些类似之处。

图片版权 Reuters Image caption 46岁的中国华为副董事长孟晚舟

去年12月，46岁的中国华为副董事长孟晚舟在温哥华因涉嫌违反美国对伊朗的制裁被捕。本周，美国对华为和孟晚舟提出多项指控，并寻求引渡孟晚舟。华为和孟晚舟都否认这些指控。

在孟晚舟被捕后，中国威胁称，如果这位中国最大民营企业华为的首席财务官未获释放，将带来严重后果。

12月中旬，两名加拿大人——前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）都在中国被扣留，被指控危害国家安全。

如加勒特的案子一样，许多中国分析人士将他们被扣留视为中国的报复。

图片版权 AFP Image caption 前加拿大外交官康明凯和加拿大商人迈克尔·斯帕弗（左）

加勒特夫妇被拘的经历与加拿大官员等人所指康明凯和斯帕弗的经历相似：被关在一间日夜开着灯的房间里，每天接受审讯。“我不知道他们做了什么或没做什么，但我知道他们现在在经历什么，”朱莉娅说。

加勒特夫妇称，他们没有受到身体上的伤害，但有看守日以继夜看着他们，他们想要基本必需品也得向他们征求。

“你想喝水，他们给你拿；要刷牙，也要他们拿给你。这就是想要吓唬、控制你，”凯文说。

朱莉娅说，一开始的几晚她用毯子遮住眼睛挡住光线，但守卫把它拿了下来。

“我想：‘这是一条规定，我不能蒙面在黑暗中睡觉，他们想要灯光照在我的脸上。’他们有非常严格的规定。”

他们每天还要接受长达6个小时的审讯。审讯他们的人掌握了他们在中国十年时间以及旅行的细节，并且一遍遍询问他们活动的细节，包括原因、时间、地点和见了什么人。

“他们两个月后会问同样的问题，然后比较答案，”朱莉娅说，“这让人精疲力尽。”

图片版权 Reuters Image caption 凯文·加勒特与妻子在温哥华团聚

大约四年后，他们出书记录了这段经历，这本书在去年11月发行。

加勒特夫妇是虔诚的基督徒。他们说，祷告以及家人和教会社群的支持帮助他们度过了拘留的那段时间。

“我觉得，我的宁静不能被偷走，我真正的自由也不能被偷走。我认为这给了我很大的安慰。”朱莉娅说。

2015年2月，她获得保释、等待审判。2016年1月，仍被拘留的凯文被控窃取国家机密。

一个月后，苏斌同意被引渡到美国。3月，他承认入侵美国主要国防承包商，窃取敏感军事数据并交给中国。圣雅克说，中国官员似乎对苏斌决定与美国官员达成协议感到意外。

图片版权 AFP/Pool Image caption 加拿大总理特鲁多在2016年8月曾对中国官员提到了加勒特的案子

他认为，事态的转变，以及加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在访华期间提到了凯文的案子，对于确保凯文获释起到了重要作用。

被拘留775天后，凯文在2016年9月被遣返到加拿大，并与同年早些时候离开中国的朱莉娅团聚。同时，孟晚舟事件仍让中国与美国和加拿大之间的关系紧张。

中国关于称加拿大逮捕孟晚舟是一项“严重错误”，指责加拿大实行双重标准，并称加拿大存在“西方中心论”和“白人优越论”。

目前，孟晚舟获准保释，但必须居住在温哥华的住所。她将在3月6日出庭，但这起案件可能会拖延数年。

与此同时，西方国家也对华为进行越来越多的审查。华为是全球电信基础设施领域的领导者，尤其是下一代移动电话网络5G。对华为技术安全性的担忧也日益加剧，尤其是在美国、英国、加拿大、澳大利亚和德国。这些国家担心华为的产品可能被用于间谍活动，华为对此予以否认。

图片版权 Handout Image caption 加勒特夫妇

在这场外交争端中，加拿大一直努力将国际盟友团结到自己这一边。

本月早些时候，包括圣雅克在内的超过140名外交官和学者向习近平发出公开信，呼吁释放康明凯和斯帕弗。

加拿大周日解雇了加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum），此前他对孟晚舟事件的评论曾引发争议。

对于加勒特夫妇来说，尽管他们这类案件有国际意义，重要的是要牢记案件背后，那些人和他们的家人都卷入了这场纠纷。

“案件对涉案的每个人打击很大，这是直接受到影响的个人付出的最大代价，这些重大事件不公正地牵连到了他们，”她说。