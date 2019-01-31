图片版权 EPA Image caption 美国情报主管警告：中俄关系对美国构成越来越大的国家安全威胁，因为中国和俄罗斯这两个国家都在谋求破坏民主制度，建立军事优势。

中俄关系对美国构成越来越大的国家安全威胁，因为中国和俄罗斯者两个国家都在谋求破坏民主制度，建立军事优势。华盛顿的情报机构直言不讳地发出这个警告，美国正面对北京和莫斯科越来越咄咄逼人的策略，他们正在盗窃美国技术，而且试图影响美国选举。

美国国家情报总监丹•科茨（Dan Coats）和包括中情局局长吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel）在内的美国六大主要情报机构的负责人参加了美国国会参议院情报特别委员会举行听证会，讨论了美国目前面对的各种世界威胁。

中国和俄罗斯关系

丹•科茨（Dan Coats）在提交美国情报界年度世界威胁评估报告时说，中国和俄罗斯增强了合作，他们的关系达到了1950年代中期，也就是冷战高峰期以来的最好水平 。

美国国家情报总监说，21世纪将由"技术和军事优势的竞赛"决定，而北京和莫斯科正在这场竞赛中投入巨资。

图片版权 Getty Images Image caption 中国军队参加俄罗斯"Vostok-2018"大规模军演。美国认为俄罗斯和中国都致力于取得对美国的军事优势。

他的报告说，中国和俄罗斯寻求在地区和全球施加更大的影响，美国及其西方盟国的关系已经被削弱，美国的一些盟国和伙伴看到美国改变安全和贸易的政策，因他们正在寻求疏远华盛顿的政策。

科技方面的中国威胁

就在美国情报部门评估报告发出前一天，美国对中国的电讯巨头华为做出多项盗窃贸易机密的指控。丹•科茨警告说，中国利用国有公司进行间谍活动，中国"对我们的核心军事和基础设施系统"产生越来越严重的威胁。

美国参院的听证会讨论也涉及华为的问题。有参议员认为，华为是一家实际上由中国政府控制，而且发挥某些政府功能的大型企业，市场经济国家不应该容忍华为这种做法。

美国参院情报特别委员会副主席马克·瓦纳也强调了科技方面来自中国的威胁。他说本来美国认为市场经济改革会促成中国进步，使中国成为世界上的积极力量，但从最近几年的观察，中国正向另一个方向发展。

图片版权 EPA Image caption 丹•科茨还对中国军力增强发出警告。他说中国为了申索利益正在整顿解放军，特别是在南海有争议岛屿加强了部署。

破坏西方民主制度

《澳大利亚人报》驻华盛顿记者斯图尔特(Cameron Stewart) 报道，美国机构还提出警告说，中国通过军事冒险和网络战争，包括恐吓澳大利亚后院的太平洋岛国，正致力于破坏西方民主制度。

报道引述丹•科茨说，北京正在利用政府所有机构争夺有争议领土，争取对中国有利的全球看法，干扰西方选举，从美国及其包括澳大利亚在内的盟国盗窃经济，军事和技术秘密。

丹•科茨说，中国加大努力寻求利用“美国社会的开放性”实现自己的目的，破坏民主，影响美国政策。他还说，习近平治下的中国更加专制，中国领导人试图在全球扩大其经济，政治和军事影响，降低美国的影响力。

丹•科茨还对中国军力增强发出警告。他说中国为了申索利益正在整顿解放军，特别是在南海有争议岛屿加强了部署。中国在南沙群岛建造军民两用设施加强了对地区的控制，削弱了美国在那里的影响力。

丹•科茨和包括中情局局长吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel）在内的多个情报机构的负责人向美国总统特朗普提交了对朝鲜和伊斯兰国的评估。他认为朝鲜不可能弃核，伊斯兰国也没有像特朗普所说的那样被击败。