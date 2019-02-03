混进土豆堆里的手榴弹：香港薯片工厂发现一战遗物

图片版权 Getty Images Image caption 警方表示，这个直径8厘米的装置处于不稳定状态，因为它曾被投掷过，但并未引爆

香港警方表示，在香港一家薯片工厂从法国进口的土豆中，发现了一枚一战时期的德国手榴弹。

警方表示，这个直径8厘米、外表满是泥土的装置当时处于不稳定状态，因为它曾被投掷过，但并未引爆。

周六（2月2日）早上，这枚手榴弹在香港将军澳的一家厂房中被发现，炸弹处理人员在现场安全引爆了炸弹。

将军澳警区助理指挥官黄浩瀚对记者表示，目前所有信息显示，这枚手榴弹和其他土豆一起从法国进口到香港。

香港《明报》报道指，周六早上9时左右，有工人用机器筛选土豆，却发现一个手榴弹状物体，于是报警。警方到场后做好防爆措施，疏散附近车辆，把手榴弹放入水渠，再堆放沙包，引爆炸弹。

这枚手榴弹据信是在出口之前意外在地里与其他土豆一起挖出来的。

图片版权 Getty Images Image caption 近年来，多枚战争时期遗留的炸弹在香港被发现

军事历史学家马克里（Dave Macri）对香港媒体《南华早报》表示：“这枚手榴弹很可能是在战争中士兵遗落后留在那里的，也可能是被投掷后留在那里的。”

近年来，多枚战争时期遗留的炸弹在香港被发现。2018年1月27日，香港警方在湾仔地铁沙中线工地发现一枚二战时遗留的空投炸弹，重量达1000磅，警方疏散了大约1500名市民并封锁道路。而仅仅4日后，同一地盘再度发现相同类型炸弹。

图片版权 Getty Images Image caption 去年5月，香港湾仔沙中先地铁工地又发现一枚二战时期的炸弹

去年5月，香港湾仔沙中先地铁工地又发现一枚二战时期的炸弹。炸弹重约450公斤，与前两次发现的都是美式AN-M65型炸弹。