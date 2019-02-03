中国经济是否景气？看你的年终奖就知道了

图片版权 Getty Images Image caption 不同于互联网和影视行业，处于传统行业的江西方大特钢，却高调发放年终奖。3.12亿现金堆成金山，5000多名员工每人6万。

年终岁末，在中国，回家过年的都市白领，最头疼的可能是亲戚朋友的“催婚”。其次，可能就是围绕年终奖多寡的各种吐槽。

2018年，中国经济经历了贸易战、增速放缓、股市低迷，这些经济事件在年终奖上多多少少都能看到影响。

根据不同机构近期发布的年终奖分析报告，或许可以折射出中国经济的现状和前景。

叫苦不迭：互联网、影视、金融

过去十年互联网是中国最具成长性的行业，也是高工资集中的领域。今年关于年终奖的大事件却最早从这里发端。

2019年初，知识服务公司“得到”在内部宣布，取消公司产品技术团队今年的年终奖，并称不是为了节约成本，也不是因为经济寒冬或者裁员，而是因为认为年终奖制度不合理，对真正表现突出的同事是不公平的，是所谓的懒政。

这一解释未能说服外界，还在社交媒体上引来一片指责。然而，紧接着，网约车公司滴滴宣布年终奖减半，高管更是一分不拿，而在此前一年，滴滴年终奖最高档达到10个月工资，平均也有2-4个月工资。美团和网易则身陷"年终奖前裁员"的质疑。

当然，有忧也有喜，中国最大的社交平台微信据称将发“人均280万元的年终奖”，不过，腾讯公关总监张军随即辟谣“年终奖有增长是真……人均280万？那是不可能的，醒一醒！”

图片版权 Getty Images Image caption 范冰冰因偷逃税款连缴带罚一共8亿元，并使官方启动针对整个行业的税收规范行动

同样“哀嚎一片”还有影视行业。名为“圈里人的隐藏者”的网友在微博上表示，“基本行业里有名的影视公司都在裁员和降薪，平台也在忙着反腐自查同时裁员。年终奖问了身边的人，基本各家都缩水，有的甚至缩了一半。”

影视业的寒冬指的是，范冰冰逃税案后，中国政府规范影视行业税收秩序，要求自查自纠。根据官方数据，截至2018年底，自查申报税款117.47亿元，已入库115.53亿元。有资深从业者在其朋友圈感叹，“不到规模一千亿的行业，补了一百多亿的税”。正因如此，新片的开机率锐减，相关从业者的年终奖也就没了着落。

另一个可以从侧面反映中国经济的数据，是香港金融从业者的年终奖。《南华早报》报道，由于去年股市行情惨淡，今年香港银行从业者的“花红”较往年少了20%。

拿到年终奖者下降11%

整体趋势也与个体感受相符。中国一家人力资源服务网站智联招聘在针对中国2万名白领调查后，发布报告称，参与调查者中有55.17%表示能拿到年终奖，比例较2017年的66.1%下降近11%。

分行业来看，商业服务行业的白领能拿到年终奖的比例最多，为75.90%，其次是政府/非营利机构和金融业，分别为64.90%和63.14%，IT/通讯/电子/互联网行业垫底，仅有46.49%的白领能拿到年终奖。

不仅拿到奖金的人少了，数额也少了。调研数据显示，2018年全国白领年终奖总体均值为7100元，低于2017年的7278元。

发17个月工资的年终奖还不知足

往年，经常有中国公司发高额年终奖而成为热点话题，今年也不例外，但主角换成了外国公司。

美国电子烟公司Juul Labs拿出了20亿美元作为年终奖，1500员工平均每人能拿130万美元（合人民币近900万元）。Juul 是全球最受欢迎的电子烟品牌之一，市值已达380亿美元。

图片版权 Reuters Image caption 中国2018年经济数据显示，全年城镇调查失业率保持在4.8%-5.1%之间，实现了低于5.5%的预期目标。

而韩国一家公司海力士围绕年终奖的风波更让人羡慕。据《韩国时报》报道，1月23日，海力士称，公司在2018年创下历来最好业绩，决定向员工发放每月基础工资17倍的绩效奖金。

这么高的奖金却被员工工会否决——原因是2017年就发了16个月工资的年终奖，而2018年公司整体无论是销售还是利润都增长率几乎50%，相比之下，年终奖没有同比例增长，因此不满。报道引述韩国其他公司的员工让海力士的员工“当心怀感激，停止抱怨”。