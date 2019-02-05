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法国极左派报纸，法国共产党机关报《人道报》（L'Humanité）面临破产威胁，报纸呼吁法国人踊跃订阅，挽救“法兰西的一部分”。

甚至法国的右翼政党也慷慨解囊，加入《人道报》所称的为保住报纸继续发行而进行的“伟大战斗”。

下周，法国的一家法庭将裁决《人道报》是否能继续维持发行，还是宣布破产。

左派喉舌

《人道报》1904年由法国的社会主义领导人饶勒斯（Jean Jaurès）创办。1920年代后，成为法国共产党的机关报。

在第二次世界大战后的法国媒体界，《人道报》曾占有重要的一席之地，是法国左翼政治势力的喉舌，也自视为法国劳苦大众的代言人。

但近几十年来，《人道报》的发行量日渐衰落，从最高时期的50万份到今天的不足3万份。

法国政府给予法国所有的报纸直接及间接的补贴，这个制度使得《人道报》能够维持发行至今。

但是，发行量的持续衰减、广告收入的缩水及出版费用的上涨，使得《人道报》难以为继。

“法国的一部分”

报纸主编雅瑞克（ Patrick Le Hyaric）对英国《卫报》表示，《人道报》是法国媒体历史的重要一部分，它代表了法国的工人运动，法国的左派，它也是法兰西共和国、二战抵抗和法国独立运动历史进程的一部分。

雅瑞克称，无论左中右政治光谱，如果《人道报》消失了，法国的一部分、多元的观点以及交锋也会随着消失。

媒体历史学家埃弗诺（Patrick Eveno）同意雅瑞克的看法。埃弗诺对《卫报》说，过去20 多年来的一个共识是，如果《人道报》没了，是观点多元化的一个损失，所以历任法国总统，如希拉克，萨科齐，奥朗德等，都特别拨款资助以保证《人道报》能维持发行。

《人道报》求救的呼吁得到了法国许多知名人士的响应，连右派人物也加入了挽救的努力。

法国右翼政党共和党的迪夫（Julien Dive）不但捐款，而且订阅了《人道报》。他说，《人道报》“充满激情和与众不同”，读者可能不同意它的观点，但能够读到不同的观点是更重要的。

法国《世界报》发表社评，对《人道报》能否生存下去表示担忧，警告失去它将是法国多元媒体和言论自由的损失。

图片版权 AFP/Getty Image caption 《人道报》主编雅瑞克称该报是法国媒体历史的重要一部分，它代表了法国的工人运动，法国的左派，它也是法兰西共和国、二战抵抗和法国独立运动历史进程的一部分。

小资料

《人道报》（L'Humanité）是法国全国发行的日报。《人道报》原为法国共产党中央机关报，现独立运营，但仍是法国共产党的喉舌报纸。

《人道报》迄今已经有114年历史。1904年4月，法国著名工人运动活动家，社会主义者让·饶勒斯（Jean Jaurès）创办该报，作为工人国际法国支部机关报。

1920年工人国际法国支部发生分裂，主张加入共产国际的多数派组成法国共产党，该报随后成为法共机关报。

二次世界大战中德国纳粹占领法国后，转入地下发行的《人道报》宣传法共的“保卫、武装和战斗”政治号召。二战结束后，《人道报》在争取法国政治和经济独立，维护工人和劳动阶层权益等方面起到了重要作用，有相当的影响力，发行量最高时达50万份。

今天，《人道报》的发行量在3万份左右。报社每年都主办游园活动“人道报节”。