中国2019年春晚传递出哪些信息

图片版权 CCTV/China News Agency Image caption 农历除夕，中国为庆祝农历猪年，播出了四个小时的年度春节联欢晚会。

农历除夕，中国为庆祝农历猪年，播出了4个小时的年度春节联欢晚会。

该晚会以儿童歌曲、京剧、武术和喜剧小品为特色，每年有大量全球观众观看。

准备节目需要花费数月时间，节目制作播出由官方机构策划完成，常在中国进入农历新年之时，为中国政府传递关键信息。

今年的关键信息是什么呢？

香港台湾的"家"

今年的突出主题是，中国的海外地区和海外华人应该“回归”中国大陆。

许多节目片段用“家”作为北京的隐喻，描绘了地区和个人回到家庭怀抱的想法。

歌舞表演《妈，我回来啦》特意由香港、台湾和中国海外的华人歌手演唱，传递出回国是一个“梦想”，似乎特指习近平号召的“中国梦”。 “妈”仿佛是中国的隐喻。

三位香港歌手还演唱了《我奋斗，我幸福》，一句歌词这样写道，“家与国我们同路”。

不欢迎外国人

过去几年，当局会利用春节晚会对外展示中外关系不断得到加强。

去年当局邀请阿塞拜疆舞蹈团参加演出，还有来自非洲国家的表演，甚至还有参加2017年世界小姐选美大赛的外籍模特亮相。

但是今年春晚没有一个独立的外国演出。实际上，除了一小队来自斯洛文尼亚和匈牙利的篮球运动员在舞蹈《青春跃起来》中出现，没有一个外国人参加演出。

原因可能是，去年的春晚引起争议，亚洲演员因使用夸张的臀部讽刺黑人而饱受批评。

另一个可能原因是恶化的外交关系。在中国科技巨头华为的首席财务官被加拿大拘留后，中美、中加关系陷入紧张。随后，意大利时装品牌杜嘉班纳（Dolce＆Gabbana）播出带有“种族歧视‘的商业广告，在中国引发风波。

Image caption 去年的春节晚会引起争议，亚洲演员因使用夸张的臀部讽刺黑人而饱受批评。

禁止猪出现

每年的春节联欢晚会通常会在进入农历新年时，特别要提到十二生肖中的新年属相。

去年在歌舞表演《旺旺年》中，孩子们穿着狗狗形象的道具服装，舞台上飞扬着狗狗气球，还有宠物表演特技。

但是，今年的晚会中没有强调猪的形象。只有一个喜剧小品中出现了一个小猪佩奇的钥匙圈，其他节目完全没有猪年的形象。

目前尚不清楚原因为何。可能是因为，马来西亚等地同时庆祝农历新年，中国似乎期望避免冒犯这些国家的穆斯林。

一些穆斯林认为猪是禁忌，中国已经因为猪和当地穆斯林争论不休。例如，2016年11月，维吾尔族社区抵制旅游预订手机程序Fliggy，原因是这个手机程序改名为”飞猪“。

中国当局希望避免尴尬，尤其是去年，一部表达中非关系的小品蕴含文化不敏感信息而遭到批评。

交通里程碑

猪年春晚着重展现中国在交通运输方面取得的飞跃式发展，这被视为体现了国家力量。

在歌舞《我和我的祖国》中，导播员展示了中国的交通图景，包括中国进军太空，以及开发水陆两栖飞机和高铁等基础设施建设。

今年的晚会还着重强调中国汽车工业的发展壮大。

大型汽车代替了猪的形象出现在晚会中。中国一汽集团位于吉林省东北部的大型显示屏上全面展示了特技车手及表演者，以及流行电影《变形金刚》中那样的机器人汽车变形场景。

年轻人应该"点赞"新时代

与去年一样，晚会非常重视让中国年轻人在社交媒体上与政府信息互动。

去年播出了一首朗朗上口的欢快歌曲《赞！赞！新时代》。

今年，在一首新歌《点赞新时代》中，数百名戴着巨大红色手套的表演者重新传达了这一信息。

与往年一样，年轻的中国偶像占据了晚会的显著位置，以吸引国内观众参与这种互动。

习近平领导下的流行口号“中国梦”连续两年得到重申，流行乐队”加油男孩“（TF Boys）向 年轻观众唱道：”我们都是追梦人“。