你的器材不支持播放多媒体材料 消失的维吾尔人：BBC探访新疆“再教育营”

土耳其政府在周六(2月9日)的一份声明中措词强烈地要求中国关闭新疆拘留营。据报此前一名维吾尔知名音乐家在中国的“再教育营”死亡。

知名维吾尔音乐人黑伊特(Abdurehim Heyit) 被认为在新疆服刑8年。在中国的新疆，据报道有约100万维吾尔人被拘留。

土耳其外交部在一份声明表示，他们在“集中营”被“虐待”。中国称这些地方是“再教育营”。土耳其穆斯林和来自中国大西北地区的维吾尔人在种族、文化和信仰上有紧密关联。

土耳其怎么说？

土耳其外交部发言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8号）发表的一份声明中说：“有一百多万的维吾尔土耳其人被任意逮捕，他们在监狱中遭受酷刑和政治洗脑，这已不再是秘密。” 他还并补充说，那些未被拘留的人也遭受“巨大压力”。

“在21世纪重新引入集中营以及中国当局对维吾尔族土耳其人的系统性同化政策是对人道的一大羞辱。” 阿克索说。

他还说，黑伊特已死的报道“让土耳其公众对新疆严重侵犯人权的行为有更强烈的反应”，他并呼吁联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres） “采取有效措施来结束人类悲剧”。

北京声称新疆的拘留营是旨在帮助该地区摆脱恐怖主义威胁的“职业教育中心”。

去年10月，新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔（Shohrat Zakir）在新华社的文章中表示，教育营中的“受训人员”感谢组织给机会“反思他们的错误”。

“再教育营”的学员说：“以前完全不掌握国家通用语言文字，也不懂法，犯了错也不知道，但政府并没有放弃我，积极挽救帮助我，让我免费吃住、免费学习，我现在各方面都有了很大进步，一定珍惜这个机会，以后做一个对国家、社会有用的人”。

人权组织称，穆斯林群体因拒绝提供DNA样本、说少数民族语言或与官员争吵等“违规行为”而受到指控。

图片版权 Getty Images Image caption 土耳其外交部发言人哈米·阿克索（Hami Aksoy）在星期六（2月8号）发表的一份声明中说："有一百多万的维吾尔土耳其人被任意逮捕，他们在监狱中遭受酷刑和政治洗脑，这已不再是秘密。"他还并补充说，那些未被拘留的人也遭受"巨大压力"。

黑伊特为什么被拘留？

国际特赦组织表示非常关注有关黑伊特去世的报道，但这一报道尚未得到官方证实。

黑伊特是维吾尔都塔尔(dutar) 的知名演奏家。维吾尔都塔尔是一种难以掌握的双弦乐器。他曾在中国很受欢迎，曾在北京学习音乐，后来随国家艺术团演出。

据报道，黑伊特被拘源于他演唱的一首名为“父亲”的歌曲。歌曲主要讲述父辈在过去的牺牲，歌词呼吁年轻一代尊重和缅怀前辈。

但歌词中 “战争的烈士” 显然导致中国当局认为黑伊特有“伊斯兰极端主义”倾向。

谁是维吾尔人?