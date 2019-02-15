“藏独”学生当选加拿大学生会长为何遭中国留学生抵制

图片版权 CHEMI LHAMO Image caption 拉莫（右）三岁时与亲人在印度南部合影。

农历新年刚过，加拿大多伦多大学却因为藏族女学生奇美拉莫（Chemi Lhamo）当选学生会长掀起激烈波澜。起因是拉莫鲜明的西藏立场，引起该校中国留学生抗议，要求取消她的当选资格。该争议也引起全球各地网民的唇枪舌战。

加拿大多伦多大学士嘉堡校区（University of Toronto Scarborough）的学生会已经关门好几天了。这不仅是因为多日大雪，也是因为每天几起有中国学生组织参加的抗议，以及社团网站上对新当选的该校学生会长齐美拉莫（Chemi Lhamo ）的抗议浪潮，正在校园以及社交网路上掀起千层浪，尚未停息。

全球华人媒体亦热切关注报导，让隔岸观火的各地网民在网上交火，并有网民对拉莫进行人身攻击。

图片版权 CHEMI LHAMO Image caption 当事人拉莫活跃于加拿大藏人社群

意外的战火

拉莫告诉BBC中文，她1996年出生于南印度流亡藏人社区，十一岁移居加拿大。

在学校刊物的访问中，拉莫也提到虽然居住在许多藏人居住的多伦多一社区，她青少年时期却尚未有政治意识。直到有一天母亲告诉她，能到加拿大生活，她是少数中的少数，因此是幸运的，该有感恩之心。自此，拉莫说她开始有想要参与公众事务的心愿。

拉莫主修心理学及神经科学，今年当选该校学生会长。她向BBC 中文解释，她没预料此次当选，会引起如此激烈的反应。虽然她一直积极参与西藏人权活动，她没有隐瞒把西藏作为一个国家的认同。

拉莫说： “我可以理解中国学生的感受，因为他们从小的教育告诉他们，西藏是中国的一部分，而我从小就认定‘雪山狮子旗’， 我们之间对西藏的看法一定很不同。”

与她一起当选的副会长出生于台湾，是跨性別移民学生蔡礼阳（Leon Tsai）。该校学生媒体描述，此次学生会长竞争与往年比起来，不寻常的激烈，因为选举焦点都在拉莫的西藏立场以及蔡礼扬的跨性別身份上，对后者的人身攻击不曾间断。

中国留学生反应激烈

这场学生会长的选举，并没有因为她的当选而平息。甚至，战火继续延烧。

上周，在著名的连署网站上要求拉莫不履行5月开始的学生会长职务，至今有近万人连署。拉莫目前是学生会的副会长。

连署特別严厉批评拉莫支持西藏独立，背离中国主张。另外，一篇名为“多伦多大学中国学生的态度” ㄧ文这几天也在微信流传，批判她在许多活动以及网上公开支持“自由西藏”（Free Tibet）活动。

图片版权 Getty Images Image caption 2008年中国学生于泰国抗议藏人团体杯葛北京奥运会

该文特別强调，多伦多大学的学费也用于支付学生会开支，因此指责齐美拉莫是“用大学生的钱为藏独事业做贡献”，并认为政治立场过于强烈的拉莫担任学生会主席，会伤害国际学生的情感与合作。

中国《环球时报》海外版正面报导中国学生的抗议行为是合情理的行动。该报导指出，有该校女学生控诉拉莫故意用普通话参选，让大家以为她亲近中国学生，使得很多人在不知道她的西藏立场下投了她一票。

有学生也跟中国网络媒体观察者说明，学生会独立于学校，若10%多伦多大学签署联合请愿，就能够免除学生会主席头衔。

一名网友邓永瑞（音译Yongrui Deng） 在拉莫的社交媒体上留言，表示拉莫分裂国家令他愤怒。 “为了尊重西藏的文化，我们为他们做了多少，不修缮高楼大厦，多建西藏寺庙，为他们考试加分。西藏人民也很友善，都是中国人我们为什么要恨。她想要分裂国家，我们当然生气了。"

根据多伦多大学官网统计，前年入学的中国学生超过一万人，是九万多名学生中的最大国际学生群。

中国官方与抗议学生

几天前，接受“德国之声”采访时，拉莫指责中国政府的“手臂”已经伸到加拿大校园。

但她在接受BBC中文采访时表示，她没有具体证据（physical proof）证明中国政府策动这些激烈的抗议。但是她提到，自她当选后，常有中国学生系统性地前往学生会表达抗议。

但拉莫强调，她过去曾去抗议中国在海外校园设立的孔子学院，因为孔子学院曾要求加拿大的大学校园不能出现西藏“雪山狮子旗”。提到学校的角色，拉莫说明多伦大大学十分关注事件。当她在校园时，学校会提供她即时对讲机（walkie talkie），让她与校园保安联系。

“不过，保障每个学生的权益是学校的义务”，“大学也无权主动撤销我的当选资格”。拉莫又说，此次事件“对我家人的影响比我还大，因为网上有很多人身攻击，亲友蛮担心我的安全。”

拉莫向BBC中文解释：“我从小出生在南印度西藏难民社区，我一直认知‘雪山狮子旗’是我的国旗，西藏是西藏。同样的，中国学生也从小被教育西藏是中国的一部分，我们有那么不同的看法，是蛮正常的。"

西藏问题与海外中国留学生

达赖喇嘛流亡印度60年，西藏似乎仍是中国的敏感问题。

2017年初，加州大学圣迭戈分校（UCSD）公布邀请达赖喇嘛当年6月演讲，引起该校中国留学生抗议抵制，并称与中国驻洛杉矶总领事馆联系。

中国官方则在《纽约时报》报导中解释，除非影响学生安全，才会主动介入。BBC中文报道指出，中国学生学者联合会组织负责人说，圣迭戈分校中国校友会上海分会负责人已经和校方沟通，称此举会令学校的捐款受到影响。

该校博士，香港浸会大学社会系助理教授李耀泰对BBC中文表示，他的研究显示，某些中国移民在海外仍然保留很强的的国家认同感。

李耀泰观察到，海外一些华人移民会透过与不同民间或官方组织的参与或互动，欲将国家认同（中国）与族群认同（华人）连接起来。这些团体或个人如何与来自不同政治立场或国家认同的移民進行对话或产生矛盾 ，可以持续关注。

BBC中文问及拉莫鲜明的西藏立场，将来如何服务反对她立场的中国学生。据此，拉莫说明她明白学生会主席是全职工作，因此，她需要要对服务所有的学生，包含中国学生。

”这次事件不是中国与西藏，或我与中国学生的关系，这个工作必须要让所有不同的学生都有空间讨论彼此立场，譬如以色列与巴勒斯坦学生，他们都是世界公民“ ; ”我对话的门不会关闭“，她解释说。

她说，去年在一西藏问题的会议上就有要求主办单位让场外抗议的中国民众进入会场。

图片版权 Getty Images Image caption 达赖喇嘛日前表示，高僧组成的委员会将决定他的继任者。

拉莫对BBC中文强调，有许多两岸三地或华裔的好朋友，在日常生活中，她们不用政治划分友谊。

至今，拉莫没有关闭她的社交网站或留言选项，因此对她的批判尚未停止。她最近的两张照片就湧入上万留言，其中多数为华人间对西藏问题以及国家认同的唇枪舌战。

“一年后我会卸任学生会长。我想继续钻研脑神经科学，研究藏传佛教让人更加快乐的理由”；“我的佛教信仰让我相信同理心，所有这些攻击都是人类暂时的愤怒，总有一天会过去”，她说。

未来一年，拉莫如何与她需要服务的中国学生相处，值得关注。