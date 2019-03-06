BBC将在香港举办中文论坛探讨巨变世界与青年人的未来，您关注哪些话题？
- 2019年 3月 6日
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BBC名牌电视节目Global Questions将于2019年3月25日在香港举行以“年轻人与未来”为主题的高端现场论坛，届时将邀请政、商、学和各界青年嘉宾代表及观众参与现场中文节目录制，全球全媒体中英文播放。
在场嘉宾将聚焦关注青年在事业、人生、理想、社会各方面最关心的话题，并与全球读者和观众展开讨论。您希望和嘉宾讨论哪些话题？您有什么问题想问嘉宾？
欢迎您参与BBC中文的互动栏目《你问我答》，我们将选取部分读者的提问参与直播讨论。