涉香港书商桂敏海案，瑞典召回驻华大使

图片版权 AFP Image caption 桂敏海的寻人启示被张贴在香港中联办。

瑞典驻华大使林戴安（Anna Lindstedt）因会见瑞典华人书商桂敏海的女儿安吉拉·桂（Angela Gui）被瑞典政府召回。瑞典外交部发言人表示，大使已于本周三（2月13日）离开北京。

54岁的桂敏海据称于2015年被中国间谍绑架，现仍在拘留。还有另外四位香港书商也被拘留。

林戴安被召回，源于桂敏海的女儿安吉拉·桂撰写的会见记录。

桂敏海的女儿说了什么？

桂敏海的女儿安吉拉·桂目前在剑桥大学攻读博士学位，为了争取瑞典当局释放其父亲而奔走游说。她在记录中写道，林戴安上个月与她取得联系，邀请她与一些中国商人会面。这些商人表示他们与中国当局有联系。

她在博客平台Medium上发布了会面记录，表示会面在1月下旬进行，持续两天时间。她称此次会面为“非常奇怪的经历”。

根据她的说法，林戴安联系她时称，对于解决她父亲的案子有了“新的办法”。安吉拉·桂写道，林戴安“没有再多解释，但认为有些商人可以提供帮助，他们想在斯德哥尔摩见我。”

图片版权 Getty Images Image caption 桂敏海是香港铜锣湾书店的老板，该书店销售政治敏感书籍。

安吉拉·桂后来飞往斯德哥尔摩，抵达他们安排见面的酒店。她说，她在那里与商人和林戴安一起被带到了酒店的会员休息室。她写道，“那里有很多葡萄酒，还有很多人，他们问了我很多奇怪的问题，还变本加厉地问。”

“但由于林戴安在场，她似乎也对当时的有关状况表示支持，我一直认为这是由瑞典外交部发起的。”

她说，其中一位商人向她施压，迫使她接受一项协议。协议说她父亲将接受审判，可能判处“几年时间”监禁。作为回报，她需要停止所有对解决父亲拘留所做的游说。

根据安吉拉·桂的说法，林戴安支持这一安排，并告诉她中国正在“采用新的外交路线”。如果她继续游说，中国可能会“惩罚瑞典”。

瑞典外交部说了什么？

桂敏海的女儿安吉拉·桂离开会议后返回英国，并与瑞典外交部取得联系。外交部说对此安排一无所知，甚至连林戴安人在瑞典都不知道。

瑞典外交部向BBC证实，对安排会面并不知悉，并表示林戴安需要接受内部调查。

1月，瑞典宣布林戴安将在今年3月担任新的政府职务，服务于全球的可持续发展。对于她被召回一事是否影响任命，瑞典外交部并未作评。

图片版权 AFP Image caption 瑞典驻华大使馆。

桂敏海是谁？

2015年，桂敏海在泰国度假时失踪。后来出现在中国国家电视台，被告知涉嫌2003年在宁波酒后驾车。

2015年10月至12月期间，香港铜锣湾书店和巨流传媒公司的五位出版人在香港消失，后来在中国大陆被拘留。巨流传媒公司的出版物通常涉及中国领导人的个人生活。

桂敏海因涉嫌交通违法被判处两年徒刑，于2017年获释。他于2018年1月再次被中国间谍逮捕，被指控泄露国家机密，此后一直在中国大陆拘留。

据知，其他四位出版人仍在拘留。