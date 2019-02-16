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过去几日，中国最受欢迎的手机应用并非热门的游戏或社交软件，而是一款“根正苗红”的学习工具。

这款App名为“学习强国”，红色的图标是毛泽东书写的“学习”二字。这是一个别出心裁的双关语，它暗指习近平上台后治国理政的思想。

“学习强国”由中共中央宣传部在新年的第一天推出，党员被要求下载和定期阅读。此外，公务员、国有企业员工和公立学校教师也收到类似要求，甚至一些非党员人士也是如此。

应用分析平台“App Annie”数据显示，“学习强国”1月下旬起在排行榜的排名不断上涨，在周二（2月12日）超过微信和抖音等主流应用，成为苹果中国应用商店下载量最大的应用。

2017年，中共在党的十九次代表大会上，投票决定将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写入党章，这成为彰显习近平地位和影响力的标志。

作为自毛泽东时代以来最有权势的领导人，习近平也在全国范围内推广他的“哲学”。在毛时代，毛泽东的著作因为通常被印刷成红色封面，而被称为“红宝书”，成为席卷全国的意识形态教科书。该书已出版了逾10亿册。

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文化大革命期间，持有“红宝书”几乎是强制性的。在习近平时代，模式显然更加智能，无疑可以被看成数字版的“红宝书”。

使用该应用的用户可以阅读官方媒体关于习近平的文字和视频报道、温习习近平思想，还可以参加MOOC在线课程的学习、参加专题考试。用户参加这些活动，便可根据使用情况获得“学习积分”。积分累积起来，便可成为他们的雇主，乃至党的考核指标之一。

“学习强国”甚至还融入了社交元素，用户可以在应用里添加好友、创建学习组织，并给好友打电话、发信息，还可以发起网络会议。

技术的进步和庞大的即时用户群使人相信，网络宣传的影响可能将远超印刷时代。毛泽东时代以来，中共党员数量增加了一倍多，还有不计其数的事业单位员工。

在微博上，一名网友说，自己的微信朋友圈被朋友们分享自“学习强国”的文章刷屏了，因为“一个人要分享6篇才可够攒到积分上限”。

也有网友抱怨这款应用太过拘泥形式，并且内容空洞，浪费时间，“纯粹是政治任务”。

图片版权 Getty Images Image caption 毛泽东的著作因为通常被印刷成红色封面，而被称为“红宝书”。

一名来自山东的微博用户说，她每天必须取得66分。根据她发布的学习记录截图，这大约需要两个小时。

有趣的是，根据积分规则，用户每天在早晨、午间和夜晚的一些时段使用软件，可以获得多倍积分，这被认为是鼓励用户利用闲暇时间，而不是上班时间来进行“学习”。

如同很多媒体费尽心思希望吸引年轻一代的受众，习近平领导下的中共也一直寻求通过创新的模式来推广其理念。2018年，官方媒体中央电视台和湖南卫视推出了以习近平语录和思想为主题的电视节目。

曾经枯燥的党的宣传口号被改造成表情包，在微信好友之间转发。上月，一部根据卡尔·马克思（Karl Marx）生平制作的动漫也在热门视频网站“哔哩哔哩”和“优酷”发布。

相比之下，“红宝书”显得中规中矩，但它也已足够受到欢迎了。