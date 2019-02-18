英国说华为风险“可控制” 任正非称“信任英国不退出”

中国华为参与英国的电信工程可能带来的任何安全风险，都是可以掌控的。

这是英国国家网络安全中心(National Cyber Security Centre, NCSC)对华为公司可能给英国电信业带来哪些潜在威胁作了全面评估后得出的结论。

与此同时，华为创始人任正非在接受BBC独家采访时称，即使英国政府决定禁止华为参与英国的5G网络，华为也不会因此撤资。

任正非表示：“我们会继续在英国的投资。我们仍然信任英国。我们也希望英国能更信任我们。因为如果美国不信任我们，我们将以更大的规模把在美国的投资转移到英国”。

风险可控

英国国家网络安全中心是英国情报机构，政府通信总部GCHQ的一部分。这个尚未正式公开发表的评估结论将提交给英国政府的文化、媒体和体育部，作为政府针对华为安全的全面评估的一部分。

英国《金融时报》最先引述两位知情人士的话称，英国国家网络安全中心NCSC认定，有办法限制在未来5G超高速网络中使用华为设备的风险。

NCSC说，它对中国公司华为有着“独特的监督和了解”。由NCSC负责领导的一个监督委员会，“华为网络安全评估中心监督委员会”(Huawei Cyber Security Evaluation Centre Oversight Board，HCSEC)，去年在报告中列出了一系列要求华为解决的工程和安全问题。

华为承诺将投资15亿英镑解决报告中列出的安全隐患，但警告整个过程可能需要3到5年的时间。

在给HCSEC的书面回答中，华为称现代通讯网络涉及技术极为复杂，更新提升软件犹如在高速列车行进过程中更换零部件。“这是一个复杂的和随时变化的过程，至少需要3至5年的时间才能看到实际的结果。我们希望英国政府能够理解”。

任正非18日接受BBC独家采访时再次强调，华为决不会充当中国政府的间谍。任正非表示，中国政府没有要求华为这么做，华为也不会这么做，对于华为这样一个超级大公司，不值得冒这样的风险。

任正非说：“我们永远不会接受任何人要求华为设“后门”的指令，如果我们有任何这样的行为，我本人会关闭公司”。

图片版权 QILAI SHEN Image caption 74岁的任正非接受BBC独家采访时表示，“美国压不垮华为。”

与美国相左

英国网络安全官员相信使用华为设备的风险“可控”，对美国游说盟国禁用华为设备的努力是一个打击。

美国正竭力说服盟国禁止华为参与电信网络建设，特别是下一代5G市场，理由是中国政府可以利用华为从事间谍活动或发动网络战。

美国禁止联邦政府购买华为设备。五眼联盟(Five Eyes)情报分享网络成员中，澳大利亚和新西兰已经禁止在新一代5G网络中使用华为设备。

美国国家安全局(NSA)一直在游说欧洲盟国加入禁用华为设备的行列。但是数个欧洲国家，包括英国和德国等，似乎并未被说服。

Image caption 华为承诺将投资15亿英镑解决报告中列出的安全隐患，但警告整个过程可能需要3到5年的时间。

《金融时报》引述一位知情者的话说，英国的这一结论对欧洲各国领导人将有很大分量：“其他国家可以提出这样的论点，即如果英国人有信心缓解国家安全威胁，那么他们也可以向国内公众和美国行政当局保证，只要他们采取了英国人推荐的各种预防措施，他们继续允许国内电信服务提供商使用中国组件就是审慎的”。

英国情报机构GCHQ前主任罗伯特•汉尼根(Robert Hannigan)最近在《金融时报》撰文称，NCSC“从未发现任何证据证明中国政府通过华为进行任何恶意网络活动”。

汉尼根称，“有关在5G网络的任何部分采用任何中国技术都代表着不可接受的风险的断言是无稽之谈”。

图片版权 Getty Images Image caption 运营商指出，由于5G网络实际上是4G的升级，华为设备无处不在，限制使用华为技术后果将很严重。

华为与5G

英国多家主要的移动通讯公司，如Vodafone, EE, Three 等，都已经在与华为合作，共同开发它们的下一代5G网络。

这些公司都在等待英国政府的文化、媒体和体育部预计将在3月或4月份作出的最后结论，随后将决定是否能在5G开发中继续使用华为技术。

BBC商务记者罗伯·扬说，NCSC的结论“有份量”，但政府最终的评估结论可能仍会对华为不利。

英国的多家手机公司已经为今年年底的5G网络商业发布做了充足的准备。他们计划使用大量华为设备，但不是在核心网络中使用华为，而是在手机蜂窝站（基站／发射站／发射台）和硬件中将其连接到手机中央大脑的技术。

英国运营商忧虑的是，政客们对华为所谓的安全威胁的担心，将导致他们能选择的供应商数量严重缩减。

最近在伦敦召开的一次涉及三家主要运营商的背景介绍会上，得出的一个共识是 ：我们知道需要让华为远离我们网络中最敏感的部分，但全面禁止使用华为，这无论对5G技术的推出还是英国在这关键技术领域的角色都是灾难性的。

运营商指出，由于5G网络实际上是4G的升级，华为设备无处不在，限制使用华为技术后果将很严重。

“没有5G你就不能做4G——很多人都不明白，”一位运营商说， “现在正讨论大规模的替换计划，所有运营商将大规模延迟5G，还同时大幅增加成本。”

限制使用华为技术设备，对英国将意味着5G网络的到来会出现重大延迟。目前欧洲的5G筹备工作比美国先开始，并且或许有能力赶上亚洲。

运营商们表示，首要任务必须是保证国家安全，但第二个应该是让英国成为世界电信领域的领导者。但他们担心，拒绝华为将使第二个目标难以实现。

英国文化、媒体和体育部的发言人说，针对华为的评估“仍在进行中，尚未作出最后结论”。