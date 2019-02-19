华为创始人任正非：美国不可能扼杀掉我们

你的器材不支持播放多媒体材料 任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

华为（Huawei）创始人任正非接受BBC独家专访时表示，美国“不可能扼杀掉”这家中国科技公司。

任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

美国方面正在寻求对华为和孟晚舟进行刑事检控，罪名包括洗钱、银行诈骗以及盗取商业机密等等。

华为否认有任何不当行为。

这是孟晚舟被捕事件之后，任正非第一次接受国际媒体访问。他向BBC亚洲商务记者卡利什玛·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）表示，美国的压力并不会压垮华为。

“美国不可能扼杀掉我们，”任正非说，“因为这世界离不开我们，因为我们比较先进。我认为即使他们说服了更多的国家暂时不用我们，我们也可以收缩，变小一点嘛。”

他表示，美国不断地质疑和“挑剔”华为，也能迫使华为将自己的产品和服务做得更好。

不过，任正非承认，由此造成的潜在客户流失可能会给华为带来重大冲击。

“世界离不开华为”

上周，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）警告美国诸盟友，不要使用华为公司的技术，指一旦那样做，就会令华盛顿“与它们并肩合作”更加困难。

澳大利亚、新西兰和美国已经禁止华为向它们提供未来5G移动宽频网络的设备，而加拿大则正在重新复核该公司的产品，看是否存在严重的安全威胁。

任正非在访问中警告说：“世界离不开我们，因为我们比较先进。”

他否认美国对华为的打击会令华为陷入困境。

“那西方不亮还有东方亮啊，黑了北方还有南方啊，对吧？”任正非在访问中笑着说。

“美国不代表全世界，美国只代表一部分人。”

“信任”英国

英国国家网络安全中心（National Cyber Security Centre）则认为，使用华为的技术对英国通讯项目可能带来的风险都属于可控制范围内。

包括沃达丰（Vodafone）、EE和3（Three UK）在内的很多英国移动通讯公司都在与华为合作发展它们的5G网络。

这些公司正在等候政府的复核，结果定于三月或四月得出，届时将决定英国公司是否可以使用华为的技术。

在谈到英国也可能禁用华为技术时，任正非表示，华为“还会继续英国投资”。

“我们对英国还是信任的，”任正非强调说。

“我们希望英国更信任我们，我们（就会）更大规模地投资到英国。”

“因为如果美国不信任我们，我们（就）更大规模地转到英国来投资。”

图片版权 Getty Images Image caption 华为否认其通讯技术会对英国或任何国家造成风险。

如何看待女儿被捕？

应美国要求，加拿大警方于去年12月1日在温哥华逮捕任正非之女，华为首席财务官孟晚舟，并且预计将接受美国的正式引渡请求。

华为和孟晚舟共受到23项指控，这些指控分别列于美国司法部的两份起诉书内。

第一份起诉书声称华为隐瞒了与伊朗的业务来往，而伊朗受到美国的贸易制裁。另外一份起诉书则是关于企图盗窃商业机密的指控。

任正非明确反对美国的指控。

“我首先反对美国这个做法。因为这种政治陷害、这种做法是不可取的。”

“在美国的制裁国家存在点问题，美国就动用逮捕的这种方法——我们反对。”

“但是现在已经走了这一步，我们还是（会）通过法庭来解决这个问题。”

图片版权 Reuters Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大温哥华被捕。

任正非如何看待中国政府被指涉间谍活动？

作为中国最大的私营公司，华为一直因与中国政府的联系受到密切关注，美国和其他国家都表示担心中国的安全部门会将华为的技术用于间谍活动。

根据中国法律，任何公司都必须要“支持、协助和配合国家情报工作”。

但是任正非称，他不会冒险允许公司参与间谍活动，“不会冒险做这种会遭致我们国家和全球客户厌恶的事情”。

他表示，中国政府已经明确表示不会安装任何电子后门，而“我们公司不可能去装后门，我们公司也绝不可能从事任何间谍活动”。

任正非强调，华为不会接受任何人指使安装电子后门。

“如果我们有这个行为，那我就把这个公司解散了，”任正非说。

华为是中国政府的一部分吗？

分析－BBC亚洲商业事务记者卡利什玛·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）发自深圳

作为一个深居简出和低调隐忍的人，任正非坚信自己过去30年来所建立的企业能够经受得住西方政府审查一事上，似乎很自信，甚至近乎自大。

任正非是对的，美国市场只是他整体业务的一小部分。

但是当我问及他和中国军方和政府的联系时，我看到那份信心退却了。

他拒绝接受对话，只是声称这些不是事实，只是指控。

然而，我们的采访过程中仍然揭示出任正非与政府密切联系的一些迹象。

他还证实华为内部有一个共产党支部委员会，但他说这是所有在中国经营的公司，不论是外国还是本土公司，都必须遵守的一条法律。